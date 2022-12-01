ما الذي يسبِّب قصور أو فشل القلب؟

ما الذي يسبِّب قصور أو فشل القلب؟

يمكن لأيِّ مشكلة تجعل قلبك ضعيفًا أو متصلِّبًا أن تسبِّب قصورَ القلب.ومن الأمثلة الشائعة على هذه المشاكل ما يلي:

المشاكلُ الأخرى التي يمكن أن تسبِّب قصورَ القلب هي عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض عدد خلايا الدَّم الحمراء (فقر الدم)، ومشاكل الغدَّة الدرقية، وحالات عدوى عضلة القلب.

ولكنَّ معظمَ الاضطرابات لا تسبِّب قصورَ القلب فقط إلاَّ بعدَ سنوات عديدة؛غير أنَّ بعضَ الاضطرابات، مثل النوبة القلبية الكبيرة، يمكن أن تسبِّبَ فشل القلب بسرعة.

وغالبًا ما يكون قصورُ القلب لدى الشخص لأكثر من سببٍ واحد.