ما هو تضيُّق المترالي؟

ما هو تضيُّق المترالي؟

تضبط 4 صمامات للقلب تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد التي تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.

يفصل الصمام المترالي بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر،وينفتح هذا الصمام للسماح للدم من الرئتين بالخروج من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر.ينغلق الصمام للحيلولة دُون رُجوع إلى الأذين الأيسر.

يحدُث تضيق المترالي عندما لا يفتح الصمام المترالي بشكلٍ كامل، بحيث يصعب على الدَّم القادم من الرئتين الخروج من الأذين الأيسر.يتراكم ضغط الدَّم في الأذين الأيسر والرئتين،

ويُمكن أن تُؤدِّي اضطرابات مُعيَّنة إلى أن تُصبِح السَّدائل على الصمام المترالي متيبسةً وثخينةً.

تُعد الحمَّى الروماتيزمية غير المُعالَجة السبب الأكثر شُيوعًا

قد لا يُسبب تضيق المترالي أعراضًا لمدَّة طويلةٍ

يمكن أن يسبب التضيق الشديد أعراضًا، مثل ضيق النَّفس أو اضطرابًا في نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني

يستطيع الأطباءُ سماع نفخة قلبية من خلال سماعة الطبيب ويستخدمون تخطيط صدى القلب echocardiography لتشخيص تضيق المترالي

يُمكن أن تنطوي المُعالجة على الأدوية والجراحة

يُمكن أن يُسبب الرجفان الأذيني مشاكل مثل جلطات الدَّم أو السكتة.

يمكن لتضيق الصمام التاجي الشديد أن يتسبب بفشل القلب (عندما لا يضخ القلب الدم بكفاءة إلى باقي أجزاء الجسم).

إذا كان لدى المراة تضيُّق المترالي، يُمكن أن يجعل الحملُ فشلَ القلب يحدُث بسرعةٍ.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).