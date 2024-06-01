القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.

يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).

تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة إلى بقية القلب.ينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

ما هُوَ الرَجفان الأذيني والرفرفة الأذينية؟ الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية هما نوعان من النظم القلبي غير الطبيعي.وهما ينجمان عن نشاط كهربائي غير طبيعي في القلب. بالنسبة إلى الرجفان الأذيني، لا ترسل الخلايا في الأذينين إشارات كهربائية منتظمة.وبدلاً من ذلك، يُوجَد الكثير من نشاط كهربائيّ عشوائي يجعلُ الأذينين يرتجِفان بدلًا من أن ينضغطا بقوَّة في نظم منتَظم.ينتقِلُ بعضٌ من هذا النشاط العشوائي إلى البطينين، حيث ينبضان بشكل غير منتظم بما يتراوح بين 140 إلى 160 مرة في الدقيقة بدلًا من 60 إلى 100 نبضة منتظَمة في الدقيقة. الرَّجفان الأذيني فيديو بالنسبة إلى الرفرفة الأذينية، تُرسلُ الخلايا في الأذينين إشارات منتظمة، ولكن تعلق الإشارات في حلقة تأخذ في الدوران.وتجعل الإشارة الكهربائية الدورانية الأذينين ينبضان بانتظام ولكن بسرعة كبيرة، وذلك بمعدل يتراوح بين 250 إلى 350 مرة في الدقيقة تقريبًا.يمرُّ فقط نَحو نصف هذه النبضات غير الطبيعية عبر البطينين عادةً، ثمَّ ينبض البطينان بما يتراوح بين 125 إلى 175 مرة في الدقيقة. يجعل الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية معًا من الصعب على القلب أن يضخّ الدَّمَ،

وقد يُلاحظ المريض تغيُّرات في نبض القلب (خفقان) ويشعر بالضعف أو ضيق النَّفس.

يمكن أن يُسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض القلب أو عيب خلقيّ الرجفانَ الأذينيّ أو الرفرفة الأذينية،

ويُعالجُ الأطباءُ الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية بالأدوية، وفي بعض الأحيان بالصدمة الكهربائية أو إجراء يُسمى الاجتثاث.

ما هِيَ أعراض الرَجفان الأذيني والرفرفة الأذينية؟ قد لا تظهر أعراض عند المريض، أو قد يشعر بالأمور الآتية: إحساس مزعج بنبض القلب (الخفقان)، حيث قد يشعر المريض وكأن يضرب بقوَّة أو يرفرف أو يتسارع أو يُغفل نبضات

انزعاج في الصدر

ضعف

ضعف

ضيق النَّفس ما هِيَ مُضَاعَفاتُ الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية؟ يُمكن أن يُسبب الرَجفان الأذيني والرفرفة الأذينية: جلطات دمٍ في الأذينين يُمكن أن تنتقل من القلب إلى الدماغ وتسبب السكتة

سرعة في معدل ضربات القلب، ويُمكن أن يُؤدي هذا إلى انخفاضٍ في ضغط الدَّم وفشل القلب

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص رجفان أذيني ورفرفة أذينية؟ يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)، وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين. إذا أظهر تخطيط كهربية القلب رجفانًا أذينيًا أو رفرفةً أذينية، يُجري الأطباء اختبارات أخرى عادةً تنطوي على: اختبارات دموية للتحقق من مستويات الهرمون والكهارل

تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية)