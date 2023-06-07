يحدث خُثار الوريد العميق (DVT) عندما تتشكَّل خثرة دمويَّة داخل وريد كبير.يكون الوريد في عمق الساق عادةً، ولكن قد تتشكَّل الخثرة في أحد أوردة منطقة الحوض أو الذراع.

تفيد الخثرة الدَّمويَّة في إيقاف النَّزف بعدَ الإصابة.ولكن حدوث الخثرة الدموية بشكل عفوي ودون حادثة نزف قد يكون خطيرًا.

قد تتشكَّل الخثرات الدَّموية في الأوردة العميقة عندما لا يُفترض أن يحدث ذلك

قد لا تُسبب الخثرات الدموية أيَّة أعراض، وقد تُسبِّبُ تورُّم الساق أو الذراع والألم

يمكن أن تتفتت الخثرات الدَّموية وتنفصل عن مواضعها وتنتقل إلى الرئة (الانصمام الرئوي)، ما قد يُسبب مشاكل في التنفس وقد تُفضي إلى الوفاة

لمعرفة ما إذا كان المريض مصابًا بخثار الوريد العميق، قد يقوم الأطباء بإجراء التصوير بتخطيط الصدى

قد يصف الطبيب للمريضَ أدوية تمنع زيادة حجم الخثرة، وتمنع انتقالها إلى الرئتين

إذا لم ينجح الدواء أو تعذَّر استعماله، فقد يضع الطبيبُ مُرشِّحًا صغيرًا في الوريد لمنع الخثرة التي تنفصل عنه من الانتقال إلى الرئتين

تكون الخثرات الدَّموية في الأوردة العميقة أكثر خطورة من الخثرات الدَّموية في الأوردة الضحلة القريبة من الجلد.تُسمَّى الخثرات الدَّموية في الأوردة الضحلة بالخُثار الوريدي السطحي.