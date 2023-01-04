ما هُوَ تضيُّق الأبهر؟

ما هُوَ تضيُّق الأبهر؟

َالأبهَر هُوَ الشِّريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،

وتضبط 4 صمامات للقلب تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد حيثُ تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.

يكون الصمام الأبهري بين القلب والأبهر،وينفتح هذا الصمام إلى الأبهر ليسمح بخروج الدم من القلب.ينغلق الصمام ليحُول دُون رُجوع الدَّم إلى القلب.

يحدث تضيق الأبهر عندما لا ينفتح الصمام الأبهري بشكلٍ كاملٍ،ويجعل الصمام المتضيق من الصعب على القلب ضخ الدم.

يُمكن أن تُؤدِّي اضطرابات مُعيَّنة إلى أن تُصبِح السَّدائل على الصمام الأبهري متيبسةً وثخينةً.

تنطوي أسباب تضيق الأبهر على العيوب الخلقية أو مجرد التقدم في السن في بعض الأحيان،

وكلما كان الصمام أضيق، سيحتاج القلب إلى العمل بجهدٍ أكبر لضخ كمية كافيةٍ من الدَّم،

وعندما يكون الصمام ضيقًا جدًّا، سيحتاج القلب إلى ضخ الدم بقوةٍ بحيث يحدث فشل القلب

قد يُعاني المريض من من ضيق في الصدر أو يشعر بضيق التنفس أو يغيب عن الوعي

يستطيعُ الأطباءُ سماع نفخة قلبية من خلال سماعة الطبيب، ويستخدمون و تخطيط صدى القلب لتشخيص تضيق الأبهر

قد يحتاج الأطباءُ إلى استبدال الصمام الأبهري

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).