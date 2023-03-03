ما هو السادّ (إعتام عدسة العين)؟
يحدث السادّ cataract عندما تصبح عدسةُ العين متغيِّمة ببطء،ولا يُسبب تغيُّم عدسة العين ألمًا، ولكن يُؤدِّي إلى ضعفٍ في الرؤية مع مُرور الزَّمن،
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ومن بين أعراض أخرى، قد تقلُّ حدَّةُ الرؤية.
يستطيع طبيبُ العيون تشخيصَ السادّ من خلال تفحص العينين؛
وعندما لا يعود المريضُ قادرًا على الرؤية بشكلٍ كافٍ، يمكن أن يقومَ الطبيبُ بإزالة الساد
ما الذي يُسبِّب الساد؟
لا يُعرَف سبب السادّ دائمًا،وفي كثيرٍ من الأحيان، تظهر هذه المشكلةُ مع التقدُّم في السنّ،ولكن، تنطوي الأَسبَابُ الأخرى على:
إصابة في العين
أمراض مثل السكَّري
أمراض مُعيَّنة في العين
استخدام أدوية مُعيَّنة (مثل الستيرويدات القشرية) لفترةٍ طويلة
عدم حمايَة العينين من الشمس
سوء التغذية
التدخين
الإفراط في معاقرة الخمرة
ما هِيَ أعراضُ الساد؟
قد تختلف الأَعرَاضُ من شخصٍ لآخر، ولكن يمكن أن تنطوي على:
تغيُّم الرؤية
رؤية هالات ووهج حول الأضواء
رؤية مزدوجة، ولكن بشكلٍ أقل شيوعًا
تبدو الألوان صفرَاء أكثر، وأقلّ سطوعًا من المعتاد
في حالاتٍ نادرةٍ، الألم
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص السادّ؟
يقوم الأطباء بفحصٍ كامل للعين، وذلك لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص السادّ، وأينَ هو، وكمية الضوء التي يحول دون وصولها إلى العين.
كيف يعالج الأطباءُ السادّ؟
في البداية، قد يستخدم المريضُ نظارات أو عدسات لاصِقَة لمساعدته على الرؤية بشكلٍ أفضل،ولكن، لا توجد قطراتٌ عينيَّة أو أدوية ستجعل الساد يزول،
في مرحلةٍ ما، قد تصبح الرؤيةُ سيِّئة بما يكفي ليشعر المريضُ بعدم الأمان أو عدم القُدرة على القيام بمهامه اليوميَّة،وحينئذٍ سيقٌوم الأطبَّاء بجراحة لإزالة الساد.في أثناء الجراحة، يقوم الأطباءُ باستبدال العدسة الطبيعية للعين بواحدةٍ اصطناعية،وتستغرق هذه الجراحة نَحو 30 دقيقةً،ويستطيعُ المريضُ العودة إلى المنزل في نفس اليوم.يمكن إجراءُ جراحة الساد عند شخص أيًا كان عمره، وهي عمومًا جراحة آمنة حتى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية أو السكّري.
بعدَ الجراحة:
سيستخدمُ المريض قطرات للعين لوقايتها من العدوى والمُساعدة على الشفاء
وسيقوم بمراجعة الطبيب كل فترة لمتابعة حالته
ستتحسَّن الرؤية في غضون بضعة أسابيع من بعد الجراحة، ولكن قد يبقى المريضُ بحاجةٍ إلى نظَّارات للقراءة أو القيادة ليلاً
ونادرًا ما تحدث عدوى أو نَزف أو ارتفاع في الضغط أو تورُّم في العين
وسوف يقوم الأطباء بمُعالَجَة أية مشكلة قد تحدُث
كيف يمكن الوقايَة من الساد؟
للمساعدة على الوقاية من الساد،
ينبغي حماية العينين من الشمس من خلال ارتداء نظارات طبية أو نظارات شَّمسية مطليَّة بواقٍ من الأشعَّة فوق البنفسجية
إذا كان المريضُ يأخذ ستيرويدات قشريَّة، ينبغي عليه سؤالُ الطبيب حول استبدالها بدواءٍ آخر
إذا كان المريضُ مصابًا بالسكّري، ينبغي عليه الحفاظ على مستوى جيِّد لسكَّر الدَّم
تناول أطعمة غنيَّة بالفيتامينين C وA والمُغذيات التي تسمى كاروتينات (تُوجَدُ في الجزر والبطاطا الحلوة والخضروات الورقيَّة الداكنة مثل السبانخ والكرنب)
ينبغي على المريض عدَم التدخين أو شُرب الكثير من الكُحول