يُعدُّ الشتر الداخلي entropion والشتر الخارجي ectropion من مشاكل الأجفان.

في الحالة الطبيعية، يُغلق الجفنان العلوي والسفلي بإحكام لحماية العين.

الشتر الداخلي الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

في حالة بالشتر الداخلي، تنقلب حافة أحد الجفنين إلى الداخل، وبالتالي تحتكّ الرموش بالعين.قد يُلحق ذلك الضرر بالقرنية، وهي الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمَة العين.

الشتر الخارجي الصورة MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

في حالة الشتر الخارجي، تنقلب حافة أحد الجفنين نحو الخارج.عندما يحدث هذا، لا تنطبق الأجفان العلوية والسفلية مع بعضها بشكل صحيح، وبالتالي لا تنغلق العين بشكل كامل.قد يُسبب ذلك جفاف العين.