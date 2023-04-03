الجهاز اللِّمفَاوي lymphatic system هو شبكة من الأوعية والعقد اللِّمفِية التي تحمل سائلًا يُدعى اللمف lymph.يُعد الجهاز اللمفي جزءًا من الجهاز المناعي، الذي يُدافع عن الجسم ضد العدوى والسرطان.

اللمف هُوَ سائِل يرتشح من أصغر الأوعية الدَّمويَّة في الجسم.حيث يتنقل السائل بين الخلايا حاملًا معه العناصر المغذية، كما يحمل الخلايا التالفة، والخلايا السرطانية، والبكتيريا إلى خارج النسيج.

الأَوعِيَة اللِّمفية lymphatic vessels هي أنابيب دقيقة تحمل اللمف من النسج إلى العُقَد اللِّمفِية، ثم من العُقَد اللِّمفِية إلى الأوعية الدموية.

العُقَد اللِّمفِية lymph nodes هي نقاط تجميع مليئة بالمتخصصين كريات الدم البيضاء التي تقوم بتصفية الجراثيم والخلايا من اللمف.تساعد هذه العقدُ وكريات الدم البيضاء الجسمَ على الدفاع عن نفسه ضد العدوى والسرطان.وهذا هو السبب في أنَّ حالات العدوى أو السرطان تُسبب تضخم العُقَد اللِّمفِية إذا تشكلت في مكان قريب منها.على سبيل المثال، يمكن لعدوى الحلق أن تُسبب تورم العقد اللمفية في الرقبة .يُطلق العوام هذه العقد اسم "الغدد المتورمة"، ولكنها في الحقيقة غددًا.

تنتشر الأوعية اللمفية في جميع أنحاء الجسم.تميل العُقَد اللِّمفِية إلى التجمُّع في أماكن مُعيَّنة، مثل جانبي الرقبة، أو الإبطين، أو أعلى الفخذين.

الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى