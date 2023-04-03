ما هِيَ الذبحة غير المُستقرة؟
الذبحة هي ألمٌ أو انزعاج أو ضغط في الصدر يحدث عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الأكسجين،وينجم نقص الأكسجين عن شريان ضيِّق أو مسدود يُغذي القلب (دَاء الشِّريَان التاجي).تحدث الذبحة عندما يُجهِدُ الشخص نفسه عادةً، على سبيل المثال، عن طريق صعود السلالم أو صعود تلَّة،وهِيَ تزول في بضعة دقائق عندما يرتاح.تحدث الذبحة الصدرية في كل مرة يقوم الشخص فيها بنفس الكمية من الجهد عادةً،
الذبحة غير المستقرة هِيَ عندما تأتي الذبحة:
مع بذل مجهود أقل بكثير من المعتاد
عندما لا يُجهِدُ الشخص نفسه على الإطلاق
عند حدوث ذبحة غير مستقرة:
يُعاني المريض من ألم أو ضَغط في الصدر
يُجري الأطباءُ اختبارات دموية وتخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)
سيُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً ويقومون بإجراءات في محاولة لحصول المنطقة المُصابة من القلب على المزيد من التروية الدموية.
ما الذي يُسبب الذبحة غير المستقرَّة؟
القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم،ومثل جميع العضلات، يحتاجُ القلب إلى إمدادٍ ثابتٍ من الدَّم حتَّى يعمل،ولا يُغذِّي الدَّم الذي يجري ضخَّه عبر القلب عضلةَ القلب،وبدلًا من ذلك، تجري تغذية عضلة القلب عن طريق شرايين خاصة بها،وتُسمَّى هذه الشرايين الشرايين التاجية.
وتحدث الذبحة غير المستقرة عندما يحدث انسداد مُؤقَّت في أحد الشرايين التاجية بسبب جلطة دموية،
وإذا زالت الجلطة الدموية من تلقاء ذاتها، ستزول الأعراض عندَ المريض،وإذا كانت الجلطة الدموية لا تزول بسرعةٍ، فسوف يتعرض المريض إلى نوبة قلبية.في النوبة القلبية، تتموت عضلة القلب المصابة لأنها لا تحصل على ما يكفي من الدم.وبالنسبة إلى الذبحة الصدرية غير المستقرة، لا تموت العضلة المصابة؛ولكن الذبحة غير المستقرة هِيَ علامة تحذيرية لنوبة قلبية.
تحدُث جلطات دموية في شريانٍ تاجيّ عندما يُعاني المريض من التصلب العصيدي عادةً:
ويُعرف التصلب العصيدي بتصلُّب الشرايين،
والتصلُّب العصيدي هُو تراكمٌ بطيء للكولسترول ومادَّة دهنية أخرى في الشرايين،
ويسمى هذا التراكم عصيدة أو لويحة،
وقد تتمزَّق اللويحة فجأةً، ممَّا يَتسبَّب في جلطة دمويَّة تسدُّ الشريان،
بالنسبة إلى الذبحة غير المستقرة، قد يتأثر نظم القلب القلب أيضًا، حيث ينبض بسرعةٍ كبيرةٍ أو ببطءٍ شديد،وفي حالاتٍ نادرة، يتوقف القلب بشكلٍ كاملٍ (توقُّف القلب) ويقضي المريض نحبه.
ما هي أعراض الذبحة غير المستقرة؟
تتشابه أعراض الذبحة غير المستقرة الذبحة angina، ولكن يكون الألم أكثر شدَّةً عادةً، ويستمرُّ لمدة أطول ولا يتحسَّن مع الراحة،
وقد يُعاني المريض من ألم في منتصف الصدر،
وقد ينتشر الألم إلى الظهر أو الفك أو الذراع اليسرى،
وعلى نحوٍ أقل، ينتشر الألم إلى الذراع اليمنى.
قد يحدث الألم في واحدة أو أكثر من هذه الأماكن، ولكن ليس في الصدر على الإطلاق،
وقد يبدو المريض مبللًا بالعرق وعصبيًا،
وقد تُصبح شفتاه ويداه أو قدماه بلون أزرق بعض الشيء.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ذبحة غير مُستقرة؟
يضع الأطباءُ التشخيصَ استنادًا إلى الأعراض عند المريض ويقومون باختباراتٍ مثل:
تخطيط كهربية القلب، وهو اختبار يقيس النشاط الكهربائي في القلب.
