ما هي حَصى المرارة؟
حصى المرارة هي مادَّة صلبة يمكن أن تتشكَّل في المَرارة.والمرارة هِي العُضوٌ الذي يُخزِّنُ فيه الجسم الصَّفراءَ،والصَّفراءَ هِيَ سائل هضمي يُساعِدُ على تفكيكِ الدُّهون في الطعام قبل أن يدخل إلى الأمعاء.
تستقرُّ حصى المرارة في داخل المرارة من دُون أن تُسبب مشاكل عادةً،
وفي بعض الأحيان، تُهيِّجُ هذه الحصى المرارة (تُسمَّى الحالة التهاب المرارة)، أو تُؤدِّي إلى انسِداد القناة التي تمتدُّ من المرارة إلى المعى، وتُسبِّبُ ألمًا في أعلى البطن يُمكن أن يستمرَّ لِساعاتٍ
يستخدم الأطباءُ تخطيط الصدى، وهو فحص يجري فيه استخدام الأمواج فوق الصوتية للحُصول على صورةٍ من أجل التحري عن حصى المرارة
وتكون الحصيات المرارية شائعة عند النساء والأشخاص الأكبر سنًا
إذا سببت حصى المرارة ألمًا أو مشاكِل أخرى، قد يستأصِلُ الأطباءُ المرارةَ
ما الذي يُسبِّبُ حصى المرارة؟
تنجُم حصى المرارة عن موادّ مُعيَّنة تتجمَّعُ وتُشكِّلُ تكتلات في الصفراء في المرارة،
وتُعدُّ هذه المواد أكثر ميلًا لأن تُشكِّلَ حصى المرارة إذا كانت المرارةُ كسولةً ولا تقوم بإفراغِ الصفراء بشكلٍ طبيعيٍّ.
ما هي عوامل خطر حصى المرارة؟
يُواجهُ الشخص زيادةً في فُرص الإصابة بحصى المرارة إذا كان:
امرأةً
عُمره أكبر من 65 عامًا
هندي أمريكي
لديه بدانة
فقدَ الكثير من الوزن بسرعة كبيرةٍ
لديه أفراد من العائلة أُصِيبوا بحصى المرارة سابقاً
يتناوَلُ نظاماً غذائياً يحتوي على الكثير من الدُّهون والكولستيرول
ما هِيَ أعراض حصى المرارة؟
لا تُسبِّبُ مُعظم حصى المرارة أيَّة أعراض،
وقد تظهر أعراض عند المريض إذا أدَّت حصى المرارة إلى تهييجِ المرارة أو إلى انسِداد القناة التي تمتدُّ من المرارة إلى المعى،وتنطوي هذه الأَعرَاض على:
ألم شديد في الجزء العلويّ من منطقة البطن، وعادةً على الجانِبِ الأيمن
الشعور بالتوعُّك في المعِدة والتقيُّؤ
حُمَّى
اليرقان (عندما يبدو الجلد وبياض العينين بلونٍ أصفر)
قد تتفاقَم الأَعرَاض من بعد تناوُل وجبةٍ دَسِمةٍ.
قد يكون الألم شَديدًا إلى درجةٍ يحتاجُ فيها المريض إلى دخول غرفة الطوارئ في المستشفى،ولكن قد يزول الألم وقد يعود أو لا يعُود.
إذا استمرّ الألم، قد يكون هناك المزيد من مشاكل أكثر خطورة، مثل:
التهاب المرارة أو قناة مسدودة تحتاجُ إلى جراحةٍ
ثقب في جدار المرارة
مشكلة في الكبد أو البنكرياس أو عُضو آخر في البطنِ
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص حصى في المرارة؟
للتحرِّي عن حصى المرارة، سيقُوم الأطباءُ بالفحوصات الآتية:
تخطيط الصدى لمنطقة البطن للحُصول على صورةٍ للمرارة وأعضاء أخرى
في بعض الأحيان، التصوير بالرنين المغناطيسيّ للحصول على صورةٍ مُفصَّلةٍ أكثر لأعضاء المريض
اختبارات الدَّم لتفحُّص الكبِد (اختبارات الكبد)
كيف يُعالج الأطباءُ حَصى المرارة؟
لا تحتاجُ حصى المرارة التي لا تُسبِّبُ أيَّة أعراض إلى مُعالجةٍ عادةً،
ولمُعالجة حصى المرارة التي تُسبِّب الألمَ، قد يقومُ الأطبَّاءُ بجراحةٍ لاستئصال المرارة.وللقيام بالجراحة، يستخدِمُ الأطباء تنظير البطن عادةً.سوف يُحدِثُ الأطبَّاءُ ثُقباً صغيراً في بطنِ المريض ويُدخِلونَ أنبوب مُعاينةٍ صُلبٍ ( مِنظار البطن laparoscope) لمُعاينة البطنِ من الدَّاخلِ؛ويُحدِثون ثُقباً أو ثُقبين من غير الأوَّل لإدخالِ أدواتٍ يحتاجُون إليها لقطعِ المرارةِ،ثم يقومون باستئصالِ المرارة عبر الثُّقب الصغير.
في بعض الأحيان، عندما لا تكون الحالة طارئةً وتُشكِّلُ الجراحة خطراً، قد يُعطي الأطباءُ المريضَ أدويةً لمُحاولة تفتيت حصى المرارة أو إذابتها ببطءٍ،وتكون هذه الأدوية فعَّالةً لبعض الوقت فقط.