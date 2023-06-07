قد تُسبب الدوالي الألم، أو الحكَّة

تكون الدوالي الوريدية أكثر شيوعًا عند النساء وغالبًا ما تبدأ في أثناء الحمل

يمكن للعلاجات أن تساعد على التخلص من الدوالي في بعض الأحيان، ولكن غالبًا ما تتشكل دوالٍ جديدة