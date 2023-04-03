ما هُوَ داء الشريان التاجي؟
القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم،ومثل جميع العضلات، يحتاجُ القلب إلى إمدادٍ ثابتٍ من الدَّم حتَّى يعمل،ولا يُغذِّي الدَّم الذي يجري ضخَّه عبر القلب عضلةَ القلب،وبدلًا من ذلك، تجري تغذية عضلة القلب عن طريق شرايين خاصة بها،وتُسمَّى هذه الشرايين الشرايين التاجية.
ويحدُث دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease عندما يحدث انسداد جزئيّ أو كلِّي في جريان الدَّم عبر الشرايين التاجية.
دَاء الشِّريَان التاجي هو السبب الرئيسي للذبحة angina والذبحة غير المستقرة والنوبة القلبية،
ويكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي إذا كان متقدمًا في السن أو ذكرًا أو لديه أب أو جدّ أُصيبا بهذا الداء من قبل أن يبلغا 50 عامًا من العمر.
السبب الأكثر شُيُوعًا لهذا الداء هو تصلُّب الشرايين (التصلب العصيديّ atherosclerosis)،
ويُمكن أن تُسبب ذبحة صدرية غير مستقرَّة اضطرابًا في نظم القلب أو تجعل القلب يتوقَّف،ويُمكن أن يقضي المريض نحبه إذا لم تجرِ مُعالجته بسرعة،كما تُسبب النوبة القلبية ضررًا دائمًا في القلب أيضًا.
إمدادُ القلب بالدَّم
مثل أي نسيجٍ آخر في الجسم، ينبغي أن تحصل عضلة القلب على دمٍ غنيٍّ بالأكسجين، كما ينبغي التخلُّص من الفضلات عن طريق الدَّم.يقوم الشريانُ التاجي الأيمن والشريان التاجي الأيسر، اللذان يتفرعان من الشريان الأبهر بعد أن يخرج من القلب مباشرةً، بتزويد عضلة القلب بالدم الغنيّ بالأكسجين.ويتفرَّع الشريان التاجي الأيمن إلى الشريان الهامشي marginal artery وإلى الشريان الأماميّ بين البُطينين posterior interventricular artery، وهما يتوضَّعان على السطح الخلفيّ للقلب.ويتفرَّع الشريان التاجي الأيسر (يُسمَّى الشريان التاجي الرئيسي الأيسر عادةً) إلى الشريان المُنعطِف circumflex والشريان النَّازل الأماميّ الأيسَر left anterior descending artery.تَجمعُ الأوردة القلبية الدَّمَ الذي يحتوي على الفضلات من عضلة القلب، وتُفرِغهُ في وريدٍ كبيرٍ على السطح الخلفيّ للقلب يُسمَّى الجيب التاجيّ coronary sinus، ليقوم هذا الوريدُ بإعادة الدَّم إلى الأذين الأيمن.
ما الذي يُسبب داء الشريان التاجي؟
السبب الأكثر شُيُوعًا لداء الشريان التاجيّ هُوَ التصلب العصيديّ الذي يُعرف باسم تصلُّب الشرايين،وبالنسبة إلى التصلب العصيديّ، يتراكم الكولسترول ومادَّة دهنية أخرى في الشرايين ببطء،ويسمى هذا التراكم عصيدة atheroma أو لويحة plaque؛وهذه اللويحة:
قد تُؤدِّي إلى تضيُّق في الشريان، وتسدّ مجرى الدم إلى القلب بشكلٍ جزئيّ
قد تتمزق فجأة، وتتسبب في تشكل جلطة دم تسدُّ الشريان وتُسبب نوبة قلبية
تنطوي الأسباب الأقل شيوعًا على تشنُّج مُفاجئ لشريان تاجيّ، ويحدث هذا عادةً بسبب استخدام عقاقير غير مشروعة مثل الكوكائين.في أثناء نوبة التَّشنُّج، ينضغط الشريان وينغلق فجأةً،وإذا بقي مغلقًا لفترة كافية، يُمكن أن تحدُث نوبة قلبية.يتوقَّف التشنج ويفتح الشريان من جديد عادةً.
