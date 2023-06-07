ما هو القُصورُ الوَريدِي المزمن والمُتَلاَزِمَة التَّالِيَة للخثار؟
القصور الوريدي المزمن هو ضرر يلحق بأوردة الساقين ويمنع تدفق الدم بشكل طبيعي.
التهاب الوريد هو التِهابٌ يُصِيبُ أحد الأوردة في الجسم.غالبًا ما تنجُم هذه الحالة عن خثرة دمويَّةٍ في الوريد.المُتَلاَزِمَةُ التَّالِيَةُ التَّالِيَةُ للخثار هي اضطراب يحدث بعد الإصابة بالتهاب الوريد.
قد يُسبِّبُ القصور الوريدي المزمن ألمًا، وتورمًا، وطفحًا جلديًا، وقرحات في الساق، وتغيرات في مظهر الساق.
يقوم الأطباء بإجراء تصوير بتخطيط الصدى لتفحُّص الجريان الدَّموي في أوردة الساق لمعرفة ما إذا كان المريض يعاني من قصور وريدي مزمن
لمُعالَجة القصور الوريدي المزمن، ينبغي رفع الساق وارتداء جوارب ضاغطة، ومعالجة متأنية لأي قرحات جلدية
القصور الوريدي المزمن
إن السبب الرئيسي للقصور الوريدي المزمن هو:
الإصابة السابقة بخثرة دموية في الساقين (خُثار الأوردة العميقة)
يمكن للخثرة الدموية في الوريد أن تُسبب تندبًا ومشاكل في صمامات الوريد.والصمام هو طيّتين من الأنسجة التي تعمل مثل البوابة ذات الاتجاه الواحد.يسمح الصمام بتدفق الدَّم في اتجاه واحد فقط ، نحو القلب.إذا تضرَّرت الصِّمامات، فسوف يتجمَّع الدَّم في الساقين.يمكن للضرر اللاحق بالصمامات بعد حدوث خثرة دموية في الوريد أن يُسبب مشاكل في الساق تُسمى المتلازمة التالية للخثار.
الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد في الأوردة
تتكوَّن الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد من سديلتين (شُرفتين أو وُريقتين) تلتقيان بحواف.تساعد هذه الصِّماماتُ الأوردة على إعادة الدَّم إلى القلب؛ففي الوقت الذي يتحرك فيه الدَّم نحو القلب، فإنَّه يدفع الطيات مثل زوج من أبواب تتأرجح في اتجاه واحد (كما هو موضَّح على اليسار).إذا كانت الجاذبية أو التقلصات العضلية تسحب الدَّم بشكلٍ مؤقَّت نحو الخلف، أو إذا بدأ الدَّم في الرجوع في الوريد، فإنَّه يجري دفع الشُّرَفِ مباشرة للإغلاقِ، ممَّا يمنع الجريان العكسي (كما هو موضَّح على اليمين).
يُواجهُ الشخص زيادةً في فُرص الإصابة بالقصور الوريدي المزمن إذا كان:
لديه إصابة حديثة في الساق
من كبار السنّ
يعاني من زيادة كبيرة في الوزن
ما هي أعراض القصور الوريدي المزمن
قد تشتمل الأَعرَاضُ على:
تورّم الساقين الذي يتحسن عادةً بعد الاستلقاء لعدة ساعات
الدوالي الوريدية (تورُّم الأوردة في الساقين والذي يظهر غالبًا على شكل بروزات تحت الجلد)
تقشر جلدي وحكة في باطن الكاحل - وقد يُصبح لون الجلد بنيًّا محمرًّا
Images provided by Thomas Habif, MD.
في حال الإصابة بقُصورُ وَريدِي شديد:
قد يصبح الجزء السفلي من الساق أكبر من الحجم الطبيعي
قد يُصاب بالمريض بقرحات جلدية (قرحات مفتوحة) لا تلتئم بشكل جيد.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالقصور الوريدي المزمن؟
يستطيع الأطباءُ عادةً تشخيصَ القصور الوريدي المزمن اعتمادًا على أعراض الحالة ونتائج الفحص السريري.
يقوم الأطباء في بعض الأحيان بإجراء صورةٍ بالأمواج فوق الصوتية للساقين.
كيف يعالج الأطباء القصور الوريدي المُزمن؟
تنطوي المعالجة على ما يلي:
إراحة الساق ورفعها فوق مستوى القلب - لمدة نصف ساعة أو أكثر، ثلاث مرَّات يوميًا على الأقل
ضغط الساق باستخدام ضمادات مرنة، أو جوارب خاصة، أو لفات مملوءة بالهواء متصلة بجهاز يضغط على الساقين من وقت لآخر
العناية الجيدة بأيّة تقرحات جلدية
قد يستخدم الطبيبُ ضماداتَ تحتوي على أدويةٍ للمساعدة على شفاء القرحات الجلدية.
كيف يمكن الوقاية من القصور الوريدي المزمن؟
قد يكون من المفيد إجراء تغييراتٍ في نمط الحياة، مثل:
تخفيف الوَزن
ممارسة النشاطات البدنية بشكل يومي
التخفيف من تناول الملح (الصوديوم)
في حال الإصابة بخُثار وريدي عميق، فقد يصف الطبيب مميّعات للدم للوقاية من المتلازمة التالية للخثار.