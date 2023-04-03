يُسمَّى تخطيط صدى القلب echocardiography أيضًا مخطط صدى القلب أو الصَّدى أحيانًا،والصدى هُوَ تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية،حيث ترتد الأمواج الصوتية عن القلب لتُشكِّلَ صورة متحركة للقلب.هذا الإجراء غير مؤلم وغير ضار وهو سريع.

تنطوي الأنواع الرئيسية للتصوير بالصدى على الثنائي الأبعاد والثلاثي الأبعاد والدوبلري Doppler والدوبلري الملون color Doppler،وتكون العملية المستخدمة في هذه الفحوصات هي نفسها للكل، ولكن يُبين كل فحص شيئًا مختلفًا للطبيب؛وسيُخبر الطبيبُ المريضَ حول الفحص المناسب له.