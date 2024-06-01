القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.

يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).

تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة من العقدة الجيبية الأذينية إلى بقية القلب.ينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

ما هو إحصَار القلب؟ إحصار القلب هو تأخير أو انسداد في نظام توصيل القلب يُسبب اضطرابًا في نظم القلب.هناك أنواع عديدة ومُختلفة لإحصار القلب. ولا تُسبب بعض أنواع إحصار القلب أعراضًا،

بينما تُؤدِّي أنواع أخرى من إحصار القلب إلى بطءٍ في ضربات القلب يجعل المريض يشعر بالتعب والدوخة وقد يُسبب الإغماءَ.

يُشخِّصُ الإطباءُ إحصار القلب عن طريق تخطيط كهربية القلب (ECG / EKG)،

ويحتاجُ المرضى الذين لديهم أنواع معيَّنة من إحصار القلب إلى الناظمة القلبية pacemaker.

ما الذي يسبِّب إحصَار القلب؟ يحمل نظام التوصيل القلبي الإشارات الكهربائية من الأذين عبر بوَّابة تُسمَّى العقدة الأذينية البطينية.تتحكم العقدة الأذينية البطينية في كيفية انتقال الإشارات من الحجيرات العلوية للقلب (الأذينين) إلى الحجيرات السفلية (البطينين).ومن العقدة الأذينية البطينية، تمر الإشارات عبر العديد من حزم الألياف (فروع الحزم) قبل أن تنتشر عبر البطينين.يمكن أن يحدث إحصار القلب في أي جزء من نظام التوصيل، ويُولَد بعض الأشخاص ولديهم إحصار في القلب،بينما يحدث إحصار القلب في مرحلةٍ لاحقةٍ من الحياة عند آخرين.يُمكن عن أن ينجُم إحصار القلب عن ضرر بسبب: داء الشريان التاجي

نسيجٍ ليفي ينمو في النظام الكهربائي للقلب

نوبة قلبية في السابق

ما هي أنواع إحصار القلب؟ يُصنِّفُ الأطباءُ إحصارَ القلب استنادًا إلى أي جزء من نظام التوصيل تأثرَ وإلى مدة شدَّة الإحصار، والموضعان الرئيسيان لإحصار القلب هما: إحصار أذينيّ بُطينيّ atrioventricular

إحصار فرع الحزمة ما هُوَ الإحصار الأذيني البطيني؟ يحدُث الإحصار الأذيني البطيني في العقدة الأذينية البطينية أو بالقرب منها،ولهذا الإحصار 3 مستويات، وذلك استنادًا إلى شدَّته: الدرجة الأولى : تتباطأ كل نبضة كهربائية فقط لجزء من الثانية عندما تتحرك عبر القلب (تكون سرعة القلب طبيعيةً)

الدرجة الثانية : لا تمر بعضُ الإشارات عبر العقدة الأذينية البطينية، ويُغفل القلب بعض النبضات

الدرجة الثالثة: لا تمر إشارات عبر العقدة الأذينية البطينية، ويمكن أن يتوقف القلب أو ينبض ببطء بشكلٍ خطير ما هُوَ إحصار الحزيمة؟ يحدُث إحصارُ الحزيمة في حزمات ألياف نظام التوصيل في البطينين،وهناك فرع الحزمة اليسرى وفرع الحزمة اليمنى،ويميلُ إحصار فرع الحزمة اليسرى إلى أن يكون أكثر خطورة لأنَّه ينجم عن مرض كامن في القلب عادةً.

ما هي أعراضُ إحصار القلب؟ لا تُسبِّبُ مُعظم حالات إحصار القلب أعراضًا،وإذا كان إحصار القلب شديدًا، قد يشعرُ المريضُ بالتعب والدوخة وقد يفقد الوعي.

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص إحصار القلب؟ يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار تخطيط كهربية القلب (ECG/ EKG)، وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين.