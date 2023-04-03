ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة رينو؟

ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة رينو؟

في معظم الحالات لا يوجد سبب واضح لمتلازمة رينو.تتظاهر الأعراض بشكل أوضح عندما يشعر المريض بالبرد أو عندما يُدخن السجائر.يمكن للشدة النفسية أن تُحرض الأعراض عند بعض الأشخاص.

تنجم مُتلازمة رينو في بعض الأحيان عن اضطرابٍ آخر مثل: