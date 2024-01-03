ما هي البَرَدة والجُدجُد؟
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البَرَدةٌ chalazion والجُدجُد stye هي كتل مؤلمة على الجفن.في بداية ظهورها، تكون البردات والجداجد ذات أعراض متشابهة وتبدو متشابهة إلى حدٍّ كبير.
البردة هي دُمّلة تنجم عن انسداد الغدة الدهنية في الجفن، ولا تنجم عن عدوى
الجُدجُد هو عدوى بالبكتيريا العنقودية في قاعدة أحد أهداب العين
تختفي معظم البَرَدات من تلقاء نفسها في غضون 2 إلى 8 أسابيع
عادةً ما ينفتح الجُدجُد بعد نَحو 2-4 أيام، ثم يزول من تلقاء نفسه
قد يساعد تطبيق كمادة ساخنة على العين على زوال البَرَدة أو الجُدجُد بشكل أسرع
يجب على الأطباء في بعض الأحيان تصريف القيح من خلال إجراء شق صغير باستخدام شفرة مشرط صغيرة
ما هي أعرَاض البَرَدة أو الجُدجُد؟
يحتوي الجفن على كتلة صغيرة، تكون:
حمراء
مؤلمة
متورُّمة
متهيجة أو مؤلمة عند جسّها
عادةً ما تتلاشى أعراض البَرَدة بعد بضعة أيام، ولكن قد يكون هناك كتلة تستمر حتى 8 أسابيع كحد أقصى.
عادةً ما تنفتح الشعيرة (الجُدجُد) بعد 2 إلى 4 أيام، وتترك بعض القيح ثم تزول.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص بَرَدة أو جُدجُد؟
يستطيعُ الأطباءُ عادةً معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من بَرَدة أو جُدجُد عن طريق مُعاينة جفن العين.
كيف يعالج الأطباءُ البَرَدة أو الجُدجُد؟
تتعافى البَرَدات من تلقاء ذاتها عادةً.ويمكن اتخاذ الإجراءات التالية لتخفيف الألم والمساعدة على الشفاء:
تطبيق كمادة نظيفة، ودافئة، ورطبة على الجفن لمدة 5-10 دقائق، مرتين أو ثلاث مرات في اليوم
عدم محاولة عصرها
تنظيف الجفنين بالماء والصابون الخفيف
عدم استخدام العدسات اللاصقة أو مكياج العيون حتى تشفى
إذا استمرت البردة لأكثر من 8 أسابيع، فقد يقوم الطبيب بما يلي:
تصريف السائل بداخلها
إعطاء المريض حقنة في الجفن تحتوي على ستيرويد قشري
إذا كان الشخص مُصابًا بجُدجُد لم يتحسن من تلقاء نفسه، أو كان مؤلمًا جدًّا، فقد يقوم الطبيب بـ:
وصف المضادَّات الحيوية
تصريف القيح عن طريق شق صغير بشفرة مشرط صغيرة