اختبارات دمويَّة للتحقُّق من موادّ معيَّنة تُظهر مشاكل في القلب
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الذبحة غير المستقرة؟
سيجري إدخال المريض إلى المستشفى،وسيقوم الأطباء بالأمور التالية:
ضبط نظم القلب وضغط الدَّم عند المريض
إعطاء المريض النتروغليسرين تحت اللسان وعن طريق الوريد لتخفيف ألم الصدر
إعطاء المريض أدوية للوقاية من جلطات الدم
إعطاء المريض أدويةً للتقليل من عبء العمل على القلب
يقوم الأطباء أحيانًا بإجراءٍ هُوَ رأب الوعاء angioplasty لفتح الشريان المسدود
في أثناء رأب الوعاء:
يضعُ الطبيبُ أنبوبًا مرنًا صغيرًا (قثطارًا) في شريانٍ في الأربية أو في المعصم،
ويُمرَّر القِثطارُ في الشريان نحو القلب، ومن ثم إلى داخل أحد الشرايين التاجية،
ويجري نفخ بالون صغير على طرف القثطار،
ويُساعد هذا البالون على فتح الانسداد،
ثم يقوم الطبيب بتمرير أنبوب شبكة سلكية (دعامة) من نهاية القثطار إلى داخل المنطقة المسدودة،
ويساعد أنبوب الشبكة السلكية على بقاء المنطقة مفتوحةً
لا يستطيع الأطباء إجراء رأب الوعاء في بعض الأحيان،وقد ينصحون بجراحة المجازة (تُسمى أيضًا طُعم مجازة الشريان التاجي أو جراحة مجازة الشريان التاجي).
في أثناء جراحة المجازة:
يأخذ الأطباء قطعةً من شريانٍ أو وريدٍ سليمَين من جزء آخر من الجسم،
َويقومون بخياطةِ طرفٍ واحدٍ من هذه القطعة من الشريان أو الوريد مع الأبهر (الشريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلبِ إلى بقية أجزاءِ الجسم)،
ويقومون بخياطة الطرف الآخر مع الشريان المسدود بعد نقطة الانسداد،
ثم يجري الدَّم من خلال هذا الطريق الجديد، متجاوزًا الانسداد
معالجة سبب الذبحة غير المستقرة عند المريض
لعلاج المشكلة التي سببت الذبحة غير المستقرة، سيُعطي الأطباءُ المريض عادةً:
أدويةً لخفض مستويات الكولسترول
أدويةً لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
كما سيطلبون منه تغيير أية سلوكيات غير صحية تُسبب الضررَ للقلب أيضًا، مثل التدخين وعدم ممارسة التمارين وتناول نظام غذائي سيء،
كيف يُمكن الوِقاية من الذبحة غير المستقرة؟
تغيير السلوكيات التي قد تؤذي القلب
تناوُل الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف
تناوُل كميات أقل من الدهون في اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المُصنَّعة (مثل البيتزا المُجمَّدة أو وجبات العشاء التي يمكن تحضيرها في المايكرويف)، وينبغي التحدث إلى الطبيب حول كمية الدهون التي ينبغي تناولها وما هِيَ أنواعها
إنقاص الوزن في حال كان الشخص بوزنٍ زائدٍ
الحفاظ على النشاط من خلال استخدام الأوزان أو المشي
التوقُّف عن التدخين أو أخذ العقاقير غير المشروعة، ويُمكن أن يكون الأمر صعبًا، لذلك ينبغي التحدث إلى الطبيب أو مُقدِّم النصح حول كيفية الحصول على المساعدة
أخذ الأدوية بشكلٍ صحيح
ينبغي تذكُّر أخذ أية أدوية يصفها الطبيب، مثل أدوية ارتفاع مستويات الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري
إذا كان الشخص قد تعرض لنوبة قلبية مسبقًا، فينبغي عليه استشارة الطبيب حول أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا للمساعدة على الوقاية من نوبة قلبية ثانية