ما هو انخفاض ضغط الدم؟

ما هو انخفاض ضغط الدم؟

تؤدي كل ضربة من ضربات القلب إلى دفع الدم عبر الشرايين.الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تحمل الدَّم من القلب إلى أنحاء الجسم.يُعبر مصطلح ضغط الدَّم عن الضغط الذي يُطبقه الدَّم على جدران الشرايين. يحافظ ضغط الدَّم الطبيعي على تدفق الدَّم عبر الجسم.يُسبب ارتفاع ضغط الدَّم إجهاد القلب، ويُمكن أن يُلحِق الضَّرر بالشرايين والأعضاء الأخرى.يمكن لانخفاض ضغط الدم أن يكون حالة خطيرة أيضًا.