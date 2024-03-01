ما هو الخراج السِّني؟
الخرَّاج abscess هُو تجمّع للقيح.القيح هو مزيج من كريات الدَّم البيضاء، والأنسجة المتموتة، والبكتيريا.وهو يتراكم في أي موضع يحارب الجسم فيه عَدوى.
يتشكل الخراج السِّني حول جذر السن.يمكن للخراج الشديد أن ينتشر إلى اللثة، أو الوجنتين، أو عظم الفك.
ما الذي يسبب الخرَّاج السِّني؟
ّينجم الخراج السِّني عن بكتيريا تصل إلى اللب السّني أو اللثة المحيطة بالسن.يمكن أن يُصاب اللب بالعدوى عندما وجود نخر عميق أو تصدّع في السن.
يهاجم الجسم العدوى بأعداد ضخمة من كريات الدم البيضاء.تصبح كريات الدم البيضاء الميتة قيحًا يُشكِّل الخراج.
سن
ما هي أعراض الخراج السِّني؟
يُسبِّب الخراج السِّني:
ألم مُستمر في السن تزداد شدته عند مضغ الطعام
الحساسيّة تجاه الأطعمة الساخنة أو الباردة
تورُّم في اللثة
الحُمّى في بعض الأحيان
تورُّم الفك، أو قاع الفم، أو الوجنتين في بعض الأحيان
صعوبة فتح الفم أو التورم في بعض الأحيان
في نهاية المطاف، قد ينفتح الخراج مما يسمح بتصريف القيح.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الخراجَ السِّني؟
يصف أطباء الأسنان مُسكِّنات الألم والمُضادَّات الحيويَّة، ويعالجون الخُراج عن طريق:
تصريف القيح من خلال شق جراحي أو عن طريق معالجة القناة الجذرية
معالجة قناة الجذر هي إجراء لاستئصال اللب من السن.بعد ذلك يقوم طبيب الأسنان بملء وإغلاق قناة السن.