القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.

يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).

تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة إلى بقية القلب،وينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

ما هِيَ مُتلازمة وُلف باركنسُون وايت؟ متلازمة ولف باركنسون وايت (Wolff-Parkinson-White) هِيَ اضطراب في نظم القلب يجعل القلب ينبض بسرعةٍ كبيرةٍ،وهي حالة تكون موجودةً منذ الولادة وتنطوي على مسار كهربائي غير طبيعي وإضافيّ في القلب؛وعند تحريض هذا المسار، يُسبب سرعةً في ضربات القلب. تنطوي الأعراض على الخفقان والشعور بالضعف أو ضيق النَّفس.

على الرغم من أنَّ المريض يُولَدُ ولديه المسار الكهربائيّ الإضافي، لا تبدأ الأعراض إلى أن يُصبِح في مرحلة المراهقة أو بداية العقد الثاني من العمر عادةً.

يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG) لتشخيص مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت،

ويُعالجون هذه المُتلازمة بالأدوية وبتدابير أخرى

ما هِيَ أعرَاض مُتَلاَزِمَةُ وُلف باركنسُون وايت؟ تبدأ الأَعرَاض في مرحلة المراهقة أو بداية العقد الثاني من العمر عادةً، ولكن يُمكن ان تبدأ في أي عُمر. بالنسبة إلى الصغار، قد تنطوي الأعراض على: مشاكل في التنفُّس

علامات تعب مفرط عند القيام بأي نشاط

عدم الأكل بشكلٍ جيد بالنسبة إلى المُراهقين والبالغين، قد تنطوي الأعراض على: شعور بتسارع القلب

إغماء في بعض الأحيان

ألم في الصدر في بعض الأحيان يكُون اضطراب آخر في نظم القلب يُسمَّى الرجفان الأذيني خطيرًا جدًا على أشخاص مُتلازمة وُلف باركنسون وايت،ويُمكن أن تُؤدِّي توليفةٌ من الرجفان الأذينيّ ومُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت إلى الرجفان البُطينيّ، وهو اضطراب قاتل إذا لم يُعالج مباشرةً.

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت؟ يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)، وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين.