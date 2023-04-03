ما هُو اليرقان؟
اليرقان هو لونٌ أصفر للجلد وبياض للعينين،
وهُو ينجُم عن تراكم مادَّة تسمى البيليروبين،
وهي مادة صفراء يصنعها الجسمُ عندما يقوم بتفكيك كريات الدَّم الحمراء القديمة أو المُتضرِّرَة.يقومُ الكبد بمُعالَجة البيليروبين تمهيداً للتخلُّص منه من الجسم،حيث يقوم بخلطه مع الصفراءِ، وهي عصارة هضميَّة، ثُمَّ يضعه في الأمعاء.
يُمكن أن يحدُث اليرقان إذا كانت هناك مشكلة في الكبد أو في الأقنيةِ التي تنقل الصفراء إلى الأمعاء،حيث يتراكم البيليروبين في الجسم ويجعل الجلد بلونٍ أصفرَ.
ينبغي استشارة الطبيب في أقرب فرصة عند حدوث اليرقان، حيث يُمكن أن يكون علامةً تُشير إلى مشكلةٍ خطيرةٍ مثل ضَرَر الكبد
يُعدُّ التهاب الكبد الفيروسيّ من الأَسبَاب الشائعة لليرقان، خُصوصًا عند الأشخاص في مُقتبل العمر والسليمين
يُعاني بعض المصابين باليرقان من الحكَّة في جميع أنحاء الجسم، وقد تُساعد الأدويَة على التخفيف منها
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
لا يُسبب اليرقان بحدّ ذاته أعراضًا خطيرةً، ولكن يُمكن أن يكُون علامةً لمشاكل أخرى.اليرقان عندَ حديثي الولادة هو حالة مُختلفة ويُمكن أن يُؤدِّي إلى مشاكل خطيرة للصغار.
ما الذي يُسبب اليرقانَ؟
يُمكن أن يحدُث اليرقان في الحالات التالية:
إذا تفكَّك الكثير جدًا من كريات الدم الحمراء فوراًُ
إذا حدث ضررٌ في الكبد بحيث لا يستطيع مُعالجة البيليروبين بشكلٍ مناسب
إذا أدَّى شيء إلى انسِداد الأقنية الصفراوية (القنوات التي تنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء)
تنطوي الأَسبَاب الشائعة للضرر في الكبد على التهاب الكبد وداء الكبد المرتبط بالكحول وأحيَانًا أدوية معينة.
تنطوي الأَسبَاب الشائعة لانسداد الأقنية الصفراوية على الحصيات المرارية gallstones والأورام.
بالنسبة إلى كبار السنّ، ينجُم اليرقان عن انسداد الأقنية الصفراوية عادةً، ويكون الانسداد أكثر ميلًا لأن يكون سرطاناً.يشتبهُ الأطباءُ في السرطانِ عندما يكُون أيضًا لدى المصابين باليرقان من كبار السنّ:
نقص في الوَزن
لا يوجد ألم في البطن
كتلة في البطن
ما هي أعرَاض اليرقان؟
اصفرار الجلد
اصفرار العينين (الجزء الذي يكون أبيضَ اللون عادةً)
حكَّة في جميع أنحاء الجسم
بول داكن وبُراز بلون فاتح
كما قَد تُؤدِّي بعض الأمراض التي تُسبب اليرقان إلى المشاكل التالية أيضًا:
ألم في البطن
تعب
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب في أسرَع وقتٍ مُمكن عند حدوث اليرقان وظُهور العلامات التحذيريَّة التالية:
ألم شديد في البطن وإيلام (مضض tenderness)
تغيُّرات في الوظيفة الذهنيَّة، مثل التَّعب أو العصبيَّة أو التَّخليط الذهنِي
دم في البراز أو براز قطرانيّ بلون أسوَد
تقيُّؤ دمويّ
حُمَّى
الميل إلى التكدُّم أو النزف بسهولة، ممَّا يُؤدِّي أحيانًا إلى طفحٍ جلديٍّ بلونٍ أرجوانيّ مُحمرّ على شكل بقع صغيرةٍ أو لطخات أكبر
بالنسبة إلى كبار السن، قد تكون العلامات التحذيريَّة أخفّ أو تصعُب ملاحظتها.
ينبغي على الأشخاص الذين ليست لديهم علامات تحذيريَّة ولكن يعتقدون أنَّهم قد يكونون مُصابين باليرقان، استشارة الطبيب خلال أيام قليلة.
ما الذي سيحدُث عند زيارة الطبيب؟
سوف يقوم الأطباءُ بطرح أسئلةٍ حول الأعراضِ والتاريخ الصحِّي ويُجرون فحصاً سريرياً،حيث ستساعدهم الإجابات حول التاريخ الصحِّي ونتائج الفحص السريريّ على معرفة سبب اليرقان،وسوف يطلبون الخضوع إلى اختبارات عند الحاجة إليها.
ما هِيَ الاختبارات التي سيحتاجها المريض؟
قَد يطلب الأطباءُ من المريض الخضوع إلى اختباراتٍ مثل:
اختبارات الدَّم للتحقق من الكبدِ ومعرفة ما إذا كان هذا العضو مُتضرِّراً
إجراء اختبارات تصوير مثل التصوير بتخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي
في بعض الأحيان خزعة من الكبد أو تنظير البطن laparoscopy وذلك استِنادًا إلى سبب المشكلة في الكبد
اختبارات دمويَّة أخرى أحيَانًا وذلك للتحري عن المشكلة التي تُسبب اليرقان
يقوم الطبيب عند أخذ خزعة من الكبد بوضع إبرةٍ في الجانب الأيمن من المريض للحُصول على عيَّنة من الكبد وتفحُّصها تحت المجهر،وبالنسبة إلى تنظير البطن، سيقوم الطبيب بإحداث شقّ صغيرٍ في البطن ويُدخل أنبوب مُعاينة رقيق عبر الشق لتفحُّص الاعضاء.
كيف يُعالِج الأطباءُ اليرقان؟
سيقُوم الأطباءُ بمُعالَجَة المُشكلة الكامِنَة،
وتختفي الحكَّة ببطءٍ مع تحسُّن الكبد عادةً،إذا كانت الحكة شديدةً، فقد يصف الطبيب دواء قد يعود بالفائدة.
إذا كان السبب هو انسِداد في قناة صفراويَّة، قد يستخدم الأطباءُ أنبوب مُعاينة مرن لفتحها.