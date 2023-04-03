ما هي أعرَاض ارتفاع ضغط الدَّم البابيّ؟

ما هي أعرَاض ارتفاع ضغط الدَّم البابيّ؟

لا يُسبِّبُ ارتفاع ضغط الدَّم البابي في حد ذاته أيَّة أعرَاض، ولكن قَد تُسبِّبُ تأثيراته أعراضًا مثل:

تورم وشعور بالضيق في البطن بسبب تراكم السَّائِل فيه (استسقاء)

تورم الأوردة على البطن

إذا كان ارتفاع ضغط الدَّم البابي يسبب نزفًا من المعدة والمريء، قد يُعاني المريض من:

خروج دم أو مادَّة تُشبه طحل القهوة مع القيء

براز أسوَد يبدو مثل القطران

نزف من الشرج (الفتحة التي يخرج منها البراز)

كما قَد تظهر أيضًا أعراض فشل الكبد مثل: