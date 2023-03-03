في البداية، قد يستخدم المريضُ نظارات أو عدسات لاصِقَة لمساعدته على الرؤية بشكلٍ أفضل،ولكن، لا توجد قطراتٌ عينيَّة أو أدوية ستجعل الساد يزول،

في مرحلةٍ ما، قد تصبح الرؤيةُ سيِّئة بما يكفي ليشعر المريضُ بعدم الأمان أو عدم القُدرة على القيام بمهامه اليوميَّة،وحينئذٍ سيقٌوم الأطبَّاء بجراحة لإزالة الساد.في أثناء الجراحة، يقوم الأطباءُ باستبدال العدسة الطبيعية للعين بواحدةٍ اصطناعية،وتستغرق هذه الجراحة نَحو 30 دقيقةً،ويستطيعُ المريضُ العودة إلى المنزل في نفس اليوم.يمكن إجراءُ جراحة الساد عند شخص أيًا كان عمره، وهي عمومًا جراحة آمنة حتى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية أو السكّري.

بعدَ الجراحة: