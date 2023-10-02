الكليتان هُما عضوان على شكل حبة الفاصولياء تنطوي وظائفهما على إنتاج البول، ومُوازنة مستويات الجسم من الماء والمعادن، وتصفية الدم من الفضلات.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هُوَ الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي؟
يحدث الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي عندما تنفصل قطع صغيرة من مادة دهنية صلبة في الشرايين وتسد الشرايين الصغيرة التي تغذي الكلى بالدم.وتسمى هذه القطع المُنفصلة من المادة الدهنية الصلبة صِمَّات.
يمكن أن يُؤثِّر الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي في كلية واحدة أو الاثنتين معًا،
وإذا تأثرت الكليتان معًا بشكلٍ شديدٍ، يُمكن أن يحدث الفشل الكلوي
ينجم هذا الداء عن جراحة أو إجراء طبي على شريان عادةً
يمكن التحرِّي عن الفشل الكلوي من خلال اختبار دمويّ
لا يستطيع الأطباء إصلاح الضرر الذي أصاب الكلى، ولكنهم سيحاولون ألَّا يتفاقَم
وقد يحتاج المريض إلى غسل الكلية (عملية لترشيح الدم عندما تكون الكلى غير قادرة على القيام بذلك)
ما الذي يُسبب الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي؟
عندما يكون لدى المريض تصلُّب في الشرايين (التصلب العصيدي)، تنسدُّ شرايينه بمادَّةٍ دهنيةٍ صلبة،ويمكن أن تنفصل قطع من هذه المادة الدهنيَّة وتطفو في الدَّم إلى أن تعلق في وعاء دموي صغير.إذا دخلت كمية كافية من هذه المادَّة إلى الأوعية الدَّمويَّة في أحد الأعضاء، قد يحدث فشل في هذا العضو.
يحدث الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي في مُعظم الأحيان من بعد أن يخضع المريض إلى جراحةٍ أو إجراء ينطوي على الأبهر (الشريان الأكبر في الجسم).يمكن أن تنفصل قطع من المادَّة الدهنية الملتصقة بجدار الأبهر صُدفةً في أثناء الإجراء، وتنتقل إلى الكليتين.في بعض الأحيان، تنفصل المادة الدهنية من تلقاء نفسها،
كما يمكن لهذه المادة الدهنية أن تسدّ الأوعية الدموية في أعضاءٍ أخرى في البطن أيضًا، مثل الأمعاء أو البنكرياس.
ما هي أعراض الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي؟
لا تظهر عند الشخص أيَّة أعراض إلَّا إذا أصيب بفشل كلوي.وتنطوي أعراض الفشل الكلوي على:
شُعور بالضعف والتعب
شعور بالتوعك في المعدة
يكون شعور المريض بالجوع أقلّ من المعتاد
حكة
شعور بالنعاس أو التخليط الذهني
في حالاتٍ نادرةٍ، يُسبِّبُ الضرر في الكُلَى ارتفاعًا في ضغط الدم.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي؟
قد يشتبه الأطباءُ في الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي إذا أظهرت اختبارات الدَّم أو البول الروتينية أنَّ الكلى لا تعمل بشكلٍ طبيعي من بعد أن خضع المريض إلى جراحةٍ أو إجراءٍ في الأبهر؛وللتأكُّد من الحالة، سيقومون بالإجراءات الآتية أحيانًا:
خزعة للكلى (يأخذون قطعة صغيرة من نسيج الكلى ليتفحصونها تحت المجهر)
الأمواج فوق الصوتية
كيف يعالج الأطباءُ الداءَ الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي؟
لا يستطيع الأطباء إصلاح الضرر الذي أصاب الكلى، ولكن يمكنهم مُعالجة المريض للمساعدة على الوقاية من المزيد من الصمات عن طريق:
دواء للوقاية من تراكم المزيد من المادَّة الدهنية في الشرايين
إذا تعرَّضت الكلى إلى ضررٍ شديدٍ، قد يحتاجُ المريض إلى:
غسل الكُلى (تعملُ آلةٌ على فلترة الدَّم عندما تعجز الكلى عن القيام بذلك)