يجري ضبط نظم القلب عن طريق:

خلايا ناظمة موجودة في القلب

الدِّماغ

هرمونات ومعادن وموادّ أخرى في الدَّمِ

هناك خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من القلب يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية sinoatrial node،

وتُرسِلُ الخلايا الناظمة إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لجعلها تتقلص،

ولهذه الخلايا نظمها الطبيعي الخاص الذي يتراوح بين 60 إلى 100 إشارة في الدقيقة الواحدة؛ولكن، تستطيعُ الأعصاب من الدماغ أن تُرسِل رسائل إلى الخلايا لتجعلها تُسرِع أو تبطئ.

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،

ويحمل نظام التوصيل إشارات الخلايا الناظمة إلى بقية القلب.

ينطوي نظام التوصيل على مدخل يسمى العقدة الأذينية البطينية (AV node).تتحكم العقدة الأذينية البطينية في كيفية انتقال الإشارات من الحجيرات العلوية للقلب (الأذينين) إلى الحجيرات السفلية (البطينين).عندما يعمل نظام التوصيل بصورة صحيحة، تصل الإشاراتُ إلى كل خلية من خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

تُؤثرُ الهرمونات، مثل الهرمون الدرقي الذي تصنعه الغُدَّة الدرقية، في نظم القلب،كما تؤثر العديد من الأدوية والمواد الكيميائية في نظم القلب أيضًا.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

كما يحتاج الشخص أيضًا إلى التوازن الصحيح بين المعادن (الكهارل، مثل الصوديوم والبوتاسيوم) في الدم حتَّى ينبض القلب بشكل صحيح.