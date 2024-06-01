القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.

يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).

تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة إلى بقية القلب.ينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

ما هِيَ ضربات القلب المُبكِّرة أو المُبتَسرة؟ النبضات المبتسرة هي إحدى أنواع نظم القلب غير الطبيعي.وهي ضربات قلبية زائدة تنجم عن إشارة كهربائية في القلب تأتي مبكرةً جدًّا. الضربة الأذينية المبكرة هي عندما تأتي الإشارة المبكرة من الأذينين،وهذه الضربات المبكرة شائعة عند العديد من الأشخاص السليمين. الضربة البطينية المبكرة هي عندما تأتي الإشارة المبكرة من البطينين،وهذه الضربات المبكرة شائعة عند كبار السنّ. قد لا تظهر أعراض عندَ المريض، أو قد يشعُر بتغيُّراتٍ في ضربات القلب (الخفقان)،

وقد لا يحتاجُ إلى مُعالَجة، ولكن يصف الأطباء أدوية لضبط سرعة القلب في بعض الأحيان

ما الذي يُسبب الضربات المبكرة أو المُبتسَرة؟ الضربات الأذينية المبكرة أو المُبتسرة شائعة، خُصوصًا عند كبار السنّ الذين يُعانون من اضطراباتٍ في الرئة (مثل الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن [COPD]). الضربات البطينية المبكِّرة أو المُبتسَرة شائعةٌ عند كبار السن، خُصوصًا المصابين بدَاء الشِّريَان التاجي، أو فشل القلب، أو اضطرابات صمامات القلب. يمكن أن تحدث الضربات المبكرة أو المُبتسرة مع: الشدة البدنية أو الانفعالية

شرب القهوة أو الشاي أو الكحول

استخدام بعض أدوية الزكام والحساسية والرَّبو

ما هي أعرَاض الضربات المُبكِّرة أو المُبتسرة؟ لا تُسبِّبُ الضربات المُبكِّرة أو المُبتسرة أعراضًا عادةً، قد يشعر بعض الأشخاص بضربات قلبية زائدة (الخفقان).إذا حدث الكثير من الضربات البطينية المُبكِّرة أو المُبتَسرة عند ممارسة التمارين، قد يشعر المريض بالضعف أو عدم القدرة على أن يُجهد نفسه بقدر ما اعتاد.

كيف يستطيعُ للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص ضربات مبكرة أو مُبتسرة؟ يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)، وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين.