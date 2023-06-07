إن السبب الرئيسي للقصور الوريدي المزمن هو:

الإصابة السابقة بخثرة دموية في الساقين (خُثار الأوردة العميقة)

يمكن للخثرة الدموية في الوريد أن تُسبب تندبًا ومشاكل في صمامات الوريد.والصمام هو طيّتين من الأنسجة التي تعمل مثل البوابة ذات الاتجاه الواحد.يسمح الصمام بتدفق الدَّم في اتجاه واحد فقط ، نحو القلب.إذا تضرَّرت الصِّمامات، فسوف يتجمَّع الدَّم في الساقين.يمكن للضرر اللاحق بالصمامات بعد حدوث خثرة دموية في الوريد أن يُسبب مشاكل في الساق تُسمى المتلازمة التالية للخثار.

الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد في الأوردة

يُواجهُ الشخص زيادةً في فُرص الإصابة بالقصور الوريدي المزمن إذا كان: