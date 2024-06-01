القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،ينبغي على القلب أن يحدث دائمًا بشكل منتظم ومنتظم ، مثل دقات الساعة.

يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).

تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة القلبية إلى بقية القلب.ينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

ما هُوَ تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي (SVT)؟ ما هُوَ اضطراب نَظم القلب؟في تسرع القلب فوق البطيني (SVT) تتسرع ضربات القلب فجأة بشكل كبير ثم تعود إلى طبيعتها. تسرُّع القلب فوق البطيني هُوَ نبضات منتظمة للقلب ولكنها سريعة وتبدأ وتنتهي فجأةً،

وقد يشعر المريض بأن قلبه يتسارع أو يضرب بقوَّة، ولديه ضيق في النفس وحتَّى ألم في الصدر.

تسرُّع القلب فوق البطيني مُزعجٌ ولكنه ليس خطيرًا عادةً،

وهو أكثر شُيُوعًا عند اليافعين وفي أثناء التمارين الشديدة،

وقد يُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً لإيقاف النوبة

ما الذي يُسبب تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي؟ ينجُم تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي عن خللٍ في نظام توصيل القلب عادةً،حيث تعلقُ الإشارات الكهربائيَّة في حلقةٍ تأخذ في الدوران،وتجعل الإشارات الحلقيَّة looping signals القلبَ ينبض بشكلٍ منتظَم ولكن بسرعة كبيرة، وذلك بنحو 160 إلى 220 مرة في الدقيقة،وتكُون الإشارات الحلقية فوق البطينين.بالنسبة إلى تسرع القلب البطيني ventricular tachycardia، ينجم النظم غير الطبيعي عن مشكلة في البطينين. يكون معدَّل نبض القلب ونظمه طبيعيين في معظم الأحيان عند مرضى تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي،وفجأةً، تُحرِّضُ نبضة قلبية مُبكِّرة الدارة الكهربائية غير الطبيعية.وبمجرد تحريضها، تجعلُ هذه الدائرة الكهربائية غير الطبيعية القلبَ ينبض بسرعة كبيرة.ومثلما حدث فجأةً، يعود نبض القلب ونظمه إلى وضعهما الطبيعي.

ما هي أعرَاض تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي؟ يبدأ نبض القلب السريع وينتهي فجأة عادةً،وقد يستمرُّ لفترةٍ تتراوح بين بضعة ثواني إلى عدَّة ساعات،وقد يشعر المريض: بتسارع أو ضربات قوية للقلب

بضعف

بخفَّة في الرأس

بضيق في النَّفس

بألم في الصدر

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي؟ يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)، وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين.