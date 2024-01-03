ما هي أعرَاض البَرَدة أو الجُدجُد؟

ما هي أعرَاض البَرَدة أو الجُدجُد؟

يحتوي الجفن على كتلة صغيرة، تكون:

حمراء

مؤلمة

متورُّمة

متهيجة أو مؤلمة عند جسّها

عادةً ما تتلاشى أعراض البَرَدة بعد بضعة أيام، ولكن قد يكون هناك كتلة تستمر حتى 8 أسابيع كحد أقصى.

عادةً ما تنفتح الشعيرة (الجُدجُد) بعد 2 إلى 4 أيام، وتترك بعض القيح ثم تزول.