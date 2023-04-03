ما الذي يسبِّب نوبةً قلبية؟

ما الذي يسبِّب نوبةً قلبية؟

القلب هو عضلةٌ تضخ الدم،ومثل جميع العضلات، يحتاجُ القلب إلى إمدادٍ ثابتٍ من الدَّم حتَّى يعمل،ولا يُغذِّي الدَّم الذي يجري ضخَّه عبر القلب عضلةَ القلب،وبدلًا من ذلك، تجري تغذية عضلة القلب عن طريق شرايين خاصة بها،وتُسمَّى هذه الشرايين الشرايين التاجية.

تحدث معظم النوبات القلبية عندما ينسدُّ أحد الشرايين التاجية فجأةً بسبب جلطةٍ دموية.

تحدُث جلطات دم الشريان التاجي عندما يُعاني المريض من التصلُّب العصيديّ عادةً:

ويُعرف التصلب العصيدي بتصلُّب الشرايين،

والتصلُّب العصيدي هُو تراكمٌ بطيء للكولسترول ومادَّة دهنية أخرى في الشرايين،

ويسمى هذا التراكم عصيدة أو لويحة،

وقد تتمزَّق اللويحة فجأةً، ممَّا يَتسبَّب في جلطة دمويَّة تسدُّ الشريان،

ولا يسمح الشريان المسدود بدخول الدم إلى جزء من عضلة القلب.إذا انقطعت التروية الدَّموية لأكثر من بضعة دقائق، يموت هذا الجزء من عضلة القلب،ولا تستطيع العضلة الميتة ضخ الدَّم، لذلك يُصبح القلب أضعف.كما قد يتأثَّر نظم القلب أيضًا، حيث ينبض بسرعة كبيرة أو بطء شديد،ويتوقف القلب عن النبض بشكلٍ كامل في بعض الأحيان (توقُّف القلب cardiac arrest) ويقضي المريض نحبه.

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إذا مات جزء من عضلة القلب، لن يعود من جديد،ويحل نسيج متندب محل العضلة الميتة.