القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.
يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).
تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.
يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة إلى بقية القلب،وينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.
ما هِيَ مُتلازمة وُلف باركنسُون وايت؟
متلازمة ولف باركنسون وايت (Wolff-Parkinson-White) هِيَ اضطراب في نظم القلب يجعل القلب ينبض بسرعةٍ كبيرةٍ،وهي حالة تكون موجودةً منذ الولادة وتنطوي على مسار كهربائي غير طبيعي وإضافيّ في القلب؛وعند تحريض هذا المسار، يُسبب سرعةً في ضربات القلب.
تنطوي الأعراض على الخفقان والشعور بالضعف أو ضيق النَّفس.
على الرغم من أنَّ المريض يُولَدُ ولديه المسار الكهربائيّ الإضافي، لا تبدأ الأعراض إلى أن يُصبِح في مرحلة المراهقة أو بداية العقد الثاني من العمر عادةً.
يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG) لتشخيص مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت،
ويُعالجون هذه المُتلازمة بالأدوية وبتدابير أخرى
ما هِيَ أعرَاض مُتَلاَزِمَةُ وُلف باركنسُون وايت؟
تبدأ الأَعرَاض في مرحلة المراهقة أو بداية العقد الثاني من العمر عادةً، ولكن يُمكن ان تبدأ في أي عُمر.
بالنسبة إلى الصغار، قد تنطوي الأعراض على:
مشاكل في التنفُّس
علامات تعب مفرط عند القيام بأي نشاط
عدم الأكل بشكلٍ جيد
بالنسبة إلى المُراهقين والبالغين، قد تنطوي الأعراض على:
شعور بتسارع القلب
إغماء في بعض الأحيان
ألم في الصدر في بعض الأحيان
يكُون اضطراب آخر في نظم القلب يُسمَّى الرجفان الأذيني خطيرًا جدًا على أشخاص مُتلازمة وُلف باركنسون وايت،ويُمكن أن تُؤدِّي توليفةٌ من الرجفان الأذينيّ ومُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت إلى الرجفان البُطينيّ، وهو اضطراب قاتل إذا لم يُعالج مباشرةً.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت؟
يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار
وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت؟
لإبطاء سُرعة القلب عند المريض، قد يطلب الطبيبُ منه أن يُحاول أحد الخيارات الآتية:
يشدّ أو يضغط كما لو أنَّه يُواجه صعوبةً في التبرُّز
فرك عُنقه تحت زاوية الفك مباشرةً
تغطيس وجهك في وعاء من الماء البارد
إذا لم يحصل المريض على فائدةٍ من الخيارات السابقة، أو إذا كانت الأعراض لديه شديدةً، سيقُوم الأطباء:
يعطون الشخص الأدوية عبر الوريد مباشرةً
إذا استمرَّت نوبات سرعة ضربات القلب بسبب مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت، قد ينصح الأطباءُ بالآتي:
إجراء الاجتثاث
ما هُوَ إجراء الاجتثاث؟
يقوم الأطباء أولًا بإجراء الاختبارات الفيزيولوجية الكهربائية، وهي تشبه قَثطَرة القلب.يدخل الأطباء أنبوبًا مرنًا رفيعاً (قثطارًا) في وعاء دموي كبير (في الساق على سبيل المثال)، ويُمررونه إلى القلب.يحتوي القثطار على أقطاب كهربائية على طرفه تُسجِّل النشاط الكهربائي للقلب من الداخل،كما يستطيع القثطار أن يُحرِّضَ القلبَ كهربائيًا لمعرفة كيف يستجيب أيضًا.
إذا أظهر الاختبارُ أنَّ جزءًا صغيرًا من نسيج القلب يُسبِّبُ مُتَلاَزِمَة وُلف باركنسُون وايت، فإنَّ التخلُّص من النسيج يُؤدِّي إلى إصلاح مشكلة النظم غالبًا.يستخدم الأطباء قثطارًا يُعطي تيارًا كهربائيًا عالي التردد لتخريب النسيجِ الذي يُسبب المشكلةَ.