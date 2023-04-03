ما هي أمّ الدَّم؟
أم الدم aneurysm هي انتفاخ يحدث في أحد الشرايين.وتنجم عن نقطة ضعيفة في جدار الشريان.والشريان هو وعاء دموي ينقل الدَّمَ من القلب إلى مختلف أجزاء الجسم.أما الأوردة فهي الأوعية الدموية التي تعود بالدَّم إلى القلب.لا تُصاب الأوردة بأمهات الدم.
في حين يمكن أن تحدث أُمَّهات الدَّم في أي شريان
قد يولد الشخص مصابًا بأم الدم، ولكن معظم أمهات الدم تحدث عندما يكبر الشخص بسبب تصلب الشرايين.
قد تنفجر أمهات الدم بشكل مفاجئ أحيانًا أو تسبب جلطات دموية تسد الشريان
يقوم الأطباء بإجراء عملية جراحية لإغلاق أم الدم أو استئصالها
في بعض الأحيان، يضع الأطباء وشيعة معدنية صغيرة في أم الدَّم أو يقومون بعمل جراحي لإغلاقها
قد يعاني الشخص من أم دم في الشريان الأبهر.َالأبهَر هُوَ الشِّريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب.
ما الذي يُسبِّبُ أمهات الدم؟
قد تنجم أم الدم عن:
ضعف خلقي في جدار الشريان
تراكم المواد الدهنية داخل الشرايين (تصلب الشرايين، ويُسمى أيضًا التصلب العصيدي)
إصابة في شريان بسبب سكين أو طلق ناري
عدوى بكتيرية أو فطرية في الشريان، ويمكن أن يحدث هذا عقب تعاطي حقن العقاقير غير المشروعة، مثل الهيروين
ما هي أعرَاضُ أمِّ الدَّم؟
يمكن لبعض أمهات الدم ألا تسبب أية أعراض.تعتمد الأعراض على موقع أم الدم في الجسم وحجمها.
لا تُسبب أم الدم في الساق ظهور أية أعراض عادةً ما لم تتشكَّل خثرة دمويَّة في أمّ الدَّم.وفي حال تشكل خثرة دمويَّة، فقد تغادر أم الدم وتمنع تدفق الدَّم في القدم مما يجعل القدم مؤلمةً، ومخدرةً، وباردةً.
يمكن لأم الدم في الرقبة أن تشكل خثرة دموية تنتقل إلى الدماغ وتسبب السكتة الدماغية.
يمكن لأم الدم في الدماغ أن تُسبب الصداع.إذا تمزَّقت أمّ الدَّم في الدِّماغ، فإنها تُسبِّبُ نزفًًا حول الدِّماغ (تُسمَّى الحالة النزف تحت العنكبوتية) يُسبب صداعًا شديدًا وقد يكون قاتلًا.
في بعض الأحيان تُصاب أم الدم بعدوى بكتيريَّة.تُسبِّبُ أمهات الدم المُصابة بالعدوى الألم والتورُّمَ عادةً.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بأم دم؟
يمكن للأطباء في بعض الأحيان الشعور بوجود كتلة نابضة في الشريان في أثناء الفحص السريري.وقد يقومون أيضًا بما يلي:
كيف يُعالِجُ الأطباءُ أمهات الدم؟
تختلف طريقة علاج أمهات الدم بحسب موقع كل منها.
تُعالج أمهات الدم في الدماغ بواسطة الجراحة لإغلاق أم الدم بمشبك معدني، أو تُوضع وشيعة معدنية في أم الدم بواسطة أنبوب صغير (قثطار) تُمرر عبر أحد شرايين الرقبة.
تُعالج أمهات الدم في الذراع أو الساق بواسطة الجراحة لاستئصال أم الدم واستبدالها بقطعة من وعاء دموي اصطناعي (طُعم).يمكن للأطباء في بعض الأحيان وضع الطعم من خلال قثطار يُمرر عبر الشريان.
تُوصف للمريض المُضادَّات الحيويَّة أو المُضادات الفطرية لعلاج لأم الدم المُصابة بالعدوى.