ما هي النوبة القلبية؟
النوبة القلبية هِيَ عندما يحدث انسداد مُفاجئ في التروية الدموية إلى جزء من القلب ويموت بعض من عضلات القلب،
ينبغي على المريض التوجُّه إلى قسم الطوارئ ومضغ قرص الأسبرين إذا اعتقد أنَّه يُعاني من نوبة قلبية
قد يعاني المريض من ضغط في الصدر وضيق النَّفس وشعور بالتعب إذا كان لديه مشكلة في القلب
في بعض الأحيان قد تسبب نوبة قلبية أعراضًا خفيفة أو لا تُسبب أيَّة أعراض على الإطلاق (نوبة قلبية صامتة)
يقوم الأطباء بإجراء اختبارات الدَّم و تخطيط كهربية القلب ECG/ EKG إذا كان لدى الشخص أعراض نوبة قلبية
سيُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً ويقومون بإجراءات في محاولة لحصول المنطقة المُصابة من القلب على المزيد من الدَّم
ما الذي يسبِّب نوبةً قلبية؟
القلب هو عضلةٌ تضخ الدم،ومثل جميع العضلات، يحتاجُ القلب إلى إمدادٍ ثابتٍ من الدَّم حتَّى يعمل،ولا يُغذِّي الدَّم الذي يجري ضخَّه عبر القلب عضلةَ القلب،وبدلًا من ذلك، تجري تغذية عضلة القلب عن طريق شرايين خاصة بها،وتُسمَّى هذه الشرايين الشرايين التاجية.
تحدث معظم النوبات القلبية عندما ينسدُّ أحد الشرايين التاجية فجأةً بسبب جلطةٍ دموية.
تحدُث جلطات دم الشريان التاجي عندما يُعاني المريض من التصلُّب العصيديّ عادةً:
ويُعرف التصلب العصيدي بتصلُّب الشرايين،
والتصلُّب العصيدي هُو تراكمٌ بطيء للكولسترول ومادَّة دهنية أخرى في الشرايين،
ويسمى هذا التراكم عصيدة أو لويحة،
وقد تتمزَّق اللويحة فجأةً، ممَّا يَتسبَّب في جلطة دمويَّة تسدُّ الشريان،
ولا يسمح الشريان المسدود بدخول الدم إلى جزء من عضلة القلب.إذا انقطعت التروية الدَّموية لأكثر من بضعة دقائق، يموت هذا الجزء من عضلة القلب،ولا تستطيع العضلة الميتة ضخ الدَّم، لذلك يُصبح القلب أضعف.كما قد يتأثَّر نظم القلب أيضًا، حيث ينبض بسرعة كبيرة أو بطء شديد،ويتوقف القلب عن النبض بشكلٍ كامل في بعض الأحيان (توقُّف القلب cardiac arrest) ويقضي المريض نحبه.
إذا مات جزء من عضلة القلب، لن يعود من جديد،ويحل نسيج متندب محل العضلة الميتة.
ما هي أعرَاض نوبة القلب؟
تُشبِهُ أعراض النوبة القلبية الذبحةَ، ولكن يكون الألم أكثر شدَّةً عادةً، ويستمرُّ لمدة أطول ولا يتحسَّن مع الراحة.
