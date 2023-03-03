الشبكية المُنفصِلة هي شبكية انفَصلَت عن مُؤخِّرة العين،وقد يحدُث هذا الانفِصال في جزء من الشبكية أو كلّها.

يكون الشخص أكثر ميلًا لأن يُصاب بانفِصال الشبكيَّة إذا كان يُعاني من قِصَر البصر nearsighted (صعوبة في رؤية الأجسام البعيدة بشكلٍ واضحٍ)، وخضع إلى جراحةٍ في العينِ، أو عانى من إصابةٍ في العين في السابق

تنطوي الأَعرَاض على ضعفٍ مُفاجئ في الرؤية أو رُؤية أضواء مبهرة وميضيَّة أو عوائِم (طافيات، أي بُقع داكنة تبدو مُتحرِّكةً عبر مجال الرؤية)

تبدو الحالة كما لو أنَّ هناك سِتارة أو خِمارٌ أمام العينين

يستطيعُ الأطباءُ التحرِّي عن الشبكية المُنفصِلة عن طريق مُعاينة العين من الداخل بعدسة خاصَّة

تَحُول المعالجة غالبًا دُون حدوث المزيد من الضعفِ في الرُّؤية،

وفي بعض الحالات، قد لا يستعيد المريض قُدرته على الرؤية كما في السابق.إذا كانت هناك أيَّة أعراضٍ عند الشخص، ينبغي عليه مُراجعة طبيب العيون مُباشرةً للوِقاية من الضعف الدَّائم في الرؤية.