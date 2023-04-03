اليرقان هو لونٌ أصفر للجلد وبياض للعينين،

وهُو ينجُم عن تراكم مادَّة تسمى البيليروبين،

وهي مادة صفراء يصنعها الجسمُ عندما يقوم بتفكيك كريات الدَّم الحمراء القديمة أو المُتضرِّرَة.يقومُ الكبد بمُعالَجة البيليروبين تمهيداً للتخلُّص منه من الجسم،حيث يقوم بخلطه مع الصفراءِ، وهي عصارة هضميَّة، ثُمَّ يضعه في الأمعاء.

يُمكن أن يحدُث اليرقان إذا كانت هناك مشكلة في الكبد أو في الأقنيةِ التي تنقل الصفراء إلى الأمعاء،حيث يتراكم البيليروبين في الجسم ويجعل الجلد بلونٍ أصفرَ.

ينبغي استشارة الطبيب في أقرب فرصة عند حدوث اليرقان، حيث يُمكن أن يكون علامةً تُشير إلى مشكلةٍ خطيرةٍ مثل ضَرَر الكبد

يُعدُّ التهاب الكبد الفيروسيّ من الأَسبَاب الشائعة لليرقان، خُصوصًا عند الأشخاص في مُقتبل العمر والسليمين

يُعاني بعض المصابين باليرقان من الحكَّة في جميع أنحاء الجسم، وقد تُساعد الأدويَة على التخفيف منها

اليرقان الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

لا يُسبب اليرقان بحدّ ذاته أعراضًا خطيرةً، ولكن يُمكن أن يكُون علامةً لمشاكل أخرى.اليرقان عندَ حديثي الولادة هو حالة مُختلفة ويُمكن أن يُؤدِّي إلى مشاكل خطيرة للصغار.