الأوعية الدموية هي أنابيب مجوفة تحمل الدم عبر الجسم،يعمل الدم على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أجزاء الجسم، ويتخلص من الفضلات، مثل ثاني أكسيد الكربون.

هناك نوعان رئيسيان من الأوعية الدموية، وهما الشرايين والأوردة

تحمل الشرايين الدَّم الطازج من القلب إلى الأعضاء

وتُرجِعُ الأوردةُ الدم المليء بالفضلات إلى القلب

تتَّصلُ الشرايين والأوردة عن طريق أوعية دموية مجهريَّة تُسمَّى الشُّعَيرات capillaries

للشرايين جدران ثخينة مُبطَّنة بعضلات.تحتاج الشرايين إلى أن تكون قوية لأن ضغط الدم يكون في أعلى درجاته في الشرايين.تقوم عضلات الشرايين بالضغط والاسترخاء بشكل مستمر للمساعدة على ضبط ضغط الدم.

للأوردة جدران رقيقة مع عضلة صغيرة فقط.يكون ضغط الدَّم منخفضًا في الأوردة.يُمكن أن تتوسَّع الأوردة حتى تستوعِبَ الزيادة في كمية الدَّم.يُوجد في بعض الأوردة صمامات تحُول دُون تدفق الدم إلى الخلف.

الأوعية الدموية والقلب هي أجزاء من الجهاز القلبي الوعائي.