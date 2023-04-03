السبب الأكثر شيوعًا للذبحة هو تضيُّق الشرايين التي تحمل الدَّم إلى القلب (الشرايين التاجية).يحدُث التضيُّق في معظم الأحيان نتيجة التصلب العصيدي الذي يُعرف بتضيُّق الشرايين.تتراكم رواسب دهنية ويمكنها أن تسدَّ الشرايين ببطءٍ أو تجعل التروية الدموية بطيئةً أو تُوقفها؛وعندما لا تحصل عضلة القلب على ما يكفي من الدَّم، تُصبح مؤلمةً.

كما يمكن أن تنجم الذبحة عن تشنج في شريان تاجي أيضًا، وهو تضيُّق مفاجئ للشريان.يمكن لعقاقير غير مشروعة مُعيَّنة مثل الكوكايين أن تحفز نوبةً تنشُّج.

يزيد فقر الدَّم الشديد من خطرِ الذبحة،وعندما يحدث فقر الدَّم، يكون عدد كريات الدَّم الحمراء التي تنقل الأكسجين أقلّ.