لا توجد مُعالجَات تُؤدِّي إلى تحسُّن الكبد بشكلٍ فعليّ،ولكن سيطلبُ الأطباءُ من المريض القيام بأشياء للتخفيفِ من الإجهاد على الكبد مثل:

عَدم شُرب الكحول أو أخذ أدوية يُمكنها أن تُؤذي الكبد

تناول كميات أقل من اللحم الأحمر والسَّمك والجبنة والبيض

تناول المزيد من البروتين النباتي (مثل فول الصويا)

تناول كميات أقل من الملح (عن طريق تجنب الأطعمة المالحة وعدم إضافة الملح إلى الطعام)

إذا تفاقمت حالة الكبد بسرعة، سيقوم الاطباء بمُعالجته في المستشفى،وقد تنطوي المُعالَجة على:

السوائل عبر الوريد للحفاظ على عدم انخفاض ضغط الدَّم

المُليِّنَات laxatives (أدوية تُساعد على التبرُّز) أو الحقن الشرجية enemas (سوائل يجري حقنها في الشرج والأمعاء للمساعدة على التبرُّز)، وذلك للمساعدة على التخلُّص من المواد السمِّية (الذيفانات toxins) من الجسمِ

الغلُوكُوز (سكر) عن طريق الوريد إذا كانت مستويات سكَّر الدَّم منخفضةً

نقل الدَّم أو دواء للمساعدة على تخثُّر الدَّم في حال النزف

أنبوب التنفُّس وجهاز التنفُّس (المنفسة الميكانيكيَّة) إذا كان المريض يُعاني من مشكلةٍ خطيرةٍ في التنفُّس

يُمكن إصلاح الوظيفة الكبدية عن طريق زراعة الكبد (جراحة لاستئصال الكبد الفاشل واستبداله بواحدٍ سليمٍ من مُتبرِّعٍ)،ولكن لا تُعدُّ زراعة الكبد مُناسبةً لجميع أشخاص فشل الكبد.