ما هو اعتلال عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب هو الاضطراب الذي يؤثر في عضلة القلب بشكل مباشر.تكون عضلة القلب مسؤولة عن ضخ الدم إلى الجسم.
وبالتالي، فإن حدوث مشكلة في عضلة القلب سيمنع القلب من ضخ الدَّم بشكل صحيح
إذا لم يضخ القلبُ الدَّمَ بشكلٍ صحيح، فقد يُعاني المريض من ضيقٍ في التنفُّس، والضعف والتعب، وتورُّم الساقين
قد ينجم اعتلال عضلة القلب عن بعض حالات العدوى القلبية، أو تناول الكحول، أو تناول بعض الأدوية، أو مشاكل وراثية في عضلة القلب
يقوم الأطباء بإجراء تخطيط صدى القلب (تخطيط كهربائية القلب)، وأحيانًا إجراء قثطرة قلبيَّة أو تصوير بالرنين المغناطيسي للقلب
يُعالج الأطباءُ سبب اعتلال عضلة القلب، ويصفون دواءً لتحسين ضخ القلب، ولكن قد يحتاج المريض أحيانًا إلى عمل جراحي في القلب
يمكن لأمراض أخرى أن تُسبب الإجهاد والضعف لعضلة القلب.من الأمثلة على ذلك النوبات القلبية، والصمامات القلبية الرديئة، و ارتفاع ضغط الدم المزمن.ولكن لا تُعد هذه الأمراض اعتلالًا في عضلة القلب، لأنها تؤثر فقط بشكل غير مباشر في عضلة القلب.أما في اعتلال عضلة القلب، فتبدأ المشكلة مباشرةً في عضلة القلب.
ماهي أنواع اعتلال عضلة القلب؟
ما الذي يُسبِّبُ اعتلال عضلة القلب؟
غالبًا ما يكون سبب اعتلال عضلة القلب مجهولًا.بالنسبة إلى بعض الأشخاص، ينجم اعتلال عضلة القلب عن:
بعض الفيروسات، مثل فيروس كوكساكي B، أو فيروس العوز المناعي البشري HIV، والتي يمكن أن تصيب القلب بالعدوى
عدوى بكتيرية في القلب تسمى داء شاغاس Chagas disease
الإفراط في شرب الكحول لفترةٍ طويلةٍ
بعض العقاقير، وخُصُوصًا بعض عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة
مشكلة تجعل عضلة القلب تتسمّك بشكلٍ كبير جدًّا
أمراض تؤثر في جميع أنحاء الجسم تُسبب تراكم المواد في عضلة القلب وتجعلها قاسية
داء السكري أو مرض الغُدَّة الدرقية غير المعالجَين
تتضمن الأمراض التي تؤثر في كامل الجسم والتي تُسبب تراكم المواد في عضلة القلب كلاً من الدَّاء النَّشواني، والساركويد، وداء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية.
ما هي أعراضُ اعتلال عضلة القلب؟
في بعض الحالات، قد لا يُسبب انفصال اعتلال عضلة القلب أية أعراض في البداية.ولكن تتراجع لاحقًا كفاءة القلب في ضخ الدم بشكل مناسبقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الفشل القلبي، مثل:
ضيق النفس
الشعور بالتعب بعد بذل جهد بسيط
في البداية، قد لا يُلاحظ المريض الأعراض إلا عندما يبذل جهدًا.
يمكن أن تنطوي الأَعرَاض الأخرى على:
الألم الصدري
الإغماء
اضطراب النظم القلبي
يمكن لاعتلال عضلة القلب الضخامي أن يكون سببًا للوفاة المفاجئة عند الرياضيين الشباب.قد يُصاب الشخص بنوبة قلبية بدون سابق إنذار.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من اعتلال عضلة القلب؟
لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا باعتلال عضلة القلب، سيُجري الأطباء بعض الاختبارات، مثل:
اختبارات التصوير الشعاعي، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية
في بعض الأحيان القَثطَرة القلبية (يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع ومرن ضمن الأوعية الدموية للقلب)، حيث يمكن أيضًا أخذ قطعة صغيرة من نسيج القلب (خزعة قلبية)، ومن ثم فحصها تحت المجهر
اختبارات الدَّم التي تتحرَّى عن فيروس أو حالات تؤثر في جميع أنحاء الجسم ويمكن أن تسبب اعتلالًا في عضلة القلب
كيف يُعالج الأطباء اعتلال عضلة القلب؟
سيقُومُ الأطباء بمُعالَجة سبب اعتلال عضلة القلب إذا أمكن ذلك.على سبيل المثال، إذا كان المريض مُصابًا بداء شاغاس، فسيصف الطبيب له مُضادَّات حيويَّة.إذا كان المريض مُصابًا بداء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية، فسيصف الطبيب له مُعالجَات للتخلُّص من الحديد الزائد من الجسم.
تحتاج الأنواع المختلفة من اعتلال عضلة القلب إلى معالجات مختلفة، والتي قد تتضمن ما يلي:
الأدوية المُستخدمة في علاج الفشل القلبي
أدوية للوقاية من الجلطات الدموية
في بعض الأحيان ناظمة قلبية أو مزيل الرجفان القابل للزرع (ICD)
إذا لم تنجح العلاجات السابقة وتفاقم اعتلال عضلة القلب، فقد يحتاج الشخص إلى زراعة قلب.إذا كان الشخص مصابًا بأنواع معينة من اعتلال عضلة القلب الضخامي، فقد يكون من المفيد استئصال بعض أجزاء القلب المتسمكة جراحيًا.
كما قد ينصح الأطباء باتخاذ الإجراءات التالية:
تجنب الشدة النفسية
الحد من تناول الملح
تجنب التمارين الرياضية إذا كان الشخص مُصابًا باعتلال عضلة القلب الضَّخامي