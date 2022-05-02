ما الذي يُسبب التهاب القرنية؟
القرنيَّة هيَ الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمة العين.التهاب القرنية هو تهيج مؤلم في القرنية.
نظرة داخل العين
يُسبب التهاب القرنية احمرار العين والألم الشديد فيها
يكون الضوء الساطع مؤلمًا، وقد تصبح الرؤية ضبابية
يُعالِجُ الاطباءُ التهاب القرنية بطُرقٍ مُختلفةٍ استِناداً إلى السبب
قد يحتاج الشخص إلى استعمال المضادات الحيوية بشكل قطرات أو مراهم عينية
يمكن أن يؤدي التهاب القرنية السيئ إلى ظهور قرحة على القرنية (قرحة القرنية)، وتعد حالة طارئة لأنها قد تفضي إلى العمى.
ما الذي يُسبب التهاب القرنية؟
تتضمن أسباب التهاب القرنية ما يلي:
العدوى العينية
المواد الكيميائية في العين، بما في ذلك بعض أدوية العين
التعرض لمستوى عالٍ من الأشعة فوق البنفسجية، كما هي الحال في لحام الأكسجين أو ضوء الشمس الساطع
ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة جدًا أو عدم تنظيفها بشكل صحيح
ما هي أعراض التهاب القرنية؟
تنطوي الأَعرَاض على:
احمرار ودماع العين
ألم أو إحساس بالحرقة، أو شعور بوجود رمل في العينين
الضوء يُزعج العينين
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب القرنية؟
يمكن للأطباء تشخيص قرحات القرنية عن طريق معاينة العينين.وسوف يقومون بما يلي:
فحص كامل للعين، بما في اختبار القدرة على الرؤية
كيف يُعالجُ الأطباءُ التهاب القرنية؟
يعتمد العلاج على سبب حدوث الالتهاب:
المضادات الحيوية بشكل قطرات عينية في حال وجود عدوى
دموع اصطناعية أو مراهم مرطبة في حال الإصابة بجفاف عيني
في بعض الأحيان قطرات عينية لتوسيع العينين، وهو ما يُسكن الألم العيني
كما سيطلب الأطباء من الشخص تجنب كل ما يُسبب التهاب العين واتباع احتياطات السلامة في أثناء اللحام أو استخدام المواد الكيميائية.إذا ارتدى الشخص العدسات اللاصقة، سيحرص الأطباء على التوصية باستخدامها وتنظيفها بشكل صحيح.