تضبط 4 صمامات للقلب تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد التي تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.

يفصل الصمام المترالي بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر،ويفتحُ هذا الصمام للسماح للدم من الرئتين بالخروج من الأذين الأيسر إلى داخل البُطين الأيسر،وينغلق الصمام للحيلولة دُون رُجوع الدم إلى الأذين الأيسر.

يحدُث قلس المترالي عندما لا ينغلق الصمام المترالي بشكل كامل،وعندما يتقلَّص البطين الأيسر لضخ الدَّم إلى الجسم، فإنَّ بعضًا من الدَّم يتسرَّب راجعًا إلى الأذين بدلًا من ذلك.

ينجم قلس المترالي عن حالات وراثية غالبًا (تنتقل في العائلة) أو عن نوبة قلبية

وكلَّما تسرَّب المزيد من الدَّم إلى الوراء، سيحتاج القلب إلى العمل بجهدٍ أكثر لضخّ كمية كافية من الدم،

وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يضخ القلب بأقصى قوته للتعويض عن التسرب بحيث يحدث فشل القلب

يستطيعُ الأطباءُ سماع نفخة قلبية من خلال سماعة الطبيب ويستخدمون تخطيط صدى القلب echocardiography لتشخيص قلس المترالي

قد لا يسبب قلس المترالي الخفيف أية أعراض أو لا يحتاج إلى مُعالجةٍ

يمكن أن يُسبب القلس الشديد أعراضًا، مثل ضيق النَّفس أو اضطرابًا في نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني

بالنسبة إلى القلس الشديد، سيحتاج الصمام المترالي إلى الإصلاح أو الاستبدال

يُمكن أن يُسبب الرجفان الأذيني مشاكل مثل جلطات الدَّم أو السكتة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).