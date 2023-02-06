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حقائق سريعة
حقائق سريعة

الاضطرابات الفكِّية الصَّدغيَّة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته رجب 1444
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ما هي الاضطرابات الفكيَّة الصدغيَّة؟

الاضطراباتُ الفكية الصَّدغية هي مشاكلٌ في المَفاصِلِ والأربطة والأوتار أو العضلات التي تصِلُ جزءاً من الجمجمة (العظم الصدغي) بعظم الفك السفلي.جرت العادة أن تُسمَّى اضطرابات المَفصِل الفكِّي الصَّدغيّ.

يصِلُ المَفصِل الفكي الصدغي الجمجمة بعظم الفكّ السفليّ،ويتحرَّك هذا المَفصِل بطُرقٍ عديدةٍ،فهو ينفتح وينغلق وينزلِقُ للخلف والأمام ومن جانبٍ إلى آخر.يُسبِّبُ المضغُ كميةً كبيرةً من الضغطِ على المَفصِل،وتحُول قطعةٌ من الغضروف تُسمَّى القرص disk، دُون احتِكاك الجمجمة وعظم الفكّ السفليّ مع بعضهما بعضاً.

  • إذا كان المريض لديه اضطراب فكِّي صدغي، قد يُعاني من الصُّداع ويشعر بالألم عند المضغِ أو يسمع صوت فرقعة عندما يُحرِّكُ فكَّهُ

  • يكتشِفُ الأطباءُ أو أطبَّاءُ الأسنان اضطرابًا في المَفصِل الفكي الصدغيّ عندما يتفحَّصون الشخص عادةً

  • ويُعدُّ هذا الاضطراب أكثر شُيوعًا عند النِّساء في بداية العقد الثاني من العُمر وبين العقد الرابع والخامس من العُمر

  • تنطوي المُعالجة عادةً على استخدام واقي الفم mouth guard والأدوية المُسكِّنة للألمِ

المفصل الفكي الصدغي

ما الذي يُسبب الاضطرابات الفكية الصدغية؟

تنجُم الاضطرابات الفكية الصدغية عن:

  • شدّ العضلات

  • مشاكل بدنية في المَفصِل

تُؤدِّي الشدَّة والقلق إلى تفاقُم المشكلة أحيانًا.

يُمكن أن ينجُم شدّ العضلات في المَفصِل عن:

يُمكن أن تنجُم مشاكل المَفصِل عن:

ما هي أعراض الاضطرابات الفكيَّة الصدغية؟

يُمكن أن تنطوي أعراض الاضطرابات الفكية الصدغية على الآتي:

  • الصُّدَاع

  • ألم في عضلات الفكّ عند المضغ

  • فرقعة أو انعِقال في الفكّ

  • ألم بالقرب من المَفصِل

  • ألم أو تيبُّس في العُنق ينتشرُ إلى الذِّراعينِ

  • دوخة

  • آلام أو انسِدادٌ في الأذنين

  • مشاكل النوم

  • صعوبة في فتح الفم بشكلٍ واسعٍ

كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان هناك اضطراب صدغيّ فكِّي؟

يستطيعُ الطبيبُ أو طبيب الأسنان عادةً اكتشاف اضطراب صدغيّ فكِّي عن طريق سؤال المريض عن تاريخه الطبِّي وإجراء فحصٍ بدنيّ.في بعض الأحيان، سيقوم الأطباء بالإجراءات التالية:

كيف يعالج الأطباء الاضطرابات الصدغية الفكِّية؟

سوف يستخدِمُ الأطباءُ:

  • واقٍ للفم،

  • ومسكنات الألم مثل مُضادَّات الالتِهاب غير الستيرويديَّة NSAISs

سيقُوم الأطباء بمُعالجة سبب الاضطراب الصدغيّ الفكِّي،وقد تنطوي المُعالجات على الآتي:

  • العلاج الطبيعي وتمارين الفك

  • الأدوية المُرخِّية للعضلات muscle-relaxing

  • جهاز للمُساعَدة على إعادة تموضُع الفكّ

  • الجراحة

  • أدوية التهاب المَفاصِل

  • كمَّادات دافئة

يشعُر معظم الأشخاص بتحسُّنٍ خلال 3 أسابيع تقريبًا،ويحدُث الشفاء عند العديد من الأشخاص من دُون مُعالجةٍ خلال عامين إلى 3 أعوام.

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