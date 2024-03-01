يؤدي التهاب اللب السِّني إلى:

ألم في السن يمكن أن يكون خفيفًا ومتقطعًا (يأتي ويذهب)، أو يكون شديدًا ومستمرًا طوال الوقت

الحساسيّة تجاه الأطعمة الساخنة أو الباردة

الحساسيّة للضغط على السن عند المضغ

ألم يشعر به المريض في الفك، أو الأذن، أو الرأس أحيانًا

يُسبِّب التهاب اللب الذي ينطوي على عدوى بكتيرية ألمًا مستمرًا.قَد تُشكِّلُ البكتيريا تجمعًا للقيح يُسمَّى خراجًا.في بعض الأحيان تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.في حال تشكل خراج، فسوف يصبح السن مؤلمًا للغاية وحساسًا للضغط أو أو القرع باستخدام الأدوات السنية.