القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.
ما هُوَ اضطراب نَظم القلب؟
نظم القلب غير الطبيعية هي نبضات تكُون:
غير منتظمة
سريع جدًا (تسرع القلب)
بطيء جدًا (بطء القلب)
كما تُسمَّى نُظم القلب غير الطبيعيَّة اضطرابات النّظم arrhythmias أيضًا،
لا تُسبِّبُ معظم اضطرابات النظم القلبي الشائعة أعراضًا، وهي غير ضارَّة، ولا تحتاج إلى علاج
تعد اضطرابات القلب السبب الأكثر شُيُوعًا لنظم القلب غير الطبيعيّ،
وقد يشعر المريضُ بأنَّه على ما يُرام، ولكن يُمكن أن يشعر في بعض الأحيان بأن لديه نظم غير طبيعيّ للقلب (يُسمَّى ما يشعر فيه الخفقان palpitations)
تجعلُ بعضُ نظم القلب غير الطبيعية المريضَ يشعرُ بالضعفِ أو الدَّوخة،
ويُجري الأطباءُ تخطيط كهربية القلب لتشخيص نظم القلب غير الطبيعيّ.
لا تكُون العديد من نُظم القلب غير الطبيعية خطيرةً، ويُمكن مُعالجة معظمها
تكون بعضُ بعض نُظم القلب غير الطبيعية خطيرة، ويُمكن أن تقضي على حياة المريض
ما الذي يضبطُ نظم القلب؟
يجري ضبط نظم القلب عن طريق:
خلايا ناظمة موجودة في القلب
الدِّماغ
هرمونات ومعادن وموادّ أخرى في الدَّمِ
هناك خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من القلب يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية sinoatrial node،
وتُرسِلُ الخلايا الناظمة إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لجعلها تتقلص،
ولهذه الخلايا نظمها الطبيعي الخاص الذي يتراوح بين 60 إلى 100 إشارة في الدقيقة الواحدة؛ولكن، تستطيعُ الأعصاب من الدماغ أن تُرسِل رسائل إلى الخلايا لتجعلها تُسرِع أو تبطئ.
يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،
ويحمل نظام التوصيل إشارات الخلايا الناظمة إلى بقية القلب.
ينطوي نظام التوصيل على مدخل يسمى العقدة الأذينية البطينية (AV node).تتحكم العقدة الأذينية البطينية في كيفية انتقال الإشارات من الحجيرات العلوية للقلب (الأذينين) إلى الحجيرات السفلية (البطينين).عندما يعمل نظام التوصيل بصورة صحيحة، تصل الإشاراتُ إلى كل خلية من خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.
تُؤثرُ الهرمونات، مثل الهرمون الدرقي الذي تصنعه الغُدَّة الدرقية، في نظم القلب،كما تؤثر العديد من الأدوية والمواد الكيميائية في نظم القلب أيضًا.
كما يحتاج الشخص أيضًا إلى التوازن الصحيح بين المعادن (الكهارل، مثل الصوديوم والبوتاسيوم) في الدم حتَّى ينبض القلب بشكل صحيح.
ما الذي يُسبب نُظم القلب غير الطبيعية؟
يمكن أن يصبح نظم القلب غير طبيعي إذا كانت هناك مشكلة في:
الخلايا الناظمة
نظام التوصيل في القلب
مواد كيميائية أو عقاقير في الدم (مثل الكحول، الكافيين)
السبب الأكثر شيوعًا لمُشكلة في نظم القلب هُوَ اضطراب في القلب، مثل:
اضطرابات صمامات القلب، مثل تضيق الأبهر aortic stenosis
يُسبب داء الشريان التاجيّ انسدادًا في مجرى الدَّم إلى أجزاء من القلب،ويُمكن أن يُسبب هذا ضررًا للخلايا الناظمة أو نظام التوصيل.
تنطوي الأسباب الأخرى لنُظم القلب غير الطبيعية على:
الأدوية
شذوذات في القلب يُولَدُ الشخص وهي موجودة لديه
في بعض الأحيان لا يستطيعُ الأطباءُ معرفة السبب في نظم القلب غير الطبيعي.
ما هِيَ أعراض نظم القلب غير الطبيعي؟
تستنِدُ الأَعرَاض بشكل رئيسيّ إلى ما إذا كان القلبُ:
يضخُّ ما يكفي من الدم
لا يضخُّ ما يكفي من الدم
إذا كان القلب يضخ كمية كافية من الدم، قد يشعر الشخص بأن أموره على ما يرام.أو قد يشعر الشخص كما لو أن قلبه يتخطى نبضات (يُسمى ذلك بالخفقان).يقول بعض الأشخاص إن الخفقان القوي قد يبدو مثل سمكة تتخبَّطُ في الصدر.
