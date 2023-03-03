ما الذي يُسبِّبُ الزَّرقَ؟

ما الذي يُسبِّبُ الزَّرقَ؟

يحدثُ الزرق إذا تراكم السَّائِل في العينِ، مما يزيدُ من الضغطِ داخل العين.

تكون العين السليمة مملوءةً بسائل.ويُساعِدُ هذا السَّائِل على الاحتفاظِ بالشكل المُناسِب للعين.يجري دائمًا إنتاج هذا السَّائِل ومن ثمَّ يجري تصريفه،وتعملُ هذه الجُملةُ عندما يكون الوضع طبيعيًا مثل الصنبور والمصرِف في المغسلةِ.يُساعِدُ التوازن بين إنتاج السَّائل وتصريفه - بين صنبور مفتوح ومغسلة تُصرِّفُ الماء بشكلٍ صحيحٍ- على تدفُّق السَّائِل من دون عرقلةٍ وعلى الوِقاية من تشكُّل الضغط في العين.

في الزرق، تتراكم السوائل لأنَّ شيئًا ما يَسدُّ قناة التصريف الطبيعية للسائل.

عند الكثير من الأشخاص، لا يُعرَف سبب تراكم السوائل

وبالنسبة إلى بَعض الأشخاص، يحدُث انسِدادٌ لتصريف السَّائِل بسبب مُشكلةٍ أخرى في العين، مثل عدوى أو ورم

يُمكن أن يُصاب الشخص بالزَّرق في أيّ عُمر، ولكن تُعدُّ الحالة أكثر شُيوعًا مع التقدُّم في العُمر.

تنطوي عوامل الخطر التي تزيدُ بشكلٍ كبيرٍ من فُرص الإصابة بالزَّرق على الآتي: