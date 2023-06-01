ما هو التَّصلُّب العصيدي
يُعرف تصلُّب الشرايين أيضًا باسم التصلب العصيدي.وينجُم عن تراكم مواد تشبه الدهون (تُسمى عصائد أو لويحات) داخل الشرايين.الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تحمل الدَّم من القلب إلى الأعضاء.يؤدي تراكم لويحات التصلب العصيدي إلى إعاقة جريان الدَّم عبر الشرايين بشكل تدريجي بطيء.يُعد تصلب الشرايين السبب الأكثر شيوعًا للنوبات القلبيَّة والسكتات دماغيَّة.
يزداد احتمال الإصابة بتصلب الشرايين عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وارتفاع مستويات الكولسترول، وعند مدخني السجائر
يكون العرض الأول غالبًا هو الألم أو التشنجات في الصدر أو الساقين
يُعدُّ تصلب الشرايين السبب الرئيسي للمرض والوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية
للمساعدة على الوقاية من تصلب الشرايين، ينبغي التوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وعلاج المشاكل الصحية، مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع مستويات الكولسترول
ما هي أسباب تصلب الشرايين؟
يبدأ تصلب الشرايين بأذيّات متكررة، وصغيرة في بطانة جُدران الشَّرايين.يمكن لهذه الأذيّات أن تنجم عن:
ارتفاع مستويات سكر الدم، إذا كان الشخص مُصابًا بالسكري
بعض حالات العدوى البكتيرية أو الفيروسية
التدخين
بعدَ تضرُّر بطانة الشرايين، تلتصق كريات الدَّم البيضاء بالشريان وتتجمع عليها الخلايا الدهنية والكوليسترول.تتراكم الخلايا والكولسترول لتشكيل كتل صلبة تسمى اللويحات (العصائد atheromas).عندما تكبر اللويحات، فإنها تبدأ بإعاقة جريان الدَّم.
ما الذي يزيد من خطر تصلب الشرايين؟
توجد الكثير من عوامل الخطر لتصلب الشرايين.يمكن القيام بأمور للتخلص من بعض عوامل الخطر.في حين تكون عوامل خطر أخرى خارجة عن السيطرة.
تنطوي عوامل الخطر التي يُمكن ضبطها أو تجنُبها على:
تدخين السجائر
زيادة الوزن، خُصوصًا في منطقة البطن
عدم ممارسة التمارين الرياضية
تناول الكثير من الدهون المشبعة، مثل الزبدة، وعدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات
نذكر فيما يلي بعض عوامل الخطر الهامة التي لا يمكن تجنبها:
وجود أقارب مُصابين بتصلب الشرايين
كون الشخص ذكرًا
التقدم في السن
ما هي أعراضُ تصلب الشرايين؟
يكون تصلب الشرايين لا عرضيًا في بدايتهبعد سنوات كثيرة، تعتمد الأَعرَاض على:
موضع الشريان المسدود
حدوث التضيُّق في الشريان بشكلٍ تدريجي أو حدوث الانسداد بشكل مفاجئ
إذا كانت الشرايين تتضيق ببطء، فإن العرض الأول عادةً ما يكون الألم أو التشنجات، مثل الألم الصدري في أثناء ممارسة الرياضة، أو تشنجات الساق في أثناء المشي.
إذا حدث انسدادٌ مفاجئ في الشرايين، فقد يُعاني المريض من:
نوبة قلبية (انسداد أحد الشرايين المُغذية للقلب)
سكتة دماغية (انسداد أحد الشرايين المُغذية للدماغ)
غنغرينة في إصبع القدم، أو القدم، أو الساق (انسداد أحد الشرايين المُغذية للساق)
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بتصلب الشرايين؟
إذا كانت لدى الشخص أعراض تُشيرُ إلى انسِدادٍ في أحد الشرايين، فسيُجري الأطباء فُحوصات للتحرِّي عن موضع وحجم الانسِداد.يستخدِمُ الأطباءُ اختبارات مُختلفةٍ بحسب موضع الشريان.قد تنطوي الاختبارات على:
تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)—هو اختبار يقيس النشاط الكهربائي في القلب
تخطيطُ الصَّدى (ويُسمى أيضًا التصوير بالأمواج فوق الصوتية) الذي يستخدم الأمواج فوق الصوتيَّة للحُصول على صُورةٍ مُتحرِّكةٍ لتجويف الجسم والأوعية الدموية.
اختبار الجهد هو الاختبار الذي يتيح للطبيب معاينة أداء قلب المريض في أثناء إجهاده، كما يحدث عند ممارسة التمارين الرياضية
القَثطَرة القلبية - حيث يقوم الأطباء بتمرير قثطار (أنبوب مرن صغير) في داخل الجسم وصولاً إلى القلب
إذا كان المريضُ يُعاني من تصلب الشرايين، فسوف يُجري الأطباء اختبارات دموية للتحرِّي عن سببه.
كيف يُعالج الأطباء تصلب الشرايين وما هي طريقة الوقاية؟
يمكن للتغيُّرات في نمط الحياة واستعمال الأدوية أن تساعد على منع زيادة حجم التراكمات الدهنية، أو منع تَشكُّل انسدادات جديدة.
يُمكن الحد من عوامل الخطر:
التوقُّف عن التدخين
اتباع نظام غذائي صحي
مُمارسة الرياضة
ينبغي أخذ الأدوية لخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدَّم والسيطرة على السكَّري، وفقًا لتوجيهات الأطباء
إذا كان الشخص مؤهبًا للإصابة بتصلب الشرايين، فقد يوصي طبيبه باستخدام أحد الأدوية التي تنتمي لزمرة الستاتينات وفي بعض الأحيان الأسبرين.
إذا لم تُفلح هذه التغييرات في نمط الحياة واستخدام الأدوية، فقد يضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية.تُجرى العملية الجراحية لإزالة الانسداد، أو إعادة توجيه الجريان الدموي حول الانسداد.