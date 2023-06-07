ما هُوَ التأمور؟
التأمور هو الكيس الذي يُغلِّفُ القلب.يساعد التأمور على:
الحفاظ على القلب في موضعه
وقاية القلب من فرط الامتلاء بالدَّم
وقاية القلب من التعرض إلى الضرر بسبب حالات العدوى في الصدر
على الرغم من أن التأمور مُفيد، لا حاجة إليه للحياة،وإذا جرى اسئصاله، يستمرُّ القلب في العمل.
يتكون التأمور من طبقتين رقيقتين،ويحتوي الحيِّز بين الطبقتين على بعض من السائل الذي يُساعد الطبقتين على الانزلاق بسهولة فوق بعضهما بعضًا.
ما هِيَ الاضطراباتُ التي تُؤثِّرُ في التأمور؟
في حالاتٍ نادرة، لا يكون التأمور موجودًا عند الولادة أو يكون فيه عُيوب، مثل بقع ضعيفة أو ثُقوب،ويُمكن أن تكون هذه العيوب خطيرةً، لأنَّه قد يتبارز القلب أو وعاء دموي رئيسي (انفتاق herniate) من خلال ثقب ويُحتجزان،ويستخدم الأطباء الجراحة لإصلاح الثقب أو إزالة التأمور.
يمكن للعدوى والإصابات وانتشار السرطان أن تُحرِّض اضطرابات تؤثِّر في التأمور،
والاضطراب الأكثر شيوعًا هُوَ:
التهاب التأمور Pericarditis، وهُو التهاب في غلاف القلب،
وقد يكون التهاب التأمور:
حادًّا، أي التهاب يبدأ بعد المرض المُحرِّض بفترةٍ وجيزةٍ
تحت الحاد، أي التهاب يبدأ من بعد بضع أسابيع إلى بضع أشهر من مرضٍ مُحرِّضٍ
مُزمنًا، أي التهاب يستمرّ لفترة أطول من 6 أشهر
تنطوي الاضطراباتُ الأخرى للتأمور على:
الانصباب التأموريّ pericardial effusion، أي بقاء الكثير جدًا من السائل في الحيِّز التأموريّ، ممَّا يُمكن أن يحُول دُون امتلاء القلب بالدَّم بشكلٍ مناسب
التهاب التأمور المُضيِّق Constrictive pericarditis، أي عندما يُصبِحُ السائل في التأمور لزجًا وليفيًا ويجعل طبقتي التأمور تلتصقان مع بعضهما بعضًا
تليُّف التأمُور، أي يُصبح التأمور ثخينًا ومتندبًا
تدمِّي التأمور Hemopericardium، حيث يدخل الدَّم إلى الحيز التأموريّ ويُمكن أن يُسبِّب التهاب التأمور أو التندُّب