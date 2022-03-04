ما هُوَ القلب؟
القلب هو عضو أجوف يتكوَّن من عضل،والقلب والأوعية الدموية جُزء من الجهاز القلبي الوعائي.
يضخُّ القلبُ الدَّمَ عبر الأوعية الدمويَّة
ويحمل الدَّمُ الأكسجينَ والمواد المُغذِّية لجميع أجزاء الجسم
ينبغي على القلب أن ينبض باستمرار طوال حياة الإنسان ولا يحصل على راحة مُطلقًا
وفي كل دقيقة، ينبض القلب حوالى 70 مرة ويضخ حوالى 4 ليتراتٍ من الدَّم.ينبض القلب بشكلٍ أسرع ويضخّ بقوَّةً أكبر في أثناء التمارين، أي عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الأكسجين.عندما يتفحَّص الشخص نبضه، يقوم بقياس معدَّل ضربات القلب أو عدد النبضات في الدقيقة.
يحملُ الدَّم الذي ينتقل عبر الجسم الأكسجين والمواد المُغذِّية إلى النُّسج والأعضاء،وهو يحمل الفضلات من هذه النسج والأعضاء إلى الرئتين والكلى ليتخلص الجسم منها.
كيف يعملُ القلب؟
القلب هو مضخة للدم،وهي في الواقع مضختان متصلتان مع بعضهما بعضًا، واحدة على الجانب الأيمن من القلب وأخرى على الجانب الأيسر.
تقوم المضخة الموجودة على الجانب الأيمن بسحب الدَّم من الجسم وضخه عبر الرئتين حيث يجمع الأكسجين
تحصل المضخَّة في الجانب الأيسر على الدَّم المملوء بالأكسجين من الرئتين، وتضخه في جميع أنحاء الجسم
يحتوي القلب على الأجزاء الآتية حتَّى يضخ الدَّم:
4 أحياز مجوفة (حجرات) يتدفق الدم من خلالها
4 صمامات قلبية لضمان تدفُّق الدَّم في الاتجاه المناسب
نظام كهربائي يرسل إشارة إلى عضلة القلب بتوقيت انقباضها
أوعية دمويَّة تُغذِّي عضلة القلب ذاتها
نظرة عن قُرب إلى القلب
يُظهر هذا المقطع العرضي في القلب اتجاه تدفق الدَّم الطبيعي.
ما هِيَ حجرات القلب؟
يحتوي القلب على 4 حجرات، اثنتان على اليمين واثنتان على اليسار.تسترخي حُجرات القلب ووتمتلئ بالدم، ثم تنقبض لضخ الدَّم إلى الخارج.
تسمح الحجرتان العلويتان (الأذين الأيمن والأذين الأيسر) بدخول الدم إلى القلب
تضخ الحجرتان السفليتان (البطينان الأيمن والأيسر) الدَّم إلى الخارج
ما هِيَ فائدة صمامات القلب؟
يحتوي القلب على 4 صمامات تضبطُ جريان الدَّم،تُفتح الصمامات للسماح للدم بالخروج من حجرة واحدة وإلى داخل الحجرة التالية أو الوعاء الدموي التالي،وتُغلق الصمامات للحيلولة دُون تدفق الدَّم رجوعًا إلى داخل الحُجيرة الخطأ.
عندما يضع شخصٌ رأسه على صدرِ شخص آخر ويستمع إلى نبضات قلبه، سيسمع صوت صمامات القلب تفتحُ وتُغلق.
ما هُو النظام الكهربائيّ للقلب؟
ينبغي أن يكون للقلب دائمًا نبضة نظمية منتظمة، مثل دقَّات الساعة:
يجري ضبط نظم القلب من قِبَل خلايا ناظِمَة pacemaker في القلب
تُرسِلُ خلايا الناظمة إشارات كهربائيَّة مُنتَظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تنقبض،
ويجري نقل الإشارات عبر نسيجٍ يُسمَّى نظام التوصيل
هناك خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من القلب يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية SA node،ولهذه الخلايا نظمٌ طبيعيٌّ خاص بها من 60 إلى 100 إشارة في الدَّقيقة.يمكن للأعصاب من الدماغ أن تُرسل رسائل إلى الخلايا لتجعلها تُسرِع أو تُبطئ.
للقلب نظام توصيل يتكوَّن من شرائط صغيرة جدًا من نسيجٍ مثل الأسلاك الكهربائية نوعًا ما،ويحمل نظام التوصيل إشارات الناظمة إلى بقية أجزاء القلب.ينطوي نظام التوصيل على مدخل يسمى العقدة الأذينية البطينية AV node،تتحكم العقدة الأذينية البطينية في كيفية انتقال الإشارات من الحجيرات العلوية للقلب (الأذينين) إلى الحجيرات السفلية (البطينين).عندما يعمل نظام التوصيل بشكلٍ صحيح، تصل الإشارات إلى كل من خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب تمامًا،ثمَّ يعطي القلب نبضة جيِّدة وقويَّة تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.
لماذا يحتاجُ القلب إلى أوعية دموية؟
يحتاج القلبُ، مثل جميع الأعضاء، إلى إمدادٍ ثابتٍ بالدَّم حتَّى يعمل،وقد يعتقدُ المرءُ أنَّه نظرًا إلى أنَّ القلب مليء بالدَّم، لا يحتاجُ إلى إمداد للدم بشكل منفصل،ولكن الدَّم الذي يجري ضخه من خلال القلب لا يغذي عضلة القلب،وبدلًا من ذلك تحصل عضلة القلب على الدَّم من خلال أوعيتها الدموية،
وتُسمَّى الأوعية الدموية للقلب الشرايين التاجية،
وكلمة التَّاجِية تعني قلبيَّة.
ما هِيَ المشاكل التي يُمكن أن تحدث للقلب؟
يُمكن أن تحدث مشاكل في أيِّ جزء من القلب:
يُمكن أن تضخُّ عضلات حجيرات القلب بشكلٍ ضعيف جدًا ممَّا يُسبب فشلًا قلبيًا
بالنسبة إلى اضطرابات صمامات القلب، يُمكن أن يحدث تسرب في صمام ويسمح للدم بالرجوع إلى القلب
يمكن أن يحدُث اضطراب في نظم القلب بسبب مشكلة في ناظمة القلب أو نظام التوصيل
ويمكن أن تُصبِح شرايين القلب مسدودةً، وهي حالة تُسمَّى دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية