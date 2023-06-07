ما هُوَ التأمور؟

ما هُوَ التأمور؟

التأمور هو الكيس الذي يُغلِّفُ القلب.يساعد التأمور على:

الحفاظ على القلب في موضعه

وقاية القلب من فرط الامتلاء بالدَّم

وقاية القلب من التعرض إلى الضرر بسبب حالات العدوى في الصدر

على الرغم من أن التأمور مُفيد، لا حاجة إليه للحياة،وإذا جرى اسئصاله، يستمرُّ القلب في العمل.

يتكون التأمور من طبقتين رقيقتين،ويحتوي الحيِّز بين الطبقتين على بعض من السائل الذي يُساعد الطبقتين على الانزلاق بسهولة فوق بعضهما بعضًا.