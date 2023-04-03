ما هو تخطيط صدى القلب؟
يُسمَّى تخطيط صدى القلب echocardiography أيضًا مخطط صدى القلب أو الصَّدى أحيانًا،والصدى هُوَ تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية،حيث ترتد الأمواج الصوتية عن القلب لتُشكِّلَ صورة متحركة للقلب.هذا الإجراء غير مؤلم وغير ضار وهو سريع.
تنطوي الأنواع الرئيسية للتصوير بالصدى على الثنائي الأبعاد والثلاثي الأبعاد والدوبلري Doppler والدوبلري الملون color Doppler،وتكون العملية المستخدمة في هذه الفحوصات هي نفسها للكل، ولكن يُبين كل فحص شيئًا مختلفًا للطبيب؛وسيُخبر الطبيبُ المريضَ حول الفحص المناسب له.
لماذا يحتاج المريض للتصوير بالأمواج فوق الصوتية؟
قد يحتاج المريض لتصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية إذا اشتبه الطبيب بأنواع مُعيَّنة من مشاكل القلب، مثل:
ضعف في عضلة القلب (فشل القلب)
خلل في صمام القلب
تنطوي أعراض مثل هذه المشاكل على ألم في الصدر وصعوبة التنفس وخفة الرأس وتورم الساقين.
كيف يُجرى التصوير بتخطيط الصدى؟
يقوم فني التصوير بالأمواج فوق الصوتية بوضع شيءٍ من الهلام على صدر المريض، حيث يُساعد هذا الهلام الأمواج فوق الصوتية على الانتقال من الجهاز إلى داخل الجسم،
ثُمَّ يُوجه الجهاز على صدر المريض،
حيثُ يقوم الجهاز بإرسال أمواج صوتية عالية الحدة ترتد عن القلب،
وتتحوَّل هذه الأصدَاء إلى صورةٍ متحرِّكةٍ للقلب
إذا احتاج الطبيب إلى الحصول على صور أوضح لأجزاء مُعيَّنة من القلب، قد يضع جهاز الأمواج فوق الصوتية في حلق المريض باتجاه المريء،ويُسمّى هذا الإجراء بتخطيط صدى القلب عبر المريء،ولكن، قبل إجراء هذا النوع من التصوير، سيُعطي الطبيبُ المريض دواءً لتخدير الحلق، ودواءً آخر لمساعدته على الاسترخاء.
هل هناك تأثيرات جانبية للتصوير بالأمواج فوق الصوتية؟
يُجرى التصوير بتخطيط الصدى باستخدام جهاز يُوضَع في مقابل صدر المريض، وهو لا يُسبب أي أذى على الإطلاق،ولا توجد تأثيرات جانبية لهذا الإجراء،ولا يستطيعُ المريض سماع الموجات الصوتية.
يُمكن أن يجعل تخطيط الصدى عبر المريء المريض يتهوَّع،ولذلك، يضع الطبيب دواءً في حلق المريء لتخديره،وستُعطى أدوية أخرى له حتَّى ينام.قد يشعر المريض بألم خفيف في حلقه من بعد الفحص.
ما هي المعلومات التي يمكن للطبيب الحصول عليها عن طريق التصوير بتخطيط الصدى؟
يسمح التصوير بتخطيط الصدى للطبيب بالتحقق من:
ما إذا كانت عضلة القلب تتحرك بشكل طبيعي
ما إذا كان يجري ضخ كمية كافية من الدم خارج القلب مع كل نبضة
ما إذا كان القلب متضخماً
ما إذا كانت الصمامات القلبية تعمل بصورة طبيعية
ما إذا كان السائل يتراكم حول القلب