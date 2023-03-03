الشبكيَّة هي طبقةٌ من الخلايا في مُؤخِّرة العين وهي حساسة للضوء وتُرسِلُ إشارات إلى الدِّماغ ممَّا يسمح بالرؤية.
ما هي الشبكية المُنفَصِلة؟
الشبكية المُنفصِلة هي شبكية انفَصلَت عن مُؤخِّرة العين،وقد يحدُث هذا الانفِصال في جزء من الشبكية أو كلّها.
يكون الشخص أكثر ميلًا لأن يُصاب بانفِصال الشبكيَّة إذا كان يُعاني من قِصَر البصر nearsighted (صعوبة في رؤية الأجسام البعيدة بشكلٍ واضحٍ)، وخضع إلى جراحةٍ في العينِ، أو عانى من إصابةٍ في العين في السابق
تنطوي الأَعرَاض على ضعفٍ مُفاجئ في الرؤية أو رُؤية أضواء مبهرة وميضيَّة أو عوائِم (طافيات، أي بُقع داكنة تبدو مُتحرِّكةً عبر مجال الرؤية)
تبدو الحالة كما لو أنَّ هناك سِتارة أو خِمارٌ أمام العينين
يستطيعُ الأطباءُ التحرِّي عن الشبكية المُنفصِلة عن طريق مُعاينة العين من الداخل بعدسة خاصَّة
تَحُول المعالجة غالبًا دُون حدوث المزيد من الضعفِ في الرُّؤية،
وفي بعض الحالات، قد لا يستعيد المريض قُدرته على الرؤية كما في السابق.إذا كانت هناك أيَّة أعراضٍ عند الشخص، ينبغي عليه مُراجعة طبيب العيون مُباشرةً للوِقاية من الضعف الدَّائم في الرؤية.
معاينة شبكية العين
ما الذي يُسبِّبُ انِفصال الشبكية؟
يُمكن أن تنفصِل الشَّبكية من بعد أن تتمزَّق،ويشيعُ تمزُّق الشبكية مع التقدُّم في العُمر وإذا كان الشخص يُعاني من المشاكل التالية:
قِصَر البَّصر الشَّديد nearsightedness (صُعوبة في رؤية الأجسام البعيدة بوُضوح)
خضع سابقًا إلى جراحة السَّاد cataracts (تغيُّم عدسة العين)
لديه إصابة في العين
لديه ترقُّق وتندُّب في الشبكية، وغالباً على طول الحافة أو تمزُّقات صغيرة في الشبكيَّة
لديه جفاف وانكِماش في السَّائِل الذي يُشبه الهلام في مُقدِّمة الشبكية ممَّا يسحبها بعيداً عن مُؤخِّرة العين
لديه سائل أو دم يتراكمان خلف الشبكية
يُعاني من أمراض أخرى تُؤثِّرُ في الشبكيَّة، مثل السكَّري
لديه أفراد في العائلة أُصِيبوا بانفصال الشبكية في السابق
ما هي أعراض انفِصال الشبكية؟
لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض الأشخاص،إذا ظهرت أعراض بشكلٍ فعليّ، لن يشعر المريض بأيّ ألمٍ، ولكن قد تحدث معه الأشياء التالية بشكلٍ مُفاجئ:
الكثير من العوائم (بُقع داكِنة غير موجود فعلياً ولكنها تبدو كما لو أنَّها تتحرَّك عبر مجال الرؤية)
يُشاهد ومضات من الضوء المُبهر
تغيُّم في الرؤية
ضعف في الرؤية يبدأ على الحواف وينتقل إلى الداخل
لون رمادي في مجال الرؤية كما لو أنَّ هناك سِتارة أو وشاح أمام البصر
في بعض الأحيان، ضعف سريع في الرؤية
يحدُث انفِصال الشبكيَّة في عينٍ واحدةٍ في كل مرَّة.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بانفصال الشبكيَّة؟
سيقٌوم الأطباء بالخطوات التالية:
وضع قطرات عينيَّة في عينيّ المريض
مُعاينة الشبكيَّة بمِنظار العين ophthalmoscope
في بعض الأحيان يستخدمون الأمواج فوق الصوتيَّة لأخذ صُور لمُؤخِّرة العين
كيف يُعالج الأطباء انفِصال الشبكيَّة؟
يقوم الأطباء بمُعالجة انفِصال الشبكيَّة بطرائق مُختلفةٍ استِناداً إلى سبب الحالة،وسيقومون بتثبيت الشبكية المُمتزِّقة أو المُنفصِلة عن طريق:
حقن هواء أو غاز في العين لدفع الشبكية إلى مكانها في الخلف
إحداث شق خارج مُؤخرة العين حيث حدث الانفصال للمُساعدة على إعادة الشبكية إلى مكانها الصحيح
في بعض الأحيان، تثبيت شريط من السيليكون حول العين (يُسمَّى مشبك الصُّلبة scleral buckle)
إذا كان هناك تمزُّق في الشبكيَّة، سيستخدِمُ الطبيب الليزر أو أداة تجميد لإغلاق التمزُّق والوقاية من انفصِال المنطقة.
تعود الرؤية من جديدٍ عادةً من بعد أن يُثبِّت الطبيبُ الشبكيَّة،قد يتعرَّض المريض إلى شيءٍ من الضَّعف الدَّائم في الرؤية في الحالات التالية:
إذا انفصلت الشبكية لديه لعدَّة أيَّامٍ أو أسابيع
إذا كان لديه نزف أو تندُّب في العين
إذا كانت اللطخة الصفراء مُنفصِلة أو مُصابة
اللطخة الصفراء هي منطقة صغيرة في الشبكيَّة ذات تركيزٍ مُرتفعٍ للخلايا الحسَّاسة للضوء،وهي مُهمَّة لرؤية التفاصيل عندما ينظر الشخص إلى شيءٍ ما مُباشرةً،