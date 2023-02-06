الاضطراباتُ الفكية الصَّدغية هي مشاكلٌ في المَفاصِلِ والأربطة والأوتار أو العضلات التي تصِلُ جزءاً من الجمجمة (العظم الصدغي) بعظم الفك السفلي.جرت العادة أن تُسمَّى اضطرابات المَفصِل الفكِّي الصَّدغيّ.

يصِلُ المَفصِل الفكي الصدغي الجمجمة بعظم الفكّ السفليّ،ويتحرَّك هذا المَفصِل بطُرقٍ عديدةٍ،فهو ينفتح وينغلق وينزلِقُ للخلف والأمام ومن جانبٍ إلى آخر.يُسبِّبُ المضغُ كميةً كبيرةً من الضغطِ على المَفصِل،وتحُول قطعةٌ من الغضروف تُسمَّى القرص disk، دُون احتِكاك الجمجمة وعظم الفكّ السفليّ مع بعضهما بعضاً.

إذا كان المريض لديه اضطراب فكِّي صدغي، قد يُعاني من الصُّداع ويشعر بالألم عند المضغِ أو يسمع صوت فرقعة عندما يُحرِّكُ فكَّهُ

يكتشِفُ الأطباءُ أو أطبَّاءُ الأسنان اضطرابًا في المَفصِل الفكي الصدغيّ عندما يتفحَّصون الشخص عادةً

ويُعدُّ هذا الاضطراب أكثر شُيوعًا عند النِّساء في بداية العقد الثاني من العُمر وبين العقد الرابع والخامس من العُمر

تنطوي المُعالجة عادةً على استخدام واقي الفم mouth guard والأدوية المُسكِّنة للألمِ