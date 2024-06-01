في بعض الحالات، قد لا يُسبب انفصال اعتلال عضلة القلب أية أعراض في البداية.ولكن تتراجع لاحقًا كفاءة القلب في ضخ الدم بشكل مناسبقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الفشل القلبي، مثل:

ضيق النفس

الشعور بالتعب بعد بذل جهد بسيط

في البداية، قد لا يُلاحظ المريض الأعراض إلا عندما يبذل جهدًا.

يمكن أن تنطوي الأَعرَاض الأخرى على:

الألم الصدري

الإغماء

اضطراب النظم القلبي

يمكن لاعتلال عضلة القلب الضخامي أن يكون سببًا للوفاة المفاجئة عند الرياضيين الشباب.قد يُصاب الشخص بنوبة قلبية بدون سابق إنذار.