إذا كان القلب لا يضخ كمية كافية من الدم، قد يكون لدى المريض أيضًا:
ضعف
مشاكل في ممارسة التمارين
ضِيق النَّفس
شعور بخفَّة الرأس أو الدوخة
ألم في الصدر
إغماء
ينبغي على المريض مُراجعة الطبيب إذا كان لديه أيَّة من هذه الأعراض.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص نظم غير طبيعيّ للقلب؟
يتفحصُّ الأطباءُ نبضَ المريض ويُجرون اختبارًا هُو:
وهُوَ اختبار سريع وغير مُؤلم يقيسُ النشاط الكهربائيّ للقلب باستخدَام مُلصَقات وأسلَاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين.
إذا أظهر تخطيط كهربية القلب نظمًا غير طبيعيّ، يقوم الأطباء باختبارات أخرى عادةً وذلك استنادًا إلى الأعراض عند المريض، بما فيها:
اختبارات الدَّم للتحقق من مستويات الهرمون والكهارل
تخطيط صدى القلب echocardiography (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية)
إذا لَم يُظهر تخطيط كهربية القلب شذوذًا، قد يكون السبب هُوَ أنَّ نظم قلب المريض لم يكن غيرَ طبيعي عند خضوعه إلى هذا الاختبار،وعندئذ قد يقوم الأطباءُ
بوضع جهاز صغيرٍ تحت ملابس المريض يُسجِّلُ النشاطَ الكهربائي للقلب ليومٍ أو أكثر (راصد الأحداث أو راصد هولتر)
إذا رأى الأطباءُ أن المريض يُعاني من مشكلةٍ خطيرة في القلب، سيدخلونه إلى المستشفى،وسيكون المريض في وحدة يمكن فيها تسجيل سرعة القلب ونظمه ومعاينتهما من قبل ممرضاتٍ وأطباء.
إذا احتاج الأطباء إلى المزيد من المعلومات حول اضطراب نظم القلب عند المريض، قد يستخدم الأطباءُ:
يشبه الاختبار الفيزيولوجي الكهربائي القثطرة القلبية.يُدخِلُ الأطباءُ أنبوبًا مرنًا ورفيعًا (القثطار) في وعاء دموي كبير (على سبيل المثال، وعاء دموي في الساق)، ويُمررونه إلى داخل القلب.تُوجَد أقطاب كهربائية على طرف القثطار تُسجِّل النشاط الكهربائي للقلب من الداخل،كما يمكن للقثطار أن يُحرِّضَ القلبَ كهربائيًا لمعرفة كيف يستجيبُ أيضًا.
كيف يعالج الأطباءُ نُظم القلب غير الطبيعية؟
تكُون بعض نُظم القلب غير الطبيعية غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ،
وأحيانًا، تكُون التغيُّرات في أسلوب الحياة مفيدةً، مثل:
تغيير أحد الأدوية أو إيقافه
عدم شُرب الكحول أو الكافين
عدم التدخين
عدم ممارسة التمارين الشديدة (إذا حدث اضطراب في نظم القلب في أثناء التمرين)
تحتاج الاضطرابات المختلفة في نظم القلب إلى مُعالجةٍ مختلفة،وقد يستخدم الأطباء:
أدويةً
ناظمة قلبية اصطناعية (جهاز كهربائي صغير يضعه الأطباء في الصدر أو البطن ليُرسل إشارةً عندما ينبض القلب)
صدمة كهربائية لاستعادة نظم القلب الطبيعي (تُسمى تقويم نظم القلب أو إزالة الرجفان أو التقويم الكهربي)
مُعالجة تُسمَّى الاجتثاث ablation لتخريب نسيج القلب غير الطبيعي
تنطوي الناظمات القلبية الاصطناعية في بعض الأحيان على مزيل الرجفان، بحيث يستطيع نفس الجهاز تحريض نبضة للقلب غير طبيعية أو يُوقِفُ نظمًا غير طبيعي عن طريق صدمة كهربائية،يسمى هذا الجهاز المركب بمزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD).
يقوم الأطباء بإجراء الاجتثاث إذا وجدوا أنَّ قطعةً صغيرةً من نسيج القلب تُسبب النظمَ غير الطبيعيّ،ويُؤدِّي التخلُّص من هذا النسيج إلى التخلُّص نت مشكلة النظم غالبًا،وغالبًا ما يقومون بالاجتثاث في أثناء اختبار الفيزيولوجيَّة الكهربية؛ويستخدمون قثطارًا لإيصال تيار كهربائي عالي التردد يُخرِّب منطقة صغيرة من القلب.
قد يحتاجُ المريضُ إلى التوقُّف عن القيادة لفترةٍ من الزمن حتى يعرف الأطباء ما إذا كانت المُعالجة فعالةً.