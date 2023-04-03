الكَبِدُ هُوَ عضوٌ في الجزء العلويّ الأيمن من البطن،وهوَ يقوم بالعديدِ من الأشياء المهمَّة مثل:
تفكيك المواد الكيميائيَّة والأدوِيَة
إنتاج سائل هضميّ يُسمَّى الصفراء
إنتاج العديد من المواد الهامة، بما فيها الموادّ التي تجعل الدَّم يتخثَّر عند حُدوث نزف
ما هُو فشل الكبد؟
فشلُ الكبد هُوَ حالةٌ يتوقَّف فيها هذا العضو عن الأداء بشكلٍ جيِّدٍ،ويُمكن أن يُؤثِّر فشل الكبد في وظيفةٍ أو أكثر من وظائف هذا العضو.
يحدث فشل الكبد عندما يتعرَّض جزء كبير من الكبد إلى الضَّرَر،
يُمكن أن يحدث الضرر في الكبد بسبب أمراض وأدويَة مُعيَّنة والكحُول
قد يُعاني مرضى فشل الكبد من اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)،
يمكن أن يحدُث فشل الكبد في أيام قليلةٍ فقط أو على مَدى سنوات عديدة
يمكن للفشل الكبدي أن يكون مميتًا
وتحتاج الحالة إلى زراعة الكبد أحيانًا
ما الذي يُسبب فشل الكبد؟
يحدث فشل الكبد عندما يتعرَّض جزء كبير من الكبد إلى الضَّرَر،
ويُمكن أن يحدث هذا الضرر بسبب أمراضٍ مثل:
التهاب الكبد الفيروسي (تورم في الكبد ينجُم عن فيروس)، ويُعدُّ التهاب الكبد باء الأكثر شُيُوعًا
تشمُّع الكبد (مرض في الكبد يحلُّ فيه نسيج مُتندِّب محلَّ النسيج الطبيعيّ للكبد)
كما يُمكن أن يتضرَّر الكبد أيضًا بسبب أخذ الكثير من موادّ مُعيَّنة:
أدويَة مثل أسيتامينوفين acetaminophen، حيث يُمكن أن يُؤدِّي هذا الدواء إلى التسمُّم بالأسيتامينوفين
الكُحول
ما هي أعرَاض فشل الكبد؟
يُمكن أن تنطوي أعراض فشل الكبد على:
الشعور بالتعبِ والضَّعف أو الغثيان
اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين)
سهولة النَّزف والتكدُّم
تورم في منطقة البطن بسبب تراكُم السَّائِل (استسقاء)
دَوخة وتخليط الذهنِي (اعتلال دماغيّ كبديّ)
زيادة في فُرَص العَدوى بسبب ضعف الجهاز المناعيّ
نَفَس برائحة الفاكهة الحلوة المتعفِّنَة
خروج دم مع القيء
براز مُدمَّى
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص لديه فشل في الكبد؟
يستخدم الأطباء الإجراءات التالية:
اختبارات الدم للتحقق من أداء وظائف الكبد ومعرفة سبب فشل الكبد
اختبارات البول والاختبارات الدمويَّة وتصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة لمعرفة ما إذا كان فشل الكبد يُؤثِّرُ في أجزاءٍ أخرى من الجسم
كيف يُعالج الأطباءُ فشل الكبد؟
لا توجد مُعالجَات تُؤدِّي إلى تحسُّن الكبد بشكلٍ فعليّ،ولكن سيطلبُ الأطباءُ من المريض القيام بأشياء للتخفيفِ من الإجهاد على الكبد مثل:
عَدم شُرب الكحول أو أخذ أدوية يُمكنها أن تُؤذي الكبد
تناول كميات أقل من اللحم الأحمر والسَّمك والجبنة والبيض
تناول المزيد من البروتين النباتي (مثل فول الصويا)
تناول كميات أقل من الملح (عن طريق تجنب الأطعمة المالحة وعدم إضافة الملح إلى الطعام)
إذا تفاقمت حالة الكبد بسرعة، سيقوم الاطباء بمُعالجته في المستشفى،وقد تنطوي المُعالَجة على:
السوائل عبر الوريد للحفاظ على عدم انخفاض ضغط الدَّم
المُليِّنَات laxatives (أدوية تُساعد على التبرُّز) أو الحقن الشرجية enemas (سوائل يجري حقنها في الشرج والأمعاء للمساعدة على التبرُّز)، وذلك للمساعدة على التخلُّص من المواد السمِّية (الذيفانات toxins) من الجسمِ
الغلُوكُوز (سكر) عن طريق الوريد إذا كانت مستويات سكَّر الدَّم منخفضةً
نقل الدَّم أو دواء للمساعدة على تخثُّر الدَّم في حال النزف
أنبوب التنفُّس وجهاز التنفُّس (المنفسة الميكانيكيَّة) إذا كان المريض يُعاني من مشكلةٍ خطيرةٍ في التنفُّس
يُمكن إصلاح الوظيفة الكبدية عن طريق زراعة الكبد (جراحة لاستئصال الكبد الفاشل واستبداله بواحدٍ سليمٍ من مُتبرِّعٍ)،ولكن لا تُعدُّ زراعة الكبد مُناسبةً لجميع أشخاص فشل الكبد.