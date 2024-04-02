يتفحص الأطباءُ عين الشخص ويتحققون من الرؤية،ولن يحتاج إلى أيَّة اختبارات إلا إذا كان لديه أعراض أخرى تشير إلى إصابة خطيرة،ويُمكن أن تكون مثل هذه الأعراض ألمًا في العين أو الوجه أو صعوبة في الرؤية أو عينًا متورمة أو دمًا داخل مقلة العين.