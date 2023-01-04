ما هُوَ انسِدَال الصمام المتراليّ ؟

ما هُوَ انسِدَال الصمام المتراليّ ؟

تضبطُ 4 صمامات للقلب كيفية تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد التي تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.

يفصِلُ الصمام المترالي بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر،ويفتح هذا الصمام للسماح للدم من الرئتين بالخروج من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر،وينغلق الصمام للحيلولة دُون رجوع الدَّم إلى الأذين الأيسر.

بالنسبة إلى انسِدال الصمام المترالي، يبرُز الصمام المترالي إلى الخلف في داخل الأذين الأيسر عندما يتقلص البطين الأيسر،وإذا تسبَّب هذا البروز في تسرُّب الدَّم إلى الخلف إلى الأذين الأيسر أيضًا، تُسمَّى الحالة قلس المترالي.

ينجُم انسدال الصمام المترالي عن ضعف في نسيج الصمام أحيانًا،

ولا تظهر أعراضٌ عند مُعظَم المَرضى،

يستطيعُ الأطباءُ سماع صوت فرقعة من خلال سماعة الطبيب، ثُمَّ يقومون بتخطيط صدى القلب لتشخيص انسِدَال الصمام المترالي،

ولا يحتاجُ مُعظم الأشخاص إلى مُعالجةٍ

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).