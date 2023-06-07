ما الذي يُسبب التهاب التأمور الحادّ؟
التهاب التأمور هو الحالة الالتهابية التي تصيب الكيس الذي يغلف القلب (شغاف القلب).
يتكون التأمور من طبقتين رقيقتين.ويحتوي الحيِّز بين الطبقتين على بعض من السائل الذي يُساعد الطبقتين على الانزلاق بسهولة فوق بعضهما بعضًا.
والتهاب التأمور الحاد هو التهاب مفاجئ ومؤلم في التأمور،وهو يجعل السَّائِل يتجمَّع بين طبقتي التأمور عادةً.
تُسببُ العدوى والنوبة القلبيَّة ومشاكل صحيَّة أخرى، مثل الذئبة والسرطان التهابَ التأمور الحادّ،
وقد يُعاني الشخصُ من حمَّى وألم حاد حاد في الصدر، ولكن لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض الأشخاص.
لمعرفة ما إذا كان المريضُ يُعاني من التهاب التأمور الحادّ، سيقُوم الأطباءُ بتخطيط صدى القلب ،echocardiography
ولمُعالجة التهاب التأمور الحاد، سيُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً لتخفيف الألم والتورُّم، وقد يطلبون منه البقاء في المستشفى
ما الذي يسبب التهابَ التأمور الحاد؟
تنطوي أسبابُ التِهاب التَّأمور الحادّ على:
جراحَة القلب
مشاكل صحية أخرى، مثل الذئبة والتهاب المَفاصِل الروماتويدي والحمى الروماتيزمية rheumatic fever
السرطان، مثل سرطان الثَّدي أو الرئة
المُعالجَةُ الشعاعيَّة (نوع من مُعالجَات السَّرَطان تُستخدَم فيها طاقة عالية [إشعاع] لتقليص الأورام السَّرَطانية وتخريب خلايا السرطان)
أدوية مُعيَّنة، مثل مُميِّعات الدَّم والمُضادَّات الحيوية والأدوية المضادة للاختلاجات
ما هي أعراض التهاب التأمور الحادّ؟
تنطويأعراض التِهاب التَّأمور الحادّ على:
حُمَّى
ألم حاد في الصدر
قد ينحدرُ الألم نحو الكتف الأيسر والذراع اليسرى ويتفاقم عند الاستلقاء أو بلع الطعام أو السُّعال أو التنفُّس بعمق.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب التأمور الحادّ؟
لمعرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب التأمور الحادّ، سيقوم الأطباءُ بفحصٍ للاستماع إلى القلب ويقومون بالفحوصات الآتية:
تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)، وهو اختبار يقيسُ النشاط الكهربائيّ للقلب
تخطيط صَدى القلب Echocardiography، أي تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية
قد يقوم الأطباء بإجراء اختبارات دمويَّة ويأخذون عيِّنة من السَّائِل أو النسيج من التأمور لمعرفة ما الذي سبب التهاب التأمور.
كيف يعالج الأطباءُ التهاب التأمور الحادّ؟
يُعالِجُ الأطباءُ سبب التهاب التأمور الحادّ،كما يُعطون المريض دواءً لتخفيف الألم والتورُّم أيضًا، مثل:
دواء مُضاد للالتهاب، مثل الأسبرين
مُسكِّن أفيونيّ، مثل المورفين ، للألم الشديد
ستيرويد قشريّ للتقليل من التورمِ
إذا لم يكن الدواء مفيدًا أو تراكم الكثير من السائل، قد يقوم الأطباء بما يلي:
يطلبون من المريض البقاء في المستشفى لمراقبة سير الحالة لديه
إزالة السَّائِل من التأمور باستخدام إبرة وقثطار صغير (بزل التأمور)
يستخدمون الجراحة لتصريف السائل من التأمور