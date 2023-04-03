ما هُوَ ارتفاع ضغط الدَّم البابي؟
الوريد البابي portal vein هو الوعاء الدمويّ الكبير الذي ينقل الدَّم من المِعَى إلى الكبد،
وhypertension هو مصطلح طبي يُشير إلى ارتفاع ضغط الدَّم>
وبذلك يكُون فرط ضغط الدَّم البابي portal hypertension هُوَ ارتفاعٌ في ضغط الدَّم في الوريد البابيّ.
تنجُم معظم حالات ارتفاع ضغط الدَّم البابيّ عن تشمُّع الكبد (مرض في الكبد يحلُّ فيه نسيج مُتندِّب محلَّ نسيج الكبد الطبيعيّ)،
ويُعدُّ ارتفاع ضغط الدَّم البابيّ خطيراً وذلك لأنَّه يُمكن أن يُؤدِّي إلى نزفٍ في المعدة والمريء (الأنبوب الذي يصل الحلق بالمَعِدة)
يُمكن أن تُساعد الأدويَة على التقليل من ضغط الدَّم في الوريد البابيّ،
وسوف يحتاجُ المريض إلى مُعالَجَةٍ طارئة إذا كان لديه نزف في المعدة والمريء
التروية الدمويَّة للكبِد
ما الذي يُسبِّبُ ارتفاع ضغط الدَّم البابي؟
ينجُم ارتفاع ضغط الدَّم البابي عادةً عن:
وهُو تندُّب شديد في الكبد،حيث يُؤدِّي التندُّب إلى انسداد تدفُّق الدَّم في الكبد ويزيد من الضغط في الأوعية التي تُزوِّد هذا العضو بالدَّم.يُمكن أن يحدث تشمُّع الكبد بسبب مرض مُزمن في الكبد مثل التهاب الكبد المزمن سي وداء الكبد المرتبط بالكحول.
ما هي مُضَاعَفات ارتفاع ضغط الدَّم البابيّ؟
تنطوي المُضَاعَفة الرئيسية على:
النزف،
حيث يُؤدِّي ارتفاع ضغط الدَّم في الوريد البابي إلى دُخول الدَّم في أوعية دمويَّة أخرى،وتنطوي هذه الأوعية الدموية الأخرى على الأوعية حول المعدة والمريء (الأنبوب المجوف الذي ينقل الطعام إلى المعدِة).تتورَّم هذه الأوعية بالدَّم ممَّا يجعلها عرضةً للنزف بسهولة.ويُمكن أن يكون النزف منها شَديدًا وحتى قاتلاً.
ما هي أعرَاض ارتفاع ضغط الدَّم البابيّ؟
لا يُسبِّبُ ارتفاع ضغط الدَّم البابي في حد ذاته أيَّة أعرَاض، ولكن قَد تُسبِّبُ تأثيراته أعراضًا مثل:
تورم وشعور بالضيق في البطن بسبب تراكم السَّائِل فيه (استسقاء)
تورم الأوردة على البطن
إذا كان ارتفاع ضغط الدَّم البابي يسبب نزفًا من المعدة والمريء، قد يُعاني المريض من:
خروج دم أو مادَّة تُشبه طحل القهوة مع القيء
براز أسوَد يبدو مثل القطران
نزف من الشرج (الفتحة التي يخرج منها البراز)
كما قَد تظهر أيضًا أعراض فشل الكبد مثل:
اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين)
سهولة النَّزف والتكدُّم
دوخة وتخليط ذهنيّ (اعتلال دماغيّ كبديّ hepatic encephalopathy)
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص لديه ارتفاع في ضغط الدَّم البابيّ؟
يَشتبهُ الأطباءُ في ارتفاع ضغط الدَّم البابي إذا كان الشخص يُعاني من:
داء الكبد، خُصوصًا إذا أدَّى هذا الداء إلى تشمُّع الكبد
تورم في الأوردة على البطن
لا تُوجَد اختبارات نوعيَّة لارتفاع ضغط الدَّم البابيّ، ولكن قَد يقوم الأطباءُ باختباراتٍ للكبد مثل:
الاختبارات الدموية
اختبارات التصوير مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي المحوسب
إذا كان الشخص ينزف، فسوف يُعاين الأطباء الحلق باستخدام منظار مرن (تنظير داخلي).حيث سيُساعدهم المنظار على معرفة المكان الذي يأتي منه النزف في المريء والمعدة بشكلٍ دقيقٍ،ومن ثمَّ يُمكنهم مُعالجة النَّزف.
كيف يُعالج الأطباءُ ارتفاعَ ضغط الدَّم البابيّ؟
يُعدُّ النزف من أوردة المعِدَة والمريء من الحالات الطبية الطارئة،ويقُوم الأطباء بمُعالَجَة هذا النزف عن طريق:
الأدوية التي تعمل إبطاء النَّزف
نقل الدَّم
إغلاق الأوردة النازفة بأربطة مطاطية أو مشابك (باستخدام المنظار)
للوِقاية من النزف من أوردة المعدة والمريء، يستخدم الأطباءُ:
أدويةً لخفض ضغط الدم
وضع أنبوب في الكبد لربط الوريد البابي بالوريد الكبدي (التحويلة البابيَّة المجموعية) الذي يخفض الضغط في الوريد البابي
الجراحة لخفض الضغط في الوريد البابي عن طريق إعادة توجيه الدَّم بحيث لا يمر عبر الكبد (التحويلة البابية الجهازيَّة portosystemic shunting)
وكملاذ أخير، زراعة الكبد (جراحة لاستئصال الكبد الذي أصابه الفشل واستبداله بواحدٍ سليمٍ من مُتبرِّعٍ)