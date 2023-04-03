ما هي الذبحة؟
الذبحة هي ألم أو انزعاج أو ضغط في الصدر يحدث عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الأكسجين،ينجم نقص الأكسجين عن شريان ضيِّق أو مسدود يُغذي القلب (دَاء الشِّريَان التاجي).كثيرًا ما تكون الذبحة علامة تحذيرية لنوبة قلبية.
ينبغي على الشخص التوجه إلى المستشفى مباشرةً إذا كان لديه ألم أو ضغط أو شعور بالحرقة في الصدر أو الظهر أو الكتفين أو الفكّ أو الذراعين.
تحدث الذبحة عندما يُجهِدُ الشخص نفسه، وتتحسن بسرعة عندما يستريح
يستخدِمُ الأطباءُ مخطط كهربية القلب ECG/ EKG واختبار الإجهاد أو قَثطَرة القلب غالبًا
تنطوي المُعالجة على أدويةٍ أو أحيانًا على إجراءٍ مثل رأب الوعاء أو جراحة المجازة
إمدادُ القلب بالدَّم
مثل أي نسيجٍ آخر في الجسم، ينبغي أن تحصل عضلة القلب على دمٍ غنيٍّ بالأكسجين، كما ينبغي التخلُّص من الفضلات عن طريق الدَّم.يقوم الشريانُ التاجي الأيمن والشريان التاجي الأيسر، اللذان يتفرعان من الشريان الأبهر بعد أن يخرج من القلب مباشرةً، بتزويد عضلة القلب بالدم الغنيّ بالأكسجين.ويتفرَّع الشريان التاجي الأيمن إلى الشريان الهامشي marginal artery وإلى الشريان الأماميّ بين البُطينين posterior interventricular artery، وهما يتوضَّعان على السطح الخلفيّ للقلب.ويتفرَّع الشريان التاجي الأيسر (يُسمَّى الشريان التاجي الرئيسي الأيسر عادةً) إلى الشريان المُنعطِف circumflex والشريان النَّازل الأماميّ الأيسَر left anterior descending artery.تَجمعُ الأوردة القلبية الدَّمَ الذي يحتوي على الفضلات من عضلة القلب، وتُفرِغهُ في وريدٍ كبيرٍ على السطح الخلفيّ للقلب يُسمَّى الجيب التاجيّ coronary sinus، ليقوم هذا الوريدُ بإعادة الدَّم إلى الأذين الأيمن.
ما الذي يُسبب الذبحةَ؟
السبب الأكثر شيوعًا للذبحة هو تضيُّق الشرايين التي تحمل الدَّم إلى القلب (الشرايين التاجية).يحدُث التضيُّق في معظم الأحيان نتيجة التصلب العصيدي الذي يُعرف بتضيُّق الشرايين.تتراكم رواسب دهنية ويمكنها أن تسدَّ الشرايين ببطءٍ أو تجعل التروية الدموية بطيئةً أو تُوقفها؛وعندما لا تحصل عضلة القلب على ما يكفي من الدَّم، تُصبح مؤلمةً.
كما يمكن أن تنجم الذبحة عن تشنج في شريان تاجي أيضًا، وهو تضيُّق مفاجئ للشريان.يمكن لعقاقير غير مشروعة مُعيَّنة مثل الكوكايين أن تحفز نوبةً تنشُّج.
يزيد فقر الدَّم الشديد من خطرِ الذبحة،وعندما يحدث فقر الدَّم، يكون عدد كريات الدَّم الحمراء التي تنقل الأكسجين أقلّ.
عند الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين، تترسب مواد شحمية بقعية (عصائد atheromas أو لويحات تصلبية عصيدية atherosclerotic plaques) على جدران الشرايين ذات الحجم المتوسط والكبير، مما يؤدي إلى تراجع التدفق الدموي أو توقفه.
تُظهر هذه الصورة لويحة تصلبية عصيدية (عصيدة) في أحد الشرايين.
BSIP VEM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
عند الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين، تترسب مواد شحمية بقعية (عصائد atheromas أو لويحات تصلبية عصيدية atherosclerotic plaques) على جدران الشرايين ذات الحجم المتوسط والكبير، مما يؤدي إلى تراجع التدفق الدموي أو توقفه.
تُظهر هذه الصورة لويحة تصلبية عصيدية (عصيدة) في أحد الشرايين.
BSIP VEM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ما هي أعرَاض الذبحة؟
قد يشعر المريض بالأعراض الآتية:
انزعاج أو ضغط أو وجع في منتصف الصدر
قد ينتقل الانزعاج إلى الكتف أو إلى أسفل الذراع أو إلى الحلق أو الفك أو الأسنان
تحدث الذبحة عندما يُجهِدُ الشخص نفسه عادةً، على سبيل المثال، عن طريق صعود السلالم أو صعود تلَّة،وهِيَ تزول في بضعة دقائق عندما يرتاح.تحدث الذبحة الصدرية في كل مرة يقوم الشخص فيها بنفس الكمية من الجهد عادةً،فعلى سبيل المثال، قد تحدث الذبحة الصدرية في كل مرة يصعد فيها إلى تلة معينة.مع تضيُّق الشرايين التاجية بشكلٍ أكثر، تحدث الذبحة مع بذل جهدٍ أقل وأقل،فعلى سبيل المثال، إذا حدثت للشخص ذبحة لأول مرة من بعد صعود درجين، قد تحدث له لاحقًا عند صعود درجٍ واحدٍ فقط.
