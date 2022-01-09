يستخدم الأطباء جهازًا يمكن ارتداؤه على شكل كُم لقياس ضغط الدم.يجري تسجيل رقمين.على سبيل المثال، قد يكون ضغط الدَّم 120/80، فنقول "120 على 80".

تُعبِّر القيمة الأعلى عن الضَّغط الأعلى في الشرايين، والذي يكون عندما يدفع القلب الدم خارجًا.تُسمى هذه القيمة ضغط الدَّم الانقباضي.

في حين تعبَّر القيمة الأدنى عن الضَّغط الأدنى في الشرايين، والذي يكون عندما يسترخي القلب قُبيل أن يدفع الدم خارجًا مَرَّةً أخرى.تُسمى هذه القيمة ضغط الدَّم الانبساطي.

لا يكون ضغط الدم نفسه في كل مرَّة يُقاس فيها.كما إنه يختلف قليلًا على مدار اليوم، ومن يوم لآخر.ولكن تبقى القراءة عادةً ضمن حدود 5 أو 10 نقاط طيلة الوقت.