ما هِيَ الشُّحيمة والظُّفرَة؟
الشُّحيمة والظُّفرة (تُسمَّى الحالة عين راكب الأمواج أحيانًا) هُما زوائد على الجزء الأمامي من العين.تنموان على الملتحمة (النسيج الرقيق الشفاف الذي يُبطِّنُ الجفن من الداخل ويُغطِّي بياض العين).وقد تنجُم عن الشمس، أو الرياح، أو الغبار، أو جفاف العينين.
الشُّحيمة هي رقعة أو عقيدة بارزة بلون أصفر أو أبيض على الملتحمة بالقرب من الملتحمة (المنطقة الشفافة فوق الجزء الملون من العين)،
والظفرة هي زائدة لحميَّة على الملتحمة يُمكن أن تلتحم مع القرنية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يُعالج الأطباءُ الشُّحيمةَ والظُّفرَة؟
بالنسبة إلى الشُحيمة:
قد تبدو غير مألوفة ولكنها لا تُسبِّبُ أعراضًا أو تحتاج إلى معالجةٍ عادةً؛
بالنسبة إلى الظفرة:
لا يُسبِّبُ العديد من هذه الزوائد أيَّة أعراض.
في بعض الأحيان، يُمكن أن تُهيِّج الزائدة العين ويُسبب مشاكل في الرؤية إذا كانت تغطي جزءًا كبيرًا من القرنية،
وقد يُعطي الأطباء المريض دموعًا اصطناعية أو قطرات عينية أو مراهم تحتوي على ستيرويد قشريّ،
وإذا كانت الظفرة كبيرة بحيث تُسبب انزعاجًا أو تُصبِحُ ملتهبة مرارًا وتكرارًا، قد يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لإزالتها.
الشُّحيمة والظُّفرَة
الشُّحيمة (في الجانب الأيسر من العين) هي زائدة بالقرب من القرنية،والظُّفرة (في الجانب الأيمن من العين) هي زائدة في الملتحمة بالقرب من القرنية تنتقل عبرها إلى فوق القرنية،وقد تؤثر الظُّفرة في الرؤية.