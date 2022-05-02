ما الذي يُسبب التهاب القرنية؟

ما الذي يُسبب التهاب القرنية؟

القرنيَّة هيَ الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمة العين.التهاب القرنية هو تهيج مؤلم في القرنية.

نظرة داخل العين

يُسبب التهاب القرنية احمرار العين والألم الشديد فيها

يكون الضوء الساطع مؤلمًا، وقد تصبح الرؤية ضبابية

يُعالِجُ الاطباءُ التهاب القرنية بطُرقٍ مُختلفةٍ استِناداً إلى السبب

قد يحتاج الشخص إلى استعمال المضادات الحيوية بشكل قطرات أو مراهم عينية

يمكن أن يؤدي التهاب القرنية السيئ إلى ظهور قرحة على القرنية (قرحة القرنية)، وتعد حالة طارئة لأنها قد تفضي إلى العمى.