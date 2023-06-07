ما الذي يُسبب التهاب التأمور الحادّ؟

ما الذي يُسبب التهاب التأمور الحادّ؟

التهاب التأمور هو الحالة الالتهابية التي تصيب الكيس الذي يغلف القلب (شغاف القلب).

يتكون التأمور من طبقتين رقيقتين.ويحتوي الحيِّز بين الطبقتين على بعض من السائل الذي يُساعد الطبقتين على الانزلاق بسهولة فوق بعضهما بعضًا.

والتهاب التأمور الحاد هو التهاب مفاجئ ومؤلم في التأمور،وهو يجعل السَّائِل يتجمَّع بين طبقتي التأمور عادةً.

تُسببُ العدوى والنوبة القلبيَّة ومشاكل صحيَّة أخرى، مثل الذئبة والسرطان التهابَ التأمور الحادّ،

وقد يُعاني الشخصُ من حمَّى وألم حاد حاد في الصدر، ولكن لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض الأشخاص.

لمعرفة ما إذا كان المريضُ يُعاني من التهاب التأمور الحادّ، سيقُوم الأطباءُ بتخطيط صدى القلب ،echocardiography

ولمُعالجة التهاب التأمور الحاد، سيُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً لتخفيف الألم والتورُّم، وقد يطلبون منه البقاء في المستشفى