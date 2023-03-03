الشبكيَّة هي طبقةٌ من الخلايا في مُؤخِّرة العين وهي حساسة للضوء وتُرسِلُ إشارات إلى الدِّماغ ممَّا يسمح بالرؤية.

اللطخة الصفراء هي منطقة صغيرة في الشبكيَّة ذات تركيزٍ مُرتفعٍ للخلايا الحسَّاسة للضوء،وهي مُهمَّة لرؤية التفاصيل عندما ينظر الشخص إلى شيءٍ ما مُباشرةً،فمثلًا، تُساعِدُ اللطخة الصفراء على القراءة أو قيادة السيارة.

ما هُو التنكُّس البقعيّ المُرتبِط بالعُمر؟ التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر هُو مرض في العين يُؤدِّي إلى أن تفقُد اللطخة الصفراء بنيتها الطبيعيَّة (يُسمَّى تنكُّساً).عندما لا تعمل اللطخة الصفراء بشكلٍ مُناسبٍ، يحدُث ضعف في الجزء المركزي من الرؤية.الرؤية المركزيَّة هي القُدرة على رؤية التفاصيل الدَّقيقة. يُعدُّ التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر أكثر شُيوعًا عندَ كِبار السنّ،

ويُمكن أن يُؤدِّي إلى العمى في الحالاتِ الشَّديدة

قد تُساعِدُ فيتامينات مُعيَّنة على إبطاء ضعف الرؤية النَّاجِم عن التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر

يحتاجُ بعض المَرضى إلى مُعالجَات خاصة لإبطاءِ ضعف الرؤية النَّاجِم عن التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر هُناك نوعان للتنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر،حيث يُصاب الشخص أولَّاً: بالتنكُّس البُقعيّ الجافّ المُرتبِط بالعُمر، حيث تموت الخلايا في اللطخة الصفراء ببطءٍ ويحدُث ضعف ثابت في الرؤية، وبعد حدوث إصابة بالتنكُّس البُقعيّ الجافّ المُرتبِط بالعُمر لفترةٍ من الزَّمن، قد يُصاب الشخص: بالتنكُّس البُقعيّ الرَّطِب المُرتبِط بالعُمر، حيث تنمو أوعية دمويَّة غير طبيعيَّة تحت اللطخة الصفراء المُتضرِّرة ويتسرَّب منها الدَّم ممَّا يُؤدِّي إلى ضعفٍ أسرَع في الرؤية معاينة شبكية العين

ما الذي يُسبِّبُ التنكُّسَ البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر؟ لا يعلم الأطبَّاءُ ما الذي يُسبِّبُ التنكُّسَ البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر،وهناك حالات مُعيَّنة تزيد من خطر هذا المرض،حيث تزداد فُرص الإصابة إذا كان الشخص: كبيراً في السنّ،

لديه أفراد من العائلة يُعانون من التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر،

يُدخِّنُ السجائر،

يُعاني من مرض القلب،

لديه ارتِفاعٌ في ضغط الدَّم،

يُعاني من الوزن الزائد،

لديه مشاكل وراثيَّة مُعيَّنة

ما هي أعراض التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر؟ تَستَنِدُ أعراض التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر إلى نوع هذا المرض، فبالنسبة إلى التنكُّس البُقعيّ الجافّ المُرتبِط بالعُمر، يبدأ المريض شيئًا فشيئاً برؤية تفاصيل أقلّ أو تظهر لديه بُقع عمياء في مركز الرؤية،

ويرى الخطوط المستقيمة مُتموِّجةً،

وتكون نفس الأعراض في العينين معًا،

ولا يزال لديه رؤية كافية للقراءة وقيادة السيارة، وفي وقت لاحق، قد يُصاب بعض المصابين بالتنكُّس البقعيّ الجاف المُرتبِط بالعمر بالتنكُّس البقعيّ الرَّطِب المُرتبِط بالعُمر. بالنسبة إلى التنكُّس البقعيّ الرَّطِب المُرتبِط بالعُمر، تنطوي الأعراض الشائعة على الآتي: ضعف في الرؤية في عينٍ واحدةٍ، ويحدث هذا الضعف بشكلٍ سريعٍ وخلال أيَّام أو أسابيع غالبًا

منطقة مُتغيِّمة أو مُتموِّجة في الجزء المركزي للرؤية

أعراض في عين واحدةٍ واحدةٍ فقط في كل مرَّة

أحيانًا عمى في عينٍ واحدةٍ

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتنكُّس البقعيّ المُرتبِط بالعمر؟ يُساعِد فحص العين على تشخيص الإصابة بالتنكُّس البقعيّ المُرتبِط بالعمر عادةً،حيث يتحرَّى الأطباء عن ضعف الرؤية،ويطلبون من الشخص النَّظر إلى شبكةٍ من الخُطوط لمعرفة ما إذا كانت تبدو مُستقيمةً أو مُتعرِّجةً. قد يأخذ الأطباء صُوراً خاصَّة لشبكية العين أو يقومون بفُحوصات لمُعاينة الأجزاء الداخليَّة من العين.يستطيع الأطباء غالبًا اكتشاف الضرر في العين حتى من قبل ظُهور الأعراض عند المريض.

كيف يُعالِج الأطباء التنكُّس البقعيّ المُرتبِط بالعُمر؟ لن يُقدَّم للمريض أيَّة مُعالجة إذا كان التنكُّس البقعيّ المُرتبِط بالعُمر خفيفاً،ولكن قد يَصِفُ الأطباء الفيتامينات التالية للحيلولة دُون تفاقُم الحالة: الزنك Zinc

النحاس Copper

فيتامين C

فيتامين E

اللوتين مع زيكسانثين

بيتا كاروتين Beta-carotene أو فيتامين A يَنبغي على المريض عدم أخذ بيتا كاروتين أو فيتامين A إذا كان مُدخِّناً للأعوام السبعة الماضية أو أكثر، وذلك لأنَّها يُمكن أن تزيد من فُرص الإصابة بسرطان الرِّئة. إذا كان المريض يُعاني من ضعفٍ شديدٍ بسبب التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر، قد يقوم الطبيب بالإجراءات التالي: يستخدم الحُقَن في مُؤخِّرة العين

يستخدِمُ ضوءاً خاصاً أو ليزراً لمُعالَجة أوعية الدَّم في العين

ينصح باستخدام أدوات تُساعد على القراءة، مثل العدسات المُكبِّرة والنظارات الخاصة بالقراءة وغير ذلك من أدوات القراءة

يضع عدسة صغيرة جدًّا في العين إذا كان ضعف الرؤية شَديدًا ولم يتحسَّن مع المُعالجات الأخرى