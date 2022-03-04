القلب هو عضو أجوف يتكوَّن من عضل،والقلب والأوعية الدموية جُزء من الجهاز القلبي الوعائي.

يضخُّ القلبُ الدَّمَ عبر الأوعية الدمويَّة

ويحمل الدَّمُ الأكسجينَ والمواد المُغذِّية لجميع أجزاء الجسم

ينبغي على القلب أن ينبض باستمرار طوال حياة الإنسان ولا يحصل على راحة مُطلقًا

وفي كل دقيقة، ينبض القلب حوالى 70 مرة ويضخ حوالى 4 ليتراتٍ من الدَّم.ينبض القلب بشكلٍ أسرع ويضخّ بقوَّةً أكبر في أثناء التمارين، أي عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الأكسجين.عندما يتفحَّص الشخص نبضه، يقوم بقياس معدَّل ضربات القلب أو عدد النبضات في الدقيقة.

يحملُ الدَّم الذي ينتقل عبر الجسم الأكسجين والمواد المُغذِّية إلى النُّسج والأعضاء،وهو يحمل الفضلات من هذه النسج والأعضاء إلى الرئتين والكلى ليتخلص الجسم منها.