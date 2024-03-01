الخرَّاج abscess هُو تجمّع للقيح.القيح هو مزيج من كريات الدَّم البيضاء، والأنسجة المتموتة، والبكتيريا.وهو يتراكم في أي موضع يحارب الجسم فيه عَدوى.

يتشكل الخراج السِّني حول جذر السن.يمكن للخراج الشديد أن ينتشر إلى اللثة، أو الوجنتين، أو عظم الفك.