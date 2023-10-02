عندما يكون لدى المريض تصلُّب في الشرايين (التصلب العصيدي)، تنسدُّ شرايينه بمادَّةٍ دهنيةٍ صلبة،ويمكن أن تنفصل قطع من هذه المادة الدهنيَّة وتطفو في الدَّم إلى أن تعلق في وعاء دموي صغير.إذا دخلت كمية كافية من هذه المادَّة إلى الأوعية الدَّمويَّة في أحد الأعضاء، قد يحدث فشل في هذا العضو.

يحدث الداء الصِمِّي العَصيدِي الكُلوِي في مُعظم الأحيان من بعد أن يخضع المريض إلى جراحةٍ أو إجراء ينطوي على الأبهر (الشريان الأكبر في الجسم).يمكن أن تنفصل قطع من المادَّة الدهنية الملتصقة بجدار الأبهر صُدفةً في أثناء الإجراء، وتنتقل إلى الكليتين.في بعض الأحيان، تنفصل المادة الدهنية من تلقاء نفسها،

كما يمكن لهذه المادة الدهنية أن تسدّ الأوعية الدموية في أعضاءٍ أخرى في البطن أيضًا، مثل الأمعاء أو البنكرياس.