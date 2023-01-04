ما هُوَ تضيُّق الأبهر؟
َالأبهَر هُوَ الشِّريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،
وتضبط 4 صمامات للقلب تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد حيثُ تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.
يكون الصمام الأبهري بين القلب والأبهر،وينفتح هذا الصمام إلى الأبهر ليسمح بخروج الدم من القلب.ينغلق الصمام ليحُول دُون رُجوع الدَّم إلى القلب.
يحدث تضيق الأبهر عندما لا ينفتح الصمام الأبهري بشكلٍ كاملٍ،ويجعل الصمام المتضيق من الصعب على القلب ضخ الدم.
يُمكن أن تُؤدِّي اضطرابات مُعيَّنة إلى أن تُصبِح السَّدائل على الصمام الأبهري متيبسةً وثخينةً.
تنطوي أسباب تضيق الأبهر على العيوب الخلقية أو مجرد التقدم في السن في بعض الأحيان،
وكلما كان الصمام أضيق، سيحتاج القلب إلى العمل بجهدٍ أكبر لضخ كمية كافيةٍ من الدَّم،
وعندما يكون الصمام ضيقًا جدًّا، سيحتاج القلب إلى ضخ الدم بقوةٍ بحيث يحدث فشل القلب
قد يُعاني المريض من من ضيق في الصدر أو يشعر بضيق التنفس أو يغيب عن الوعي
يستطيعُ الأطباءُ سماع نفخة قلبية من خلال سماعة الطبيب، ويستخدمون و تخطيط صدى القلب لتشخيص تضيق الأبهر
قد يحتاج الأطباءُ إلى استبدال الصمام الأبهري
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).
ما الذي يُسبِّبُ تضيُّق الأبهر؟
بالنسبة إلى من هم دون 70 عامًا من العمر، فإن السبب الأكثر شُيُوعًا هُوَ عيبٌ خلقيّ في صمام الأبهر،
أما بالنسبة إلى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، فإن السبب الأكثر شُيُوعًا لتضيق الأبهر هو تثخُّن شرفات الصمام valve cusps (تدعى الحالة تصلب الأبهري aortic sclerosis).
تُعدُّ الحمى الروماتيزمية غير المُعالَجة السبب الأكثر شُيوعًا في البلدان ذات الموارد المنخفضة.والحمى الروماتيزمية هِيَ مُضاعفةٌ نادرةٌ لالتهاب الحلق بالعقديات الذي يُمكن ان يُصيب الأطفال.
ما هي أعراضُ تضيُّق الأبهر؟
قد لا تظهر أعراض عند الأطفال الذين لديهم تضيق الأبهر الناجم عن عيب خلقيّ إلى أن يُصبِحون بالغين.
تنطوي أعرَاضُ تضيُّق الأبهر على:
ضيق في الصدر عند ممارسة التمارين
شُعور بالتَّعب وضيق النَّفس
إغماء من دون أيّة أعراض تحذيرية مثل الدوخة أو الشعور بخفَّة الرأس
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من تضيُّق الأبهَر؟
يشتبه الأطباء في تضيُّق الأبهر عن طريق الاستماع إلى القلب باستخدام سماعة الطبيب.يستخدمُ الأطباء تخطيط صدى القلب echocardiography (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية) لمعرفة مدى سوء التضيق.
إذا كان المريض يُعاني من تضيق الأبهر ولكن من دون أعراض، فغالبًا ما يستخدِمُ الأطباء اختبار الجهد،
وإذا أظهر اختبار الجهد مشكلةً أو إذا كان لدى المريض أعراض، سيستخدِمُ الأطباء قَثطَرة القلب لمعرفة ما إذا كان لدى المريض دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease بالإضافة إلى تضيق الأبهر؛وذلك لأنَّه إذا كان المريض بحاجة إلى جراحة لتضيق الأبهر، سوف يقوم الأطباء بإصلاح الشرايين التاجية في نفس الوقت أيضًا.
كيف يعالج الأطباءُ تضيُّق الأبهر؟
إذا كان المصاب بتضيق الأبهر بالغًا ولكن ليس لديه أعراض، ينبغي عليه:
مراجعة الطبيب بشكل منتظم
تجنب ممارسة التمارين المجهدة بشكل مفرط
إجراء تخطيط صدى القلب بين الحين والآخر، بحسب توصيات الطبيب
إذا كان لدى المريض أعراض أو إذا بدأ بطينه الأيسر بالفشل، سيقوم الأطباء بجراحةٍ لاستبدال صمامه الأبهري بما يلي:
صمام ميكانيكي بلاستيكي
صمام مأخوذ من قلب خنزير أو بقرة (صمام بديلي بيولوجي)
إذا كان المريض طاعنًا في السن ومريضًا أو كانت هناك أسباب أخرى تجعل جراحة القلب محفوفة بالمخاطر، قد يقوم الأطباء باستبدال الصمام الأبهري في أثناء قَثطَرة القلب.ولكن جراحة القلب هي خيار أفضل إذا كان الشخص قادرًا على تحملها.
إذا حصل المريض على صمام ميكانيكي، سيحتاج إلى أخذ دواء مُميِّع للدَّم لبقية حياته، ولكن قد يستمرُّ الصمام لعدة عقود.إذا حصل الشخص على صمام حيوي، فسوف يحتاج إلى أخذ دواء مميع للدم لبضعة أشهر فقط، ولكن سيستمر الصمام لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 عامًا فقط.
قد يخضع الأطفال والبالغون اليافعون الذين وُلِدوا ولديهم مشكلة في صمام القلب إلى إجراءٍ يُسمى إجراء يُدعى بضع الصمام بالبالون ballon valvotomy،ويقوم الطبيب بإدخال أنبوب أجوف ورفيع (قثطار) من خلال وريد أو شريان باتجاه القلب،ثم ينفخ بالونًا في طرف القثطار،ويجعل البالون الصمام يفتح.لا يعمل بضع الصمام بالبالون بشكلٍ جيدٍ جدًا مع كبار السن،
في بعض الأحيان يحتاج المرضى الذين لديهم صمامات مُتضرِّرة أو مُستبدلة إلى مُضادَّات حيوية للوقاية من عدوى صمامات القلب، مثلما هي الحال عندما:
يخضعون إلى مُعالجة للأسنان
يخضعون إلى إجراءاتٍ طبيةٍ مُعيَّنة