قد يحدث ألم عند المريض في منتصف الصدر،
وقد ينتشر الألم إلى الظهر أو الفك أو الذراع اليسرى،
وعلى نحوٍ أقل، ينتشر الألم إلى الذراع اليمنى،
وقد يحدث الألم في واحدة أو أكثر من هذه الأماكن ولكن ليس في الصدر على الإطلاق؛
وقد يبدو المريض مبللًا بالعرق وعصبيًا،
وقد تُصبح شفتاه ويداه أو قدماه بلون أزرق بعض الشيء.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص نوبة قلبية؟
يُجري الأطباءُ اختباراتٍ، مثل:
تخطيط كهربية القلب، وهو اختبار يقيس النشاط الكهربائي للقلب
اختبارات للدَّم للتحقُّق من موادّ مُعيَّنة تُظهِرُ مشاكل القلب
كيف يُعالِجُ الأطباءُ النوبات القلبية؟
سيجري إدخال المريض إلى المستشفى،وسيحاول الأطباء القيام بما يلي:
فتح الشريان المسدود لإنقاذ أكبر قدر مُمكن من عضلة القلب
مُعالَجَة المشكلة التي سببت النوبة القلبية
كما سيقُومون بالتالي أيضًا:
ضبط نظم القلب وضغط الدم عند المريض
إعطاء المريض أدوية للوقاية من جلطات الدم
إعطاء المريض أدويةً للتقليل من عبء العمل على القلب
فتح الشرايين المسدُودة
استنادًا إلى موضع الانسداد في الشريان التاجي، قد يقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء المريض دواءً عن طريق الوريد لإذابة جلطات الدَّم
يُجرون رأب الوعاء
يجرون جِرَاحَة المَجازَة
يُمكن للدواء المُذيب للجلطة الذي يُعطَى للمريض عن طريق الوريد أن يفتح شريانًا تاجيًا مسدودًا،ولكن يكون هذا الدواء فعالًا فقط إذا أعُطِيَ للمريض خلال بضعة ساعات من بعد بدء النوبة القلبيَّة.كما أنَّ الدواء المُذيب للجلطة لا يُعطَى لجميع المرضى أيضًا،وقد لا يكون آمنًا للأشخاص الذين تعرضوا مؤخرًا إلى سكتة أو خضعوا إلى جراحةٍ كبرى، أو للأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد في ضغط الدَّم.
في أثناء رأب الوعاء:
يضعُ الطبيبُ أنبوبًا مرنًا صغيرًا (قثطارًا) في شريانٍ في الأربية أو في المعصم،
ويُمرَّر القِثطارُ في الشريان نحو القلب، ومن ثم إلى داخل أحد الشرايين التاجية،
ويجري نفخ بالون صغير على طرف القثطار،
يُساعد هذا البالون على فتح الانسداد،
ثم يقوم الطبيب بتمرير أنبوب شبكة سلكية (دعامة) من نهاية القثطار إلى داخل المنطقة المسدودة،
ويساعد أنبوب الشبكة السلكية على بقاء المنطقة مفتوحةً
في أثناء جراحة المجازة:
يأخذ الأطباء قطعةً من شريانٍ أو وريدٍ سليمَين من جزء آخر من الجسم،
َويقومون بخياطةِ طرفٍ واحدٍ من هذه القطعة من الشريان أو الوريد مع الأبهر (الشريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلبِ إلى بقية أجزاءِ الجسم)،
ويقومون بخياطة الطرف الآخر مع الشريان المسدود بعد نقطة الانسداد،
ثم يجري الدَّم من خلال هذا الطريق الجديد، متجاوزًا الانسداد
معالجة سبب النوبة القلبية عند المريض
لمُعالجة المشكلة التي سببت النوبة القلبية، يُعطي الأطباءُ المريض عادةً:
أدوية لخفض مستويات الكولسترول
أدويةً لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
كما سيطلبون منه تغيير أية سلوكيات غير صحية تُسبب الضررَ للقلب أيضًا، مثل التدخين وعدم ممارسة التمارين وتناول نظام غذائي سيء،
كيف يمكن الوقايَة من النوبة القلبية؟
تغيير السلوكيات التي قد تؤذي القلب
تناوُل الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف
تناوُل كميات أقل من الدهون في اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المُصنَّعة (مثل البيتزا المُجمَّدة أو وجبات العشاء التي يمكن تحضيرها في المايكرويف)، وينبغي التحدث إلى الطبيب حول كمية الدهون التي ينبغي تناولها وما هِيَ أنواعها
إنقاص الوزن في حال كان الشخص بوزنٍ زائدٍ
الحفاظ على النشاط من خلال استخدام الأوزان أو المشي
التوقُّف عن التدخين أو معاقرة الخمرة أو تعاطي العقاقير غير المشروعة، ويُمكن أن يكون الأمر صعبًا، لذلك ينبغي التحدث إلى الطبيب أو مُقدِّم النصح حول كيفية الحصول على المساعدة
أخذ الأدوية بشكلٍ صحيح
ينبغي تذكُّر أخذ أية أدوية يصفها الطبيب، مثل أدوية ارتفاع مستويات الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري
إذا كان الشخص قد تعرض لنوبة قلبية مسبقًا، فينبغي عليه استشارة الطبيب حول أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا للمساعدة على الوقاية من نوبة قلبية ثانية