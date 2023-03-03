الشبكيَّة هي طبقةٌ من الخلايا في مُؤخِّرة العين وهي حساسة للضوء وتُرسِلُ إشارات إلى الدِّماغ ممَّا يسمح بالرؤية.

تحصُل الشبكية على الدَّم من خلال العديد من الأوعية الدموية الصغيرة،ويُمكن أن تتعرَّض هذه الأوعية إلى الضَّرر عند أشخاص السكَّري.يُمكن للأوعية أن تُسرِّب الدَّم وتُلحق الضرر بالشبكية.في بعض الأحيان تنمو الأوعية المُتضرِّرة من جديد بطريقة غير طبيعيَّة، ممَّا يُمكن ان يُؤدِّي إلى تفاقُم المشكلة.

ما هُو اعتِلال الشبكيَّة السكَّري؟ اعتلال الشبكية السكري هو الضرر في الشبكية الناجم عن الإصابة بالسكَّري.تكون مستويات سكر الدم مرتفعة عند المصابين بداء السكري.ويُؤدِّي ارتفاع هذه المُستويات إلى ضررٍ في أوعية الدَّم،وتُعدُّ أوعية الدَّم في الكليةِ والعينِ أكثر عرضةً لهذا الخطر. يتعرَّض جميع مرضى السكَّري إلى بعض التغيُّرات في شبكية العين

يُمكن أن يُصاب المريض باعتِلال الشبكيَّة السكَّري من دون أن يُدرِك هذا،

وإذا تفاقمت الحالة، يُمكن أن تحدث له مشاكل في الرؤية

يُعالِجُ الأطبَّاءُ اعتِلال الشبكيَّة السكَّري الشديد عن طريق الليزر والحُقن في العين

ما الذي يُسبِّبُ اعتِلال الشبكيَّة السكَّري؟ يُمكن أن يُؤدِّي السكَّري إلى ضرر في أوعية الدَّم في العينين،كما إن الأشخاص المصابين بالسكري غالبًا ما يعانون من ارتفاع ضغط الدم.يُمكن أن يُؤدِّي ارتفاع ضغط الدَّم إلى تغيُّراتٍ في أوعية الدَّم في العينين وتستطيع هذه التغيُّرات أن تُسبِّب الضرر للشبكيَّة. يتفاقم اعتلال الشبكيَّة السكَّري إذا لم تجرِ مُعالجته طالما يُعاني المريض من السكَّري،كما يُمكن أن يُؤدِّي الحمل إلى تفاقم الحالة.

ما هي أعراض اعتِلال الشبكيَّة السكَّري؟ قد لا تظهر أيَّة أعراض في البِداية، ولكن يُسبِّب اعتِلال الشبكية السكَّري المشاكل التالية: ضعفاً بطيئاً وثابتاً في الرؤية،

نقاطاً عمياء،

تغيُّماً في مُنتصف الرؤية؛ وقد تظهر لاحقًا الأعراض التالية: العوائم (نُقاط داكِنة تبدو مُتحرِّكةً عبر مجال الرؤية)

أضواء وامِضة

ضعف مُفاجئ وشديد في الرؤية ومن دون ألم استِناداً إلى المناطق التي أصابها الضرر في الشبكيَّة، لا يُعاني بعض الأشخاص من ضعفٍ في الرؤية حتَّى عندما يكون اعتلال الشبكية السكّري شديدًا.

كيف يستطيعُ الأطبَّاءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة باعتلال الشبكية السكَّري؟ سيقوم الأطباء بالإجراءات التالية لتشخيص اعتِلال الشبكية السكَّري: استخدام منظار العين (جِهاز مُزوَّد بضوء لمُعاينة العين من الدَّاخل) للتحرِّي عن أوعية دموية مُسرِّبة وحالات نمو لأوعية جديدة غير طبيعيَّة

حقنُ المريض بصبغ خاص في الوريد للتمكُّن من مُعاينة أوعية الدَّم في العين (إجراء يُسمَّى تصوير الأوعية التألُّقي)

تصوير الشبكيَّة