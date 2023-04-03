يمكن لبعض أمهات الدم ألا تسبب أية أعراض.تعتمد الأعراض على موقع أم الدم في الجسم وحجمها.

لا تُسبب أم الدم في الساق ظهور أية أعراض عادةً ما لم تتشكَّل خثرة دمويَّة في أمّ الدَّم.وفي حال تشكل خثرة دمويَّة، فقد تغادر أم الدم وتمنع تدفق الدَّم في القدم مما يجعل القدم مؤلمةً، ومخدرةً، وباردةً.

يمكن لأم الدم في الرقبة أن تشكل خثرة دموية تنتقل إلى الدماغ وتسبب السكتة الدماغية.

يمكن لأم الدم في الدماغ أن تُسبب الصداع.إذا تمزَّقت أمّ الدَّم في الدِّماغ، فإنها تُسبِّبُ نزفًًا حول الدِّماغ (تُسمَّى الحالة النزف تحت العنكبوتية) يُسبب صداعًا شديدًا وقد يكون قاتلًا.

في بعض الأحيان تُصاب أم الدم بعدوى بكتيريَّة.تُسبِّبُ أمهات الدم المُصابة بالعدوى الألم والتورُّمَ عادةً.