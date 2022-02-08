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حقائق سريعة

الشتر الداخلي والشتر الخارجي

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته رجب 1443
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ما هو الشتر الداخلي والشتر الخارجي؟

يُعدُّ الشتر الداخلي entropion والشتر الخارجي ectropion من مشاكل الأجفان.

في الحالة الطبيعية، يُغلق الجفنان العلوي والسفلي بإحكام لحماية العين.

في حالة بالشتر الداخلي، تنقلب حافة أحد الجفنين إلى الداخل، وبالتالي تحتكّ الرموش بالعين.قد يُلحق ذلك الضرر بالقرنية، وهي الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمَة العين.

في حالة الشتر الخارجي، تنقلب حافة أحد الجفنين نحو الخارج.عندما يحدث هذا، لا تنطبق الأجفان العلوية والسفلية مع بعضها بشكل صحيح، وبالتالي لا تنغلق العين بشكل كامل.قد يُسبب ذلك جفاف العين.

ما الذي يُسبب الشتر الداخلي والشتر الخارجي؟

يمكن أن يحدث الشتر الداخلي والشتر الخارجيّ بسبب:

  • الشيخوخة - عندما يتقدَّم الشخص في السنّ، ترتخي النسج حول العين

  • عدوى في العين، أو جراحة، أو إصابة

  • ناميات في الجفن

  • ضعف العضلات حول العين

  • حالة ولادية

ما هي أعراض الشتر الداخلي والشتر الخارجي؟

تكون أعراض الشتر الداخلي والشتر الخارجي متشابهة، وتنطوي على:

  • الإحساس بوجود شيء في العين

  • دُماع العينين (سيلان الدموع)

  • احمرار العينين

  • إفرازات مخاطية وتقشّر الجفن

  • تغيُّم الرؤية إذا كان الجفن يُهيِّج القرنية (الطبقة الشفافة في الجزء الأمامي من العين) أو إذا تعذّر إغلاق العين تمامًا

  • جفاف العين في حالة الشتر الخارجي

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالشتر الداخلي أو الشتر الخارجي؟

يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الشتر الداخلي أو الشتر الخارجي عن طريق فحص العينين.

كيف يُعالج الأطباء الشتر الداخلي والشتر الخارجي؟

يُعالِجُ الأطباءُ الشتر الداخلي والشتر الخارجي عن طريق:

  • الدموع الاصطناعيَّة (قطرات عينية تقوم بترطيب العين مثل الدموع الطبيعية)

  • مراهم عينية (للحفاظ على رطوبة العينين في الليل)

  • لُصاقات عينية أو عدسات لاصقة طرية لحماية القرنية أحيانًا

  • حقنة دوائية للتقليل من التشنج في الجفن أحيانًا

  • عمل جراحي أحيانًا

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.