تكُون الذبحة التي تحدُث من دون أي جهد أو التي تتفاقمُ بسرعةٍ:
والذبحة غير المستقرة هي تحذير للشخص في أنَّه قد يتعرض إلى نوبة قلبية.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ذبحة؟
إذا كان لدى الشخص أعراض تُشيرُ إلى الذبحة، سيقوم الأطباء باختباراتٍ مثل:
اختبار الجهد stress test، وهو اختبار لمعرفة ما إذا كان القلب يحصل على ما يكفي من الدم عندما يعمل بجهد (يكون تحت الضغط)، مثلما يحدث عند ممارسة التمارين
تخطيط كهربية القلب ECG/EKG، وهُوَ اختبارٌ يقيس النشاط الكهربائي للقلب، والذي يمكن أن يكون غير طبيعي في داء الشريان التاجي
التصوير المقطعي المحوسب، وهو فحص تصويري للتَّحرِّي عن تصلُّب الشرايين التاجية
إذا كانت الذبحة الصدرية شديدةً أو تتفاقم، قد يقوم الأطباء بما يلي:
قَثطَرة القلب، وهُو فحص غزواني يسمح للأطباء بمعرفة ما إذا كان هناك انسداد في الشرايين التاجية ومكان هذا الانسداد
بالنسبة إلى قثطرة القلب، يضع الأطباء قثطارًا رفيعًا وطويلًا (أنبوبًا مرنًا صغيرًا) في أحد شرايين الذراع أو الساق، ومن ثم يجري تمريره إلى القلب وإلى كل شريان من الشرايين التاجية ومن ثم يتم حقن مادة تباين يمكن مشاهدتها على صورة الأشعة السينية.
كيف يُعالج الأطباءُ الذبحةَ؟
سيُعطي الأطباءُ المريض معالجات في الحالات الآتية:
عندما تحدث له ذبحة
للوقاية من الذبحة
لمعالجة المشكلة التي تُسبِّبُ الذبحةَ
عندما تحدث ذبحة للمريض، سيطلُب منه الأطباءُ أخذ:
أقراص النتروغليسرين أو الرذاذ تحت اللسان
ينبغي أن يُعطي النتروغليسرين مفعوله خلال بضعة دقائق.
للوقاية من الذبحة، قد يُعطي الأطباءُ المريض:
حبوب النتروغليسرين مديدة المفعول أو لصاقات جلدية
أدوية تحول دُون أن يعمل القلب بجهدٍ كبير
لمُعالَجة المشكلة التي تسبب الذبحة عند المريض، يُعطي الأطباءُ المريض عادة:
أدويةً لخفض مستوى الكولسترول
أدويةً لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
إجراء لفتح شريان مسدود في بعض الأحيان
كما سيطلبون منه تغيير أية سلوكيات غير صحية تُسبب الضررَ للقلب أيضًا، مثل التدخين وعدم ممارسة التمارين وتناول نظام غذائي سيء،
واستنادًا إلى مدى انسداد الشرايين التاجية، قد يقوم الأطباء بإجراء لإزالة الانسداد،وقد يقومون بجراحة رأب الشريان التاجي أو جراحة المجازة (تُسمى أيضًا طُعم مجازة الشريان التاجي أو جراحة المجازة التاجية).
في أثناء رأب الوعاء:
يضعُ الطبيبُ أنبوبًا مرنًا صغيرًا (قثطارًا) في شريانٍ في الأربية أو في المعصم،
ويُمرَّر القِثطارُ في الشريان نحو القلب، ومن ثم إلى داخل أحد الشرايين التاجية،
ويجري نفخ بالون صغير على طرف القثطار،
ويُساعد البالون على فتح الانسداد،
ثم يقوم الطبيب بتمرير أنبوب شبكة سلكية (دعامة) من نهاية القثطار إلى داخل المنطقة المسدودة،
ويساعد أنبوب الشبكة السلكية على بقاء المنطقة مفتوحةً
في أثناء جراحة المجازة:
يأخذ الأطباء قطعةً من شريانٍ أو وريدٍ سليمَين من جزء آخر من الجسم،
َويقومون بخياطةِ طرفٍ واحدٍ من هذه القطعة من الشريان أو الوريد مع الأبهر (الشريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلبِ إلى بقية أجزاءِ الجسم)،
ويقومون بخياطة الطرف الآخر مع الشريان المسدود بعد نقطة الانسداد،
ثم يجري الدَّم من خلال هذا الطريق الجديد، متجاوزًا الانسداد
لإجراء التطعيم بمجازة الشريان التاجي (CABG)، يأخذ الأطباء شريانًا أو وريدًا من جزء آخر من الجسم لتوصيل الشريان الأبهري (الشريان الرئيسي الذي يأخذ الدَّم من القلب إلى باقي الجسم) بأحد الشرايين التاجية بعد نقطة انسداده.وبذلك يَجرِي تحويلُ مسار جريان الدَّم ليتخطَّى (أو يتجاوز) المنطقة المُتضيِّقة أو المسدودة.
لإجراء التطعيم بمجازة الشريان التاجي (CABG)، يأخذ الأطباء شريانًا أو وريدًا من جزء آخر من الجسم لتوصيل الشريان الأبهري (الشريان الرئيسي الذي يأخذ الدَّم من القلب إلى باقي الجسم) بأحد الشرايين التاجية بعد نقطة انسداده.وبذلك يَجرِي تحويلُ مسار جريان الدَّم ليتخطَّى (أو يتجاوز) المنطقة المُتضيِّقة أو المسدودة.