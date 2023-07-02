ما الذي يُسبب التهاب اللثة؟

ما الذي يُسبب التهاب اللثة؟

تنجُم جميع حالات التهاب اللثة تقريبًا عن اللويحة البكتيرية plaque.اللويحة البكتيرية هي طبقة لزجة مليئة بالبكتيريا تتراكم على أسطح الأسنان.السبب الأكثر شيوعًا لتراكم اللويحة البكتيرية بكميات كبيرة هو:

عدم تفريش الأسنان بشكل جيّد

بعد أن تتراكم اللويحة البكتيرية على الأسنان لأكثر من بضعة أيام تصبح قاسية.تُسمَّى اللويحة البكتيرية القاسية بالقلح أو الجير tartar.لا يُمكن إزالة القلح بشكل كامل عن طريق تفريش الأسنان وتنظيفها بالخيط السني.

يُمكن أن ينجُم التهاب اللثة أيضًا عن: