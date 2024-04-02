ما هي المرارة؟
المرارة هي كيس صغير يتوضع على الجانب الأيمن من البطن إلى الأسفل من الأضلاع مباشرة.المرارة هِي العضو الذي يُخزن فيه الجسم الصفراء قبل أن تدخل إلى الأمعاء.الصفراء هي سائل هضميّ يُساعِدُ على تفكيك الدهون في الطعام.
صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة
ما هي وظيفة المرارة؟
تقوم المرارة بتخزين الصفراء، وهي سائل هضمي يُنتجه الكبد.
عندما يأكل الشخص شيئًا ما، يقوم جسمه بإرسال إشارات إلى المرارة لكي تنقبض وتدفع الصفراء باتجاه الأمعاء
وبما أنَّ الصفراء يمكن أن تتدفَّق أيضًا بشكل مباشر من الكبد إلى الأمعاء، فيمكن للشخص أن يعيش بدون مرارة.
ما هي الصفراء؟
الصفراء هي سائل أصفر مخضر ثخين ولزج.تتدفَّق الصفراء عبر الكبد ضمن أنابيب تُسمَّى الأقنية الصفراويَّة.ثم تخرج الصفراء من الكبد عبر قناة صفراوية كبيرة.يمكن أن تنتقل الصفراء مباشرةً إلى الأمعاء أو إلى المرارة حيث يجري تخزينها.
تساعد الصفراء الموجودة في الأمعاء على امتصاص الدهون التي يتناولها الشخص.
ما هي المشاكل التي قد تحدث في المرارة؟
تتضمن المشاكل الرئيسيَّة التي يمكن أن تصيب المرارة ما يلي:
الحصيّات المرارية هي تجمعات لمادة صلبة يُمكن أن تتشكَّلَ في المرارة وتمنع تدفق الصفراء.إذا كانت الحالة تسبب أعراضًا، فيمكن للأطباء إزالة الحصى المرارة.
يمكن للمرارة أن تلتهب دون وجود حُصيَّات مرارية فيها.