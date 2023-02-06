ما هي الاضطرابات الفكيَّة الصدغيَّة؟
الاضطراباتُ الفكية الصَّدغية هي مشاكلٌ في المَفاصِلِ والأربطة والأوتار أو العضلات التي تصِلُ جزءاً من الجمجمة (العظم الصدغي) بعظم الفك السفلي.جرت العادة أن تُسمَّى اضطرابات المَفصِل الفكِّي الصَّدغيّ.
يصِلُ المَفصِل الفكي الصدغي الجمجمة بعظم الفكّ السفليّ،ويتحرَّك هذا المَفصِل بطُرقٍ عديدةٍ،فهو ينفتح وينغلق وينزلِقُ للخلف والأمام ومن جانبٍ إلى آخر.يُسبِّبُ المضغُ كميةً كبيرةً من الضغطِ على المَفصِل،وتحُول قطعةٌ من الغضروف تُسمَّى القرص disk، دُون احتِكاك الجمجمة وعظم الفكّ السفليّ مع بعضهما بعضاً.
إذا كان المريض لديه اضطراب فكِّي صدغي، قد يُعاني من الصُّداع ويشعر بالألم عند المضغِ أو يسمع صوت فرقعة عندما يُحرِّكُ فكَّهُ
يكتشِفُ الأطباءُ أو أطبَّاءُ الأسنان اضطرابًا في المَفصِل الفكي الصدغيّ عندما يتفحَّصون الشخص عادةً
ويُعدُّ هذا الاضطراب أكثر شُيوعًا عند النِّساء في بداية العقد الثاني من العُمر وبين العقد الرابع والخامس من العُمر
تنطوي المُعالجة عادةً على استخدام واقي الفم mouth guard والأدوية المُسكِّنة للألمِ
المفصل الفكي الصدغي
ما الذي يُسبب الاضطرابات الفكية الصدغية؟
تنجُم الاضطرابات الفكية الصدغية عن:
شدّ العضلات
مشاكل بدنية في المَفصِل
تُؤدِّي الشدَّة والقلق إلى تفاقُم المشكلة أحيانًا.
يُمكن أن ينجُم شدّ العضلات في المَفصِل عن:
كزم وطحن الأسنان (صريف الأسنان bruxism)
الشدَّة النفسيَّة واضطرابات النَّوم
فقدان الأسنان أو عدم اصطِفاف الأسنان بانتِظام (سوء الإطباق malocclusion)
يُمكن أن تنجُم مشاكل المَفصِل عن:
التواء المَفصِل الفكيّ الصدغيّ أو القرص
التهاب المَفاصِل، بما في ذلك الفُصال العظميّ، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي، والتهاب المَفاصِل العدوائيّ والتهاب المَفاصِل النَّاجم عن إصابة
ترسُّبات الكالسيوم في المَفصِل
ما هي أعراض الاضطرابات الفكيَّة الصدغية؟
يُمكن أن تنطوي أعراض الاضطرابات الفكية الصدغية على الآتي:
الصُّدَاع
ألم في عضلات الفكّ عند المضغ
فرقعة أو انعِقال في الفكّ
ألم بالقرب من المَفصِل
ألم أو تيبُّس في العُنق ينتشرُ إلى الذِّراعينِ
دوخة
آلام أو انسِدادٌ في الأذنين
مشاكل النوم
صعوبة في فتح الفم بشكلٍ واسعٍ
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان هناك اضطراب صدغيّ فكِّي؟
يستطيعُ الطبيبُ أو طبيب الأسنان عادةً اكتشاف اضطراب صدغيّ فكِّي عن طريق سؤال المريض عن تاريخه الطبِّي وإجراء فحصٍ بدنيّ.في بعض الأحيان، سيقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
إجراء اختبارات تصويرية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير بالأشعة السينية، أو التصوير المقطعي المحوسب
أخذ عيِّنة من السَّائِل من المَفصِل للتحرِّي عن عدوى في المَفصِل
اختبار النوم (اختبار تخطيط النَّوم polysomnography)
كيف يعالج الأطباء الاضطرابات الصدغية الفكِّية؟
سوف يستخدِمُ الأطباءُ:
واقٍ للفم،
ومسكنات الألم مثل مُضادَّات الالتِهاب غير الستيرويديَّة NSAISs
سيقُوم الأطباء بمُعالجة سبب الاضطراب الصدغيّ الفكِّي،وقد تنطوي المُعالجات على الآتي:
العلاج الطبيعي وتمارين الفك
الأدوية المُرخِّية للعضلات muscle-relaxing
جهاز للمُساعَدة على إعادة تموضُع الفكّ
الجراحة
أدوية التهاب المَفاصِل
كمَّادات دافئة
يشعُر معظم الأشخاص بتحسُّنٍ خلال 3 أسابيع تقريبًا،ويحدُث الشفاء عند العديد من الأشخاص من دُون مُعالجةٍ خلال عامين إلى 3 أعوام.