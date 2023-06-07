ما هي الدوالي الوريدية؟
الدَّوالي الوريدية varicose veins هي أوردةٌ تحت الجلد مباشرةً تُصبِح كبيرةً جدًّا، وملتوية، ومُنتفخة.تتشكل هذه الدوالي على الساقين عادةً.
قد تُسبب الدوالي الألم، أو الحكَّة
تكون الدوالي الوريدية أكثر شيوعًا عند النساء وغالبًا ما تبدأ في أثناء الحمل
يمكن للعلاجات أن تساعد على التخلص من الدوالي في بعض الأحيان، ولكن غالبًا ما تتشكل دوالٍ جديدة
ما الذي يُسبِّبُ الدَّوالي الوريدية؟
لا يعلم الأطبَّاءُ بشكلٍ دقيقٍ ما الذي يُسبِّبُ الدَّوالي الوريدية، ولكنَّها تحدث عندما تكون جدرانُ الأوردة ضعيفةً.تتمطط الأوردة، وتلتف، وتصبح أكبر حجمًا.
قد تكون الدوالي الوريدية حالة وراثية (منتشرة في العائلة).
قد تتفاقم الدوالي الوريدية في الحالات التالية:
اكتساب وزن زائد أو الإصابة بالسمنة
الوقوف لمدة طويلة
التقدم في السن
ما هي أعراض الدَّوالي الوريدية؟
تظهر الدوالي الوريدية كتبارزات تشبه الأفاعي تحت الجلد مباشرةً.
قد تُسبِّبُ الدوالي الوريدية:
الألم
الشُعور بالتعب في الساقين
الحكة في الساقين أو الكاحلين
قد يشعر المريض بالانزِعاج من مظهر الدوالي الوريدية.
ST BARTHOLOMEW HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
إذا كان المريض مصابًا بالدوالي الوريدية، قد يكون مصابًا أيضًا بالأوردة العنكبوتية.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالدوالي الوريدية؟
يمكن للطبيب عادة مشاهدة الدوالي الوريدية عندما يقف المريض.إذا اشتبه الطبيب بوجود مشاكل أخرى في الأوردة، فقد يقوم بإجراء تصوير بتخطيط الصدى.
كيف يمكن للأطباء مُعالَجَة الدوالي الوريدية؟
لا يمكن الشفاء من الدوالي بشكل نهائي، ولكن يُمكن للمعالجة أن تُقلل من الأعراض.يمكن للمُعالجة أن تتضمن ما يلي:
ارتداء جوارب داعمة (جوارب خاصة تصل إلى الركبتين وتضغط على الساقين للوقاية من تمطُّط الأوردة والألم الذي تُسببه)
رفع القدمين، كما هو الحال عند الاستلقاء أو استخدام مسند للأقدام
الحقن في الأوردة (المعالجة بالتصليب sclerotherapy) - حيث يقوم الطبيب بحقن دواء في الدوالي لإغلاقها
العلاج بالليزر
الجراحة (تجريد الأوردة vein stripping) - قد يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لاستئصال الدوالي الوريدية إذا كانت أعراضها شديدة
عادةً ما تزول الدوالي الوريدية التي تظهر خلال فترة الحمل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد الولادة.