ما الذي يزيد من خطر تصلب الشرايين؟

ما الذي يزيد من خطر تصلب الشرايين؟

توجد الكثير من عوامل الخطر لتصلب الشرايين.يمكن القيام بأمور للتخلص من بعض عوامل الخطر.في حين تكون عوامل خطر أخرى خارجة عن السيطرة.

تنطوي عوامل الخطر التي يُمكن ضبطها أو تجنُبها على:

تدخين السجائر

ارتفاع مستويات الكولستيرول

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

زيادة الوزن، خُصوصًا في منطقة البطن

عدم ممارسة التمارين الرياضية

تناول الكثير من الدهون المشبعة، مثل الزبدة، وعدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات

نذكر فيما يلي بعض عوامل الخطر الهامة التي لا يمكن تجنبها: