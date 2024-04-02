الصفراء هي سائل أصفر مخضر ثخين ولزج.تتدفَّق الصفراء عبر الكبد ضمن أنابيب تُسمَّى الأقنية الصفراويَّة.ثم تخرج الصفراء من الكبد عبر قناة صفراوية كبيرة.يمكن أن تنتقل الصفراء مباشرةً إلى الأمعاء أو إلى المرارة حيث يجري تخزينها.

تساعد الصفراء الموجودة في الأمعاء على امتصاص الدهون التي يتناولها الشخص.