القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم،ومثل جميع العضلات، يحتاجُ القلب إلى إمدادٍ ثابتٍ من الدَّم حتَّى يعمل،ولا يُغذِّي الدَّم الذي يجري ضخَّه عبر القلب عضلةَ القلب،وبدلًا من ذلك، تجري تغذية عضلة القلب عن طريق شرايين خاصة بها،وتُسمَّى هذه الشرايين الشرايين التاجية.

ويحدُث دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease عندما يحدث انسداد جزئيّ أو كلِّي في جريان الدَّم عبر الشرايين التاجية.

دَاء الشِّريَان التاجي هو السبب الرئيسي للذبحة angina والذبحة غير المستقرة والنوبة القلبية،

ويكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي إذا كان متقدمًا في السن أو ذكرًا أو لديه أب أو جدّ أُصيبا بهذا الداء من قبل أن يبلغا 50 عامًا من العمر.

السبب الأكثر شُيُوعًا لهذا الداء هو تصلُّب الشرايين (التصلب العصيديّ atherosclerosis)،

ويُمكن أن تُسبب ذبحة صدرية غير مستقرَّة اضطرابًا في نظم القلب أو تجعل القلب يتوقَّف،ويُمكن أن يقضي المريض نحبه إذا لم تجرِ مُعالجته بسرعة،كما تُسبب النوبة القلبية ضررًا دائمًا في القلب أيضًا.