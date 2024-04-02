بالنسبة إلى الشُحيمة:

قد تبدو غير مألوفة ولكنها لا تُسبِّبُ أعراضًا أو تحتاج إلى معالجةٍ عادةً؛

بالنسبة إلى الظفرة:

لا يُسبِّبُ العديد من هذه الزوائد أيَّة أعراض.

في بعض الأحيان، يُمكن أن تُهيِّج الزائدة العين ويُسبب مشاكل في الرؤية إذا كانت تغطي جزءًا كبيرًا من القرنية،

وقد يُعطي الأطباء المريض دموعًا اصطناعية أو قطرات عينية أو مراهم تحتوي على ستيرويد قشريّ،