ما هو انخفاض ضغط الدم؟
تؤدي كل ضربة من ضربات القلب إلى دفع الدم عبر الشرايين.الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تحمل الدَّم من القلب إلى أنحاء الجسم.يُعبر مصطلح ضغط الدَّم عن الضغط الذي يُطبقه الدَّم على جدران الشرايين. يحافظ ضغط الدَّم الطبيعي على تدفق الدَّم عبر الجسم.يُسبب ارتفاع ضغط الدَّم إجهاد القلب، ويُمكن أن يُلحِق الضَّرر بالشرايين والأعضاء الأخرى.يمكن لانخفاض ضغط الدم أن يكون حالة خطيرة أيضًا.
يعني انخفاض ضغط الدَّم أن أعضاء الجسم لا تحصل على ما يكفي من الدَّم
قد ينجم عن فقدان الدَّم أو الإصابة بالتجفاف
يُسبب انخفاض ضغط الدَّم إحساس المريض بالضعف والدوخة، وقد يُغمى عليه
قد يصف الأطباء أحيانًا السوائل عبر الوريد وأحيانًا الأدوية لرفع ضغط الدم
إذا فقد الشخص الكثير من الدَّم، فقد يحتاج إلى نقل الدَّم
كيف يَجرِي قياس ضغط الدم؟
يستخدم الأطباء جهازًا يمكن ارتداؤه على شكل كُم لقياس ضغط الدم.عند فحص ضغط الدم، يتم تسجيل رقمين.على سبيل المثال، قد يكون ضغط الدَّم 120/80، فنقول "120 على 80".
تُعبِّر القيمة الأعلى عن الضغط الأعلى في الشرايين، والتي تُقاسُ عندما يكون القلب مُتقلِّصًا (في أثناء الانقباض).
وتعبّر القيمة الأدنى عن الضَّغط الأدنى في الشرايين، والتي تحدث عندما يسترخي القلب قبل أن يبدأ بدفع الدم خارجًا.
ما الذي يُسبِّب انخفاض ضغط الدم؟
قد يحدث انخفاض ضغط الدَّم عند:
عدم وجود كمية كافية من السوائل في الأوعية الدموية
إذا كان القلب لا يضخ بقوة كافية
استرخاء وتوسع الأوعية الدموية، ما يعني عدم وجود كمية كافية من السوائل للحفاظ على امتلائها
يمكن للعديد من الاضطرابات القلبية أن تُسبب انخفاض ضغط الدم، مثل:
فقدان الدم، كما يحدث بسبب إصابة أو في أثناء العمليات الجراحية
فقدان الكثير من السوائل (التَّجفاف) الناجم عن الإسهال، أو التقيؤ، أو التعرُّق بغزارة
المشاكل القلبية، مثل النوبة القلبية أو اضطراب نَظم القلب
العدوى الشديدة المنتشرة في الجسم (إنتان)
الاستِجابات التحسُّسية الشديدة
أدوية مُعيَّنة
ما هي أعراض انخفاض ضغط الدَّم؟
قد تشتمل الأَعرَاضُ على:
الدوخة، وخُصوصًا عند الوقوف
الضعف والتَّخليط الذهنِي
الإغماء
برودة الجلد، وشحوب لونه، وتعرّقه
إذا لم تجرِ مُعالَجة انخفاض ضغط الدَّم، فقد يدخل المريض في حالة صدمة وقد يموت.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بانخفاض ضغط الدم؟
JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
يقيس الطبيب ضغط الدم بواسطة جهاز ضغط الدم الذي يُلف حول اليد.إذا كان المريض متوعكًا بشدة ويقبع في وحدة العناية المركزة (ICU)، فقد يجري إدخال أنبوب بلاستيكي رفيع متصل بآلة في أحد شرايين المريض.تُساعِدُ هذه الآلة على قياس ضغط الدَّم باستمرار.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ انخفاض ضغط الدم؟
ينبغي على الطبيب مُعالَجَة سبب انخفاض ضغط الدَّم.فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض يُعانيّ من نزف، فقد يتطلب الأمر عملية جراحية لإيقافه.وإذا كانت هناك عدوى، فسوف يصف المضادَّات الحيويَّة.ولكن أيًّا كان السبب، فإن المريض بحاجة لرفع ضغط دمه
العلاج الرئيسي لرفع ضغط الدَّم هو:
السوائل الوريدية (السوائل التي تُعطى في الوريد من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع)
إذا فقد المريض الكثير من الدَّم، فقد يلجأ الأطباءُ إلى:
نقل الدَّم
إذا استمرَّ انخفاض ضغطُ الدَّم بعدَ أخذ ما يكفي من السوائل عن طريق الوريد ونقل الدم لملء الأوعية الدموية، فقد يعطي الأطباءُ أدويةً لرفع ضغط الدَّم.تُؤدِّي هذه الأدوية إلى جعل القلب ينبضُ بقوةٍ وتُضيّق الأوعية الدموية.يمكن لهذه الأدوية أن تكون خطيرة، لذلك يخضع المريض للمراقبة عن كثب في أثناء تلقيها.