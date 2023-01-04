ما هُوَ انسِدَال الصمام المتراليّ ؟
تضبطُ 4 صمامات للقلب كيفية تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد التي تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.
يفصِلُ الصمام المترالي بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر،ويفتح هذا الصمام للسماح للدم من الرئتين بالخروج من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر،وينغلق الصمام للحيلولة دُون رجوع الدَّم إلى الأذين الأيسر.
بالنسبة إلى انسِدال الصمام المترالي، يبرُز الصمام المترالي إلى الخلف في داخل الأذين الأيسر عندما يتقلص البطين الأيسر،وإذا تسبَّب هذا البروز في تسرُّب الدَّم إلى الخلف إلى الأذين الأيسر أيضًا، تُسمَّى الحالة قلس المترالي.
ينجُم انسدال الصمام المترالي عن ضعف في نسيج الصمام أحيانًا،
ولا تظهر أعراضٌ عند مُعظَم المَرضى،
يستطيعُ الأطباءُ سماع صوت فرقعة من خلال سماعة الطبيب، ثُمَّ يقومون بتخطيط صدى القلب لتشخيص انسِدَال الصمام المترالي،
ولا يحتاجُ مُعظم الأشخاص إلى مُعالجةٍ
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).
ما الذي يُسببُ انسِدَال الصمام المتراليّ؟
السبب الأكثر شُيُوعًا لانسِدال الصمام المترالي هو ضَعفٌ في نسيج الصمام، وهو أمر وراثي (شيء يرثه الشخص من أحد الوالدين).
ما هِيَ أعراض انسِدَال الصمام المتراليّ؟
لا تظهر أعراض عندَ معظم أشخاص انسدال الصمام المترالي،
لكن قد يُعاني بعض الأشخاص من:
ألم في الصدر
سرعة في نبضات القلب
إدراك أو إحساس بنبضات القلب
صُداع شديد يُسمَّى نوبات الشقيقة
شُعور بالتعب والضعف في جميع أنحاء الجسم
دوخة
انخفاض في ضغط الدَّم عند الوقوف
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص انسِدال في الصمام المترالي؟
يشتبهُ الأطباءُ في انسِدال الصمام المترالي عندما يسمعون صوت فرقعةٍ في أثناء الاستماع إلى القلب بسماعة الطبيب،ويستخدِمون تخطيط صدى القلب echocardiography (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية) لتأكيد التَّشخيص ومعرفة ما إذا كان هناك تسرُّب من الصمام.
كيف يُعالجُ الأطباءُ انسِدَال الصمام المتراليّ؟
لا يحتاجُ مُعظم أشخاص انسدال الصمام المترالي إلى مُعالجةٍ،وإذا كان قلب المريض ينبض بسرعة كبيرة، قَد يُعطيهُ الطبيبُ أحد الأدوية التي تُسمَّى حاصِرات بيتا beta-blocker لإبطاءِ سرعة القلب وتخفيفِ الأعراض.