ما هِيَ عوامِلُ خطر داء الشريان التاجي؟
تنطوي عوامل الخطر التي يُمكن ضبطها أو تجنُّبها على:
تدخين السجائر
زيادة وزن الجسم
عدم ممارسة التمارين بشكلٍ منتظم
تناول الكثير من الدهون المشبعة، مثل الزبدة، وعدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات
تنطوي عوامل الخطر المهمَّة ولكن لا يمكن ضبطها على:
وجود أفراد في العائلة أُصيبوا بدَاء الشِّريَان التاجي قبل عُمر 55 عامًا
كون الشخص رجلًا
التقدم في السن
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص داء الشريان التاجي؟
سوف يسأل الأطباء الشخصَ حول الأَعرَاض لديه وبقومون بفحصٍ سريري واختبارات دمويَّة،
وإذا كان لديه أعراض انسداد في شريان، قد يقوم الطبيب باختبارات مثل:
اختبار الإجهاد stress test، وهو اختبار لمعرفة ما إذا كان القلب يحصل على ما يكفي من الدم عندما يعمل بجهد (يكون تحت الضغط)، مثلما يحدث عند ممارسة التمارين
تخطيط كهربية القلب ECG/EKG—وهُوَ اختبارٌ يقيس النشاط الكهربائي للقلب، والذي يمكن أن يكون غير طبيعي في داء الشريان التاجي
قَثطَرة القلب، وهُو اختبارٌ يسمح للأطباء بمعرفة ما إذا كان هناك انسداد في الشرايين التاجية ومكان هذا الانسداد، وذلك عن طريق وضع قثطار رقيق وطويل (أنبوب مرن صغير) في أحد شرايين الذراع أو الساق، ومن ثم تمريره إلى القلب وداخل الشرايين التاجية ومن ثم حقن عامل تباين يمكن مشاهدته على صورة الأشعة السينية
التصوير المقطعي المحوسب، وهو فحص تصويري للتَّحرِّي عن تصلُّب الشرايين التاجية
كيف يعالج الأطباءُ داء الشريان التاجي؟
يُعالجُ الاطباءُ المشكلة التي تُسبِّبُ دَاء الشِّريَان التاجي، والتي تكُون تصلب الشرايين عادةً،وقد يقومون:
بإعطاء المريض دواء للتقليل من عبء العمل على القلب، مثل دواء لضغط الدَّم
إعطاء المريض دواءً لخفض مستوى الكولسترول لديه
الطلب من المريض تغيير أية سلوكيات غير صحية قد تؤذي القلب، مثل التدخين وعدم ممارسة التمارين وتناول نظام غذائي سيء
يقومون أحيانًا بإجراءٍ لفتح الشريان المسدود
استنادًا إلى مدى انسداد الشرايين التاجية، قد يقوم الأطباء بإجراء لإزالة الانسداد،وقد يقومون بجراحة رأب الشريان التاجي أو جراحة المجازة (تُسمى أيضًا طُعم مجازة الشريان التاجي أو جراحة المجازة التاجية).
في أثناء رأب الوعاء:
يضعُ الطبيبُ أنبوبًا مرنًا صغيرًا (قثطارًا) في شريانٍ في الأربية أو في المعصم،
ويُمرَّر القِثطارُ في الشريان نحو القلب، ومن ثم إلى داخل أحد الشرايين التاجية،
ويجري نفخ بالون صغير على طرف القثطار،
ويُساعد البالون على فتح الانسداد،
ثم يقوم الطبيب بتمرير أنبوب شبكة سلكية (دعامة) من نهاية القثطار إلى داخل المنطقة المسدودة،
ويساعد أنبوب الشبكة السلكية على بقاء المنطقة مفتوحةً
في أثناء جراحة المَجازة:
يأخذ الأطباء قطعةً من شريانٍ أو وريدٍ سليمَين من جزء آخر من الجسم،
َويقومون بخياطةِ طرفٍ واحدٍ من هذه القطعة من الشريان أو الوريد مع الأبهر (الشريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلبِ إلى بقية أجزاءِ الجسم)،
ويقومون بخياطة الطرف الآخر مع الشريان المسدود بعد نقطة الانسداد،
ثم يجري الدَّم من خلال هذا الطريق الجديد، متجاوزًا الانسداد
كيف يُمكن الوِقاية من داء الشريان التاجيّ؟
تغيير السلوكيات التي قد تؤذي القلبَ
التوقُّف عن التدخين، فهذه هي الطريقة الأكثر أهمية للوقاية من دَاء الشِّريَان التاجي أو الشفاء منه
تناوُل الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف
تناوُل كميات أقل من الدهون في اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المُصنَّعة (مثل البيتزا المُجمَّدة أو وجبات العشاء التي يمكن تحضيرها في المايكرويف)، وينبغي التحدث إلى الطبيب حول كمية الدهون التي ينبغي تناولها وما هِيَ أنواعها
إنقاص الوزن في حال كان الشخص بوزنٍ زائدٍ
الحفاظ على النشاط من خلال استخدام الأوزان أو المشي
التوقُّف عن أخذ العقاقير غير المشروعة، ويُمكن أن يكون الأمر صعبًا، لذلك ينبغي التحدث إلى الطبيب أو مُقدِّم النصح حول كيفية الحصول على المساعدة
ينبغي أخذ الأدوية بشكلٍ صحيح
ينبغي تذكُّر أخذ أية أدوية يصفها الطبيب، مثل أدوية ارتفاع مستويات الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري
إذا كان الشخص قد تعرض لنوبة قلبية مسبقًا، فينبغي عليه استشارة الطبيب حول أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا للمساعدة على الوقاية من نوبة قلبية ثانية