ما الذي يُسبب الذبحة غير المستقرَّة؟

ما الذي يُسبب الذبحة غير المستقرَّة؟

القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم،ومثل جميع العضلات، يحتاجُ القلب إلى إمدادٍ ثابتٍ من الدَّم حتَّى يعمل،ولا يُغذِّي الدَّم الذي يجري ضخَّه عبر القلب عضلةَ القلب،وبدلًا من ذلك، تجري تغذية عضلة القلب عن طريق شرايين خاصة بها،وتُسمَّى هذه الشرايين الشرايين التاجية.

وتحدث الذبحة غير المستقرة عندما يحدث انسداد مُؤقَّت في أحد الشرايين التاجية بسبب جلطة دموية،

وإذا زالت الجلطة الدموية من تلقاء ذاتها، ستزول الأعراض عندَ المريض،وإذا كانت الجلطة الدموية لا تزول بسرعةٍ، فسوف يتعرض المريض إلى نوبة قلبية.في النوبة القلبية، تتموت عضلة القلب المصابة لأنها لا تحصل على ما يكفي من الدم.وبالنسبة إلى الذبحة الصدرية غير المستقرة، لا تموت العضلة المصابة؛ولكن الذبحة غير المستقرة هِيَ علامة تحذيرية لنوبة قلبية.

تحدُث جلطات دموية في شريانٍ تاجيّ عندما يُعاني المريض من التصلب العصيدي عادةً:

ويُعرف التصلب العصيدي بتصلُّب الشرايين،

والتصلُّب العصيدي هُو تراكمٌ بطيء للكولسترول ومادَّة دهنية أخرى في الشرايين،

ويسمى هذا التراكم عصيدة أو لويحة،

وقد تتمزَّق اللويحة فجأةً، ممَّا يَتسبَّب في جلطة دمويَّة تسدُّ الشريان،

بالنسبة إلى الذبحة غير المستقرة، قد يتأثر نظم القلب القلب أيضًا، حيث ينبض بسرعةٍ كبيرةٍ أو ببطءٍ شديد،وفي حالاتٍ نادرة، يتوقف القلب بشكلٍ كاملٍ (توقُّف القلب) ويقضي المريض نحبه.