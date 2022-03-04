ما هِيَ الأوعية الدموية؟
الأوعية الدموية هي أنابيب مجوفة تحمل الدم عبر الجسم،يعمل الدم على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أجزاء الجسم، ويتخلص من الفضلات، مثل ثاني أكسيد الكربون.
هناك نوعان رئيسيان من الأوعية الدموية، وهما الشرايين والأوردة
تحمل الشرايين الدَّم الطازج من القلب إلى الأعضاء
وتُرجِعُ الأوردةُ الدم المليء بالفضلات إلى القلب
تتَّصلُ الشرايين والأوردة عن طريق أوعية دموية مجهريَّة تُسمَّى الشُّعَيرات capillaries
للشرايين جدران ثخينة مُبطَّنة بعضلات.تحتاج الشرايين إلى أن تكون قوية لأن ضغط الدم يكون في أعلى درجاته في الشرايين.تقوم عضلات الشرايين بالضغط والاسترخاء بشكل مستمر للمساعدة على ضبط ضغط الدم.
للأوردة جدران رقيقة مع عضلة صغيرة فقط.يكون ضغط الدَّم منخفضًا في الأوردة.يُمكن أن تتوسَّع الأوردة حتى تستوعِبَ الزيادة في كمية الدَّم.يُوجد في بعض الأوردة صمامات تحُول دُون تدفق الدم إلى الخلف.
الأوعية الدموية والقلب هي أجزاء من الجهاز القلبي الوعائي.
الأوعية الدَّموية: دوران الدَّم
ينتقل الدَّم من القلب عبر الشرايين التي تتفرَّع إلى أوعيةٍ أصغر فأصغر، لتُصبِح في نهاية المطاف شُرينات،وتتَّصِلُ الشُّرينات حتى مع أصغر الأوعية الدَّموية التي تُسمَّى شُعيرات.ينتقلُ الأكسجين والمواد المُغذِّية من الدَّم إلى النُّسُج عبر الجدران الرقيقة للشعيرات الدموية، وتنتقل الفضلات من هذه النُّسج إلى الدَّم؛وينتقل الدَّم من الشعيرات الدموية إلى الوُرَيدات، ثُمَّ إلى الأورِدة ليعُود إلى القلب.
للشرايين والشُّرَينات جدران عضليَّة ثخينة نسبيًا، لأنَّ ضغط الدَّم فيها يكون مُرتفعًا، ولأنَّها تحتاجُ إلى تعديل قطرها للحفاظ على ضغط الدَّم فيها ولضبط تدفُّق الدَّم.ولكن، تَكُونُ الجدران العضلية في الأورِدة والوُرَيدات أقلّ ثخانةٍ بكثير وأقل عددًا بالمُقارنة مع الشرايين والشُّرَينات، ويعود هذا في جزءٍ كبيرٍ منه إلى أنَّ الضغط فيها أقلّ بكثيرٍ.قد تتوسَّع الأوردة حتى تستوعِبَ الزِّيادة في كمية الدَّم،
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث في الأوعية الدموية؟
إذا تعرَّض أحد الأوعية الدموية إلى القطع او التمزُّق، سيحدث نزفٌ سواء خارجي أم داخلي ضمن أعضاء الجسم.تنطوي المشاكل الأخرى الشائعة في أوعية الدَّم على:
التصلب العصيدي Atherosclerosis (تصلُّب الشرايين)، حيث تسدُّ رواسب الدهون الشرايين
أمّهات الدم aneurysms، وهي بروزات أو انتفاخات في مناطق ضعيفة من جدران الشريان
يمكن أن تتشكَّل جلطات الدَّم في الأوردة (تُسمَّى خُثار الوريد العميق deep deep vein thrombosis)، أو في الشرايين، وتُسبب اانسدادًا مفاجئًا
التهاب الأوعية الدموية Vasculitis، حيث تُصبِحُ فيه الأوعية الدموية ملتهبةً.
الدوالي Varicose veins، حيث تتضخَّم الأوردة القريبة من سطح الجلد وتُصبح مفتولةً.