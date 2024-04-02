الملتحمة هِيَ النسيج الرقيق الشفاف الذي يُبطِّنُ الجفن من الداخل ويُغطِّي بياض العين.
ما هُوَ النزفُ تحت الملتحمة؟
النزف تحت الملتحمة هُوَ تجمُّع صغير للدم تحت الملتحمة.وسيكون بياض العين بأكمله أو جزء منه بلونٍ أحمر فاتح.
يأتي الدَّم من أوعية دموية صغيرة متمزقة على سطح العين،
ولا يؤثر النزف تحت الملتحمة في الرؤية،
وقد يبدُو مخيفًا ولكنه غير مؤذٍ إلا إذا أدى السبب في حدوثه إلى ضرر في أجزاء أخرى من العين أيضًا،
وهُوَ يزول من تلقاء ذاته، وذلك في غضون أسبوعين عادةً.
أجزاء العين
ما الذي يُسبِّبُ النَّزفَ تحت الملتحمة؟
يحدث النزف تحت الملتحمة من دون سبب أحيانًا،وفي أكثر الأحيان ينجُم عن:
إصابة بسيطة في العين
إجهاد أو رفع أو دفع شيء ما
تقيُّؤ أو عُطاس أو سُعال بشكل شديد
ما هي أعراض النزف تحت الملتحمة؟
العَرَض الوحيد هو:
تبدُو العين كلها أو جزء منها بلون أحمرَ
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
لن يكون هناك أي ألم أو أية مشكلة في الرؤية،وإذا حدث ذلك، فهي علامة على أنَّ شيئًا آخر قد يكون غير سليم في العين.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص نزف تحت الملتحمة؟
يتفحص الأطباءُ عين الشخص ويتحققون من الرؤية،ولن يحتاج إلى أيَّة اختبارات إلا إذا كان لديه أعراض أخرى تشير إلى إصابة خطيرة،ويُمكن أن تكون مثل هذه الأعراض ألمًا في العين أو الوجه أو صعوبة في الرؤية أو عينًا متورمة أو دمًا داخل مقلة العين.
كيف يُعالج الأطباءُ النزفَ تحت الملتحمة؟
لا يُعالج الأطباءُ النَّزفَ تحت الملتحمة لأنَّه يزول من تلقاء ذاته.