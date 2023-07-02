لا تُسبِّبُ مُعظم حصى المرارة أيَّة أعراض،

وقد تظهر أعراض عند المريض إذا أدَّت حصى المرارة إلى تهييجِ المرارة أو إلى انسِداد القناة التي تمتدُّ من المرارة إلى المعى،وتنطوي هذه الأَعرَاض على:

ألم شديد في الجزء العلويّ من منطقة البطن، وعادةً على الجانِبِ الأيمن

الشعور بالتوعُّك في المعِدة والتقيُّؤ

حُمَّى

اليرقان (عندما يبدو الجلد وبياض العينين بلونٍ أصفر)

قد تتفاقَم الأَعرَاض من بعد تناوُل وجبةٍ دَسِمةٍ.

قد يكون الألم شَديدًا إلى درجةٍ يحتاجُ فيها المريض إلى دخول غرفة الطوارئ في المستشفى،ولكن قد يزول الألم وقد يعود أو لا يعُود.

إذا استمرّ الألم، قد يكون هناك المزيد من مشاكل أكثر خطورة